Леденящие душу приключения подростков: большой гид из 93 (!) сериалов про тинейджеров

Современные молодые люди все позже проходят ключевые этапы социализации: дольше учатся, позже создают семьи. Возраст вступления в брак неуклонно повышается, а количество браков уменьшается. Карьеру уже больше не выбирают на всю жизнь, ипотека как атрибут взрослости теряет былую привлекательность. Закономерно, что интерес к сериалам про подростков и молодых взрослых не только не ослабевает, но и усиливается — ведь проблемы поиска себя, сложностей в отношениях и конфликтов в семье для многих остаются актуальными еще долгое время после окончания школы.
Другая причина, по которой взрослые смотрят подростковые шоу с не меньшим, а то и с большим интересом, — тяга к комфорту и ностальгия. Такие сериалы возвращают зрителей в понятный и предсказуемый мир, в котором чувства ярче, решения смелее, а жизненные перипетии в конечном счете разрешаются. Ностальгия может быть связана и с определенной эстетикой: например, сериал «Этим летом я стала красивой» — точно симптом тоски по ромкомам нулевых.
Сериалы про подростков — это не только про теплоту, комфорт и школьную повседневность. Многие из них включают детективные линии, фэнтезийные сюжеты, разговор о серьезных социальных и психологических проблемах: насилии, ментальных расстройствах, суициде, дисфункциональных отношениях в семье. Школа и университет становятся универсальной знакомой каждому зрителю средой, которая легко превращается в площадку для любых жизненных сюжетов.
Избранные со сверхъестественными способностями спасают мир
Герой обнаруживает в себе волшебные силы и узнает, что именно от него зависит судьба всего человечества. Часто он проходит путь от изгоя, чувствующего себя не в своей тарелке, до храброго воителя, готового действовать во имя блага других.
«Тень и кость» (2021–2023)
Shadow and Bone, 2 сезона
Экранизация сразу двух янг-эдалт книжных серий Ли Бардуго — «Тени и кости» и «Шестерки воронов». Первая — знакомая история про тихую и неприметную девушку-сироту, которая оказывается избранной, способной спасти всю страну. И, конечно, разрывающейся между двумя возлюбленными — другом детства и загадочным волшебником. Параллельно с этим разворачивается вторая линия: банда из шестерых отбросов совершает ограбление века и в процессе становится друг для друга найденной семьей.
«Баффи — истребительница вампиров» (1997–2003)
Buffy the Vampire Slayer, 7 сезонов
Сплав ужасов и комедии, в которой главная героиня Баффи остроумно дразнит врагов-вампиров. В каждом сезоне герои сражаются с новым злодеем — и именно «Баффи» одной из первых начала использовать эту теперь уже привычную зрителю структуру. Сюжетные повороты в сериале сумасшедшие (спойлер!): главная героиня несколько раз умирает и возрождается, обретает сестру, герои то начинают друг с другом встречаться, то расстаются. И, конечно, помимо атак на злодеев, Баффи сталкивается с подростковыми проблемами: кастовостью старшей школы, слатшеймингом и многим другим. Еще из интересного: в очень маленькой роли в «Баффи» появился Педро Паскаль. Не сыграй он тогда, он не смог бы заплатить за квартиру и «остаться в Голливуде и не сдаться».
«Леденящие душу приключения Сабрины» (2018–2020)
Chilling Adventures of Sabrina, 2 сезона
Сабрина — наполовину человек, наполовину ведьма. Главный конфликт сериала разворачивается вокруг выбора между этими двумя идентичностями: от девушки ждут добровольную передачу тела и души Сатане и следование традициям ковена. Она же не хочет расставаться со своей свободой и земной жизнью, друзьями и возлюбленным. Учась в Академии незримых искусств, Сабрина сталкивается со взрослыми, которые хотят наставить ее на путь истинный, и с патриархатом, диктующим ее место. Юная ведьма же несогласна с устаревшими устоями и сомневается в вере и преданности окружающих Сатане.
«Мисс Марвел» (2022)
Miss Marvel, 1 сезон
16-летняя пакистано-американская школьница по имени Камала обожает героиню комиксов «Капитан Марвел», пишет про нее фанфики и мечтает поехать на Комиккон и поучаствовать в конкурсе косплеев. Она находит посылку от своей бабушки, в которой находится браслет. С ним Камала начинает видеть другой мир, который и предстоит спасти. Сразу после просмотра «Мисс Марвел» можно приниматься за фильм «Капитан Марвел-2» — там появляется Камала.
