Пол Беттани рассказал, что все еще тяжело скорбит по Хиту Леджеру

Гигантская черешня появилась на Старом Арбате в Москве
Минобрнауки изменило правила приема в аспирантуру
В «Лужниках» установили мировой рекорд по самому массовому турниру по настольному теннису
Эмилия Кларк раскритиковала слухи о больших зарплатах актеров «Игры престолов»
Мэддокс, сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, намерен отказаться от фамилии отца
Американка потратила три месяца на создание точной копии кухни «Симпсонов»
Чечня, Чукотка и Краснодарский край оказались самыми некурящими регионами в России
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в первом отрывке триллера «Настройщик»
Okko провел «Прайм Стадиван» — показ финала Лиги чемпионов на большом экране
На набережной Тараса Шевченко появится ландшафтный парк
Концерты Канье Уэста и Трэвиса Скотта отменили в Италии
Пол Маккартни рассказал, кто сейчас его любимый «битл»
Тейлор Свифт и «История игрушек» намекнули на возможное сотрудничество
Канье Уэст назвал свой концерт в Стамбуле самым массовым платным стадионным выступлением в истории
Сиквел «Minecraft в кино» получит название «A Minecraft Movie Squared»
Кристину Лекси, бывшую девушку Паши Техника, арестовали по делу о распространении порнографии
ПСЖ победил в финале Лиги чемпионов
ИИ-агентам дали под управление симуляцию общества. Grok совершил 183 преступления и вымер за 4 дня
Хоррор 26-летнего ютубера с бюджетом в 750 тыс. долларов собрал в прокате 100 млн
Водка в России за год подорожала почти на 15%
СМИ: вскрытие туши горбатого кита Тимми проведут 4 июня
Умерла оскароносная монтажерка «Звездных войн» Марсия Лукас
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри еще 3 млн долларов после сорванной сделки с недвижимостью
Режиссер «Книги жизни» отказался от ИИ-мультсериала после критики
Россиянам для счастья нужно 273 тыс. рублей в месяц
В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на хоррор «Закулисье реальности»
Собянин: Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов планеты
У сервиса Figma масштабный сбой работы в России

Пол Беттани рассказал, что все еще тяжело скорбит по Хиту Леджеру

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: Columbia Pictures

Актер Пол Беттани рассказал о своем погибшем коллеге Хите Леджере на подкасте «Happy Sad Confused».

«Всякий раз меня переполняет грусть, когда я вспоминаю, что он мертв. Он был невероятно творческой личностью, и я ловлю себя на том, что оплакиваю то, чего он не добился — не только как актер, он был просто невероятно творческим человеком», — поделился Беттани.

Актер отметил позитивный характер Хита. «Он просто сиял, и когда ты был с ним, казалось, что на тебя светит солнце. Он был полон жизни и радости — и этот ребенок не мог уснуть. Вот и вся история. Фантастический актер», — добавил Пол.

Пол Беттани и Хит Леджер были близкими друзьями. Они вместе сыграли в  фильме «История рыцаря» (2001). В январе 2008 года Хит Леджер умер от передозировки снотворного и других лекарств. Ему было всего 28 лет.

Недавно стало известно, что Пол Беттани исполнит главную роль в сериале «Квест Вижна». Он выйдет 14 октября на Disney+. 

Расскажите друзьям