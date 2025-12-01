Премьеры

8 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в декабре

Поход в кино на новый фильм — надежнейшее развлечение в городе, особенно когда там показывают что‑то стоящее. Например, корейский триллер «Метод исключения», аниме-боевик про Человека-бензопилу и ромком «Вечность» от студии A24. Для искушенных синефилов — каннская киноэпопея «Звук падения» и британская кинопародия с шутками про члены.

«Метод исключения»

С 4 декабря

Обычный корейский служащий (Ли Бен Хон) после увольнения впадает в такое отчаяние от неспособности устроиться на новую работу через собеседование, что не придумывает ничего лучше, чем начать физически устранять конкурентов.

Современный классик корейского кино Пак Чхан Ук (автор боевика «Олдбой», с которого во многом начинается отсчет всплеска мейнстримной популярности жанрового кино из Кореи) снял очередной изящный до безобразия хичкоковский триллер. После двух достаточно абстрактных работ — костюмированной («Служанка») и нуарной («Решение уйти») — он зашел почти на остросоциальную территорию, знакомую по фильмам его соратника Пон Чжун Хо. Но можно быть уверенным, что формалистская вычурность в жанровом развлечении для него все еще важнее любого месседжа.

«Крипер»

С 4 декабря

Художница, торгующая работами в интернете, проводит дачный уик-энд со своим бойфрендом-врачом. Среди красных флажков — парящие с потолка волосы, странный торт от невидимой горничной, панорамное окно в ванной, которое невозможно зашторить. Нетрудно догадаться, что очень красивый дом посреди лесной чащи таит в себе зло.

Третий за два года хоррор Осгуда Перкинса, не снискавший популярности ни среди критиков (мы в числе исключений), ни среди зрителей, но вполне имеющий шанс зайти фанатам жанра (или как минимум режиссера). Атмосферность, разгоряченная фантазия и просто энергия постановщика, проживающего пик творческих сил, — на месте.

«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

С 4 декабря

Японский школьник и по совместительству охотник за демонами с возможностью превращения рук и головы в бензопилы (не спрашивайте) накануне очередного задания оказывается в любовном треугольнике между своей непосредственной начальницей, с которой ходит в кино на ретроспективный показ Чухрая, и зловещей официанткой родом из СССР, с которой голышом купается в безлюдном бассейне.

Полнометражное продолжение подросткового аниме-хита, прямо сейчас занимающее место в топ-100 лучших фильмов всех времен и народов по версии юзеров леттербоксда между «Бесславными ублюдками» и «Словом» Дрейера, которое, как и все подобные полнометражки, можно смотреть без знакомства с первоисточником. Секрет гиперболизированного зрительского успеха очевиден: здесь сошлись в одном месте два кита, на которых строятся подростковые развлечения в Японии, — невероятно динамичные, как бывает только в анимации, битвы больших причудливых монстров и слегка эротизированная подростковая мелодрама, напрямую экранизирующая самые пошлые мечты зрителей.

«Звук падения»

С 4 декабря

Четыре юные немки, живущие во времена Первый мировой, Второй мировой, в ГДР и в наши дни соответственно, взрослеют на одной и той же ферме.

Масштабная историческая эпопея, какие было модно снимать в двадцатом веке, но которые тогда чопорно снимали режиссеры-мужчины (от Бертолуччи до Кончаловского), а теперь у руля оказалась прогрессивная женщина — Маша Шилински. Свежесть подхода налицо: изображение — псевдопленочное, напоминающее фильтры мобильных приложений, атмосфера — липкая и сумрачная в духе хоррора, сценарный фокус направлен на разные формы гендерного угнетения и сексуализированного насилия. Спешим поразиться, пока и этот подход не стал казаться чопорным!

«Тихая ночь, смертельная ночь»

С 11 декабря

Отморозок переодевается в костюм Санта-Клауса и без особых причин убивает самыми извращенными способами попадающихся ему на пути обывателей.

Ремейк второстепенного слешера из 1980-х от студии, подарившей нам или, вернее сказать, наказавшей нас трилогией «Ужасающий». Дима Барченков, наш человек в Техасе, назвал фильм «кощунством над жанром». Нет оснований ему не верить, вот только есть чувство, что аудитория «Ужасающего» именно жанрового надругательства на большом экране и требует. Если этот фильм для вас, то вы и так это уже знаете.

«Поймать монстра»

С 18 декабря

Семью маленькой девочки убивает «пыльный кролик»: в оригинальное название фильма вынесена фраза, которой американские дети называют комочки пыли, скапливающиеся в местах, которые редко пылесосят, — например, под кроватью. После чего героиня просит наемного охотника на монстров (Мадс Миккельсен) помочь ей отомстить.

Полнометражный режиссерский дебют культового шоураннера Брайана Фуллера («Мертвые до востребования», «Ганнибал») — не хоррор, а скорее очень мрачная рождественская сказка со зрелищным экшном и трогательной динамикой героев, позаимствованной из «Леона». Если фильм и правда так хорош, как о нем пишут критики, то перед нами заявка на моментальную классику в нише хардкорного семейного кино.

«Вечность»

С 18 декабря

На том свете женщине (Элизабет Олсен) необходимо выбрать для вечной совместной жизни одного из двух мужей — возлюбленного из молодости (Каллум Тернер), погибшего на корейской войне, или мужчину (Майлс Теллер), с которым провела шестьдесят пять лет в браке.

Фэнтези-ромком «Вечность» возвращает в светлые нулевые («Мертвых до востребования» мы вспоминали буквально в прошлом пункте списка) или даже пиковые для жанра девяностые (Альберту Бруксу, автору «Защиты», впору подавать в суд за плагиат). Критики хвалят кино за милоту и химию между артистами, но невозможно не заметить, что на наших глазах произошел переход некогда моднейшей инди-студии А24 к усредненному студийному продукту, в сравнении с которым даже их «Материалистка» кажется зубастым высказыванием на тему современных отношений.

«Фэкхем-Холл»

С 18 декабря

Страсти кипят в поместье лорда Дэвенпорта (Дэмиан Льюис): молодые дамы ищут самого подходящего кузена для замужества, сыщик с двумя парами усов не замечает панду в комнате, а викарий (Джимми Карр) просто очень смешно бранится.

2025 год, кажется, ознаменовался мини-ревайвлом жанра кинопародии. Летом вышел новый «Голый пистолет», а теперь вот британцы во главе с культовым стендапером Джимми Карром, отвечающим за сценарий, взялись за давно ждавший пинков жанр костюмированной мелодрамы (вы знали, что этой осенью в прокат вышел уже третий полнометражный фильм по «Аббатству Даунтон»?). Судя по всему, в плане плотности гэгов — от пошлых приколов с членами и пуками до тончайших каламбуров — фильм сравним если не с классикой жанра, то с отличным новым «Голым пистолетом» так точно.