«Флэш» (2014–2023)
The Flash, 9 сезонов
Сериал DC о супергерое Флэше — самом быстром человеке на земле. Он обретает возможность двигаться с колоссальной скоростью после взрыва ускорителя частиц из-за удара молнии. Юноша начинает использовать свои способности для борьбы с преступлениями, а потом знакомится со все большим количеством других людей со сверхспособностями. В том числе не из нашей вселенной.
«Судьба: Сага Винкс» (2021–2022)
Fate: The Winx Saga, 2 сезона
Лайв-экшн-адаптация мультсериала Инджинио Страффи, на котором выросли все миллениалы. Девушка по имени Блум узнает, что она фея, и отправляется учиться магии в школу Алфея. Там она заводит дружбу с четырьмя другими студентками, у каждой из которых свои собственные волшебные силы: свет, огонь, природа и другие. Среди важных отличий от мультфильма: вместо Флоры здесь ее кузина Терра, Текны и Рокси нет совсем, а Скай — бывший парень Стеллы. А вайб в сериале более мрачный.
Подростки расследуют тайны города
Жители небольшого городка сталкиваются с чередой загадочных преступлений или сверхъестественных событий. Объединившись, подростки начинают собственное расследование.
«Очень странные дела» (2016–2025)
Stranger Things, 5 сезонов
Рядом с небольшим городом в штате Индиана располагается секретная военная лаборатория, которая случайно открывает портал в «Изнанку» — параллельный мир. Это начинает влиять на местных жителей: один мальчик пропадает. Параллельно из лаборатории сбегает девочка по имени Одиннадцать со способностями к телекинезу.
«Очень странные дела» — признание в любви к 1980-м: компания друзей играет в D&D, смотрит «Звездные войны», переодевается в героев «Охотников за привидениями», стрижет маллеты, рубится в игровые автоматы и слушает The Clash и Кейт Буш. А еще одну из главных взрослых ролей играет Вайнона Райдер, что окончательно убеждает зрителя в любви создателей к той эпохе.
«Ривердэйл» (2017–2023)
Riverdale, 7 сезонов
Очень вольная адаптация комиксов «Арчи» с завязкой и атмосферой в духе «Твин Пикса»: в провинциальном городке старшеклассника неожиданно убивают, и его одноклассники в ходе расследования погружаются в мрачные тайны его жителей. Если в «Очень странных делах» позвали Вайнону Райдер, то в «Ривердэйле» пригласили Люка Перри — звезду подросткового «Беверли Хиллз, 90210», популярного в 1990-е.
Чем дальше в лес, тем больше «Ривердэйл» отходит от «Твин Пикса»: например, сперва герои попадают в параллельный мир, а затем перемещаются в 1950-е. В каждом сезоне, начиная со второго, есть эпизод-мюзикл по мотивам известных постановок: персонажи поют песни из «Кэрри», «Heathers», «Американского психопата» и так далее.
«Уэнсдей» (2022–н.в.)
Wednesday, 2 сезона
Сериал об Уэнсдей, героине «Семейки Аддамс». Авторство принадлежит Тиму Бертону: он выступил продюсером и срежиссировал половину эпизодов в обоих сезонах. Уэнсдей поступает в академию «Невермор», учится управлять своими экстрасенсорными способностями и расследует тайну монстра, насаждающего жителям городка. Во втором сезоне к новому расследованию добавляется давление со стороны матери и метания лучшей подруги. Среди ярких моментов: в первом сезоне — легендарный танец под «Goo Goo Muck», во втором — песня «The Dead Dance» Леди Гаги.
«Вероника Марс» (2004–2019)
Veronica Mars, 4 сезона
«Девушка, подросток и частный детектив — я тройная угроза», — представляется Вероника Марс. Днем она — обыкновенная старшеклассница, а по вечерам помогает отцу — частному детективу расследовать дела. В каждом эпизоде зрителей ждет новая детективная история, но есть также и общий сюжет на сезон. В «Веронике Марс» много элементов нуара, а циничная, прямолинейная и morally gray Вероника вынуждена постоянно мимикрировать — притворяться безобидной чирлидершей или «своей в доску» студенткой, чтобы раскрывать дела.
«Волчонок» (2011–2017)
Teen Wolf, 6 сезонов
После укуса оборотня в лесу жизнь 16-летнего аутсайдера Скотта переворачивается с ног на голову. Он приобретает способность к регенерации, суперсилу, быстрые рефлексы. Вместе с друзьями Скотт принимается за расследование загадочной серии убийств. Усложняет все влюбленность в Элисон Арджент — и, как можно догадаться по фамилии, ее семья профессионально охотится на оборотней. Ну и конечно, именно благодаря «Волчонку» главным крашем 2010-х стал Дилан О’Брайен. В сериале он сыграл неловкого, обаятельного и безответно влюбленного в королеву школы друга главного героя.
«Нэнси Дрю» (2019–2023)
Nancy Drew, 4 сезона
Планы 18-летней Нэнси Дрю поступить в колледж рушатся после внезапной смерти мамы и проваленных экзаменов. Тинейджерка устраивается на подработку официанткой, и прямо во время ее смены в кафе совершается жестокое убийство. Нэнси и ее коллеги оказываются первыми в списке подозреваемых. Это происшествие пробуждает в ней давнюю тягу к детективному делу.
«Закрытая школа» (2011–2012)
4 сезона
Российская адаптация испанского сериала «Черная лагуна». Ученики элитной загородной частной школы распутывают ее мрачные тайны, в которых как-то замешаны фармацевтическая компания, опыты над детьми, клонирование и подвал пансиона. Несостыковок в сюжете много, скелетов в шкафу у каждого героя — тоже. Персонажи блуждают по лесам и подвалам, впутываются в любовные треугольники и воплощают знакомые архетипы: умную студентку-хакершу, дерзкого бэд-боя, хорошего парня, который ходит по лесам и подвалам за компанию.
«Нерегулярные части» (2021)
The Irregulars, 1 сезон
Сериал расширяет вселенную Шерлока Холмса и выводит на первый план мальчишек-беспризорников, которые помогали детективу доставать нужные сведения. Правда, теперь в их рядах соблюден гендерный баланс. Знакомые герои — Холмс, Ватсон, миссис Хадсон и Лестрейд — отошли на второй план и стали отрицательными персонажами: высокомерными и брезгливыми. Подростки же раскрывают тайны, в том числе сверхъестественные и эзотерические — уверены, любящий мистицизм Дойл не был бы против, но фанатов и критиков это в 2021 году шокировало.
«Один из нас лжет» (2021–н. в.)
One of Us Is Lying, 2 сезона
Экранизация одноименного бестселлера Карен Макманус. В первый день нового учебного года пятеро учеников остаются отбывать наказание после уроков, и один из них — Саймон, админ школьного «Подслушано» — умирает от аллергической реакции после выпитого стакана воды. Оставшаяся четверка учеников становится подозреваемыми и начинает собственное расследование, к которому постепенно подключаются и другие студенты.
«Потерянные» (2013–2018)
Nowhere Boys, 4 сезона
Австралийский сериал о четырех подростках, которые, возвращаясь со школьной экскурсии, попадают в параллельную реальность — все тот же город, но в котором они никогда не рождались. Герои сражаются с преследующим их демоном, пытаются разгадать тайны городка и найти путь домой. Об этих героях сняты первые два сезона, за которые «Потерянных» стабильно называют лучшим австралийским сериалом про подростков. По мнению многих поклонников, после введения нового актерского состава шоу начинает терять планку.
«Милые обманщицы» (2010–2017)
Pretty Little Liars, 7 сезонов
Сериальное воплощение гигантской серии романов Сары Шепард. Четыре девушки встречаются через год после того, как во время ночевки пропала их подруга Элисон. Героини получают сообщения, подписанные буквой «Э», вскрываются их секреты: у одной — роман с учителем, другая страшно завидует старшей сестре, а третья ворует из магазинов. Сериал также полюбился зрителям за свой фирменный стиль: гиперфеминность, моду, макияж. В первых четырех сезонах еще и присутствуют ежегодные хеллоуинские выпуски — ужасающие и гламурные.
«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (2021)
I Know What You Did Last Summer, 1 сезон
Еще одна адаптация одноименного романа, но уже не в виде фильма, а в форме 10-серийного шоу от Amazon. Причем экранизации очень отличаются, разве что завязка остается одинаковой: компания друзей случайно сбивает человека на машине, сбрасывает его тело в море, а год спустя становится мишенью для мстительного убийцы. Это не только слешер, в котором много крови и внутренностей, но и детектив с подростковой драмой.
«Внешние отмели» (2020–н.в.)
Outer Banks, 4 сезона
Детективный сюжет смешивается с приключенческим: после урагана четверо друзей находят карту и отправляются на поиски клада, связанного с пропавшим отцом одного из них. Деньги и класс в этом шоу особенно важны, ведь население острова разделено на две группы в зависимости от состоятельности. Расследование исчезновения отца приводит компанию друзей к судну, затонувшему в 1829 году. По слухам, в нем хранится британское золото стоимостью 400 млн долларов. Драмы сериалу добавляет огромная и запутанная сеть романтических отношений персонажей.
Черные комедии о неудачниках против всего мира
Сюжеты об изгоях и отбросах, чаще всего — о колючих подростках, которые злятся на весь мир и не боятся это показать. Они сбегают из дома, ввязываются в криминальные истории и язвят всем на своем пути. Истории о них саркастичные, дерзкие и драйвовые
«Конец ***го мира» (2017–2019)
The End of the F***ing World, 2 сезона
Кровавое роуд-муви и история любви двух 17-летних подростков: замкнутого и безэмоционального Джеймса, считающего себя психопатом, и вспыльчивой Алисы. Они сбегают от своих семей на машине отца Джеймса. По пути подростки совершают убийство, а затем убегают от полиции. Их путешествие выдержано в эстетике американских мотелей, неоновых вывесок и придорожных кафе. А еще у сериала почти 100%-ный результат на Rotten Tomatoes.
«Уэйн» (2019)
Wayne, 1 сезон
Склонный к насилию 16-летний трудный подросток Уэйн сжигает дом и вместе с новой подругой Дэл отправляется на мотоцикле в путешествие через всю Америку. Он твердо стоит на всем, во что верит, и не боится давать отпор, но с Дэл начинает потихоньку делиться эмоциями. Сценарий драйвового и агрессивного сериала написал Пол Вернок, работавший над «Дедпулом» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд»: насилие и черный юмор прилагаются. Когда «Уэйн» только вышел, его сравнивали со всем, чем не лень: «Бонни и Клайд», «Дедпул», «Бойцовский клуб», «Джон Уик». Но больше всего — с «Концом ***го мира». Так вот, «Уэйн» в миллиард раз круче. Он смешней, живей и жестче.
«Мне это не нравится» (2020)
I Am Not Okay with This, 1 сезон
В первых кадрах героиня Сидни, по уши в крови, идет по городу (отсылок к «Кэрри» в этом сериале много), обращается к дневнику и посылает его куда подальше. Она — 17-летняя самоироничная, непопулярная и закупорившая в себе ярость девушка-подросток, которая пытается оправиться после самоубийства отца. Сидни поддерживают безответно влюбленный в нее лучший друг и подруга Дина, начинающая встречаться с капитаном футбольной команды. Когда Сидни злится, то из ее носа течет кровь, деревья с корнями вырываются из земли, опрокидываются прилавки в магазинах.
«Хулиганы и ботаны» (1999–2000)
Freaks and Geeks, 1 сезон
Действие разворачивается в пригороде Детройта 1980-х. 16-летняя Линдси и ее 14-летний брат Сэм присоединяются к разным школьным группам — фрикам и гикам (англоязычное название сериала — «Freaks and geeks»). Линдси известна как пай-девочка, прилежная отличница, которая хороша в математике. Она решает сблизиться с компанией хулиганов, надевает армейскую куртку отца и бросает старую религиозную подругу. Сериал напоминает «Клуб Завтрак» — не только из-за периода, но и из-за разных школьных клик.
«Академия Амбрелла» (2019–2024)
he Umbrella Academy, 4 сезона
Сериал по комиксу Джерарда Уэя из My Cheminal Romance — хотя, конечно, шоу быстро отходит от первоисточника. В конце 1980-х несколько десятков женщин, не будучи беременными, рожают младенцев со сверхъестественными способностями. Семеро таких младенцев усыновляет американский миллиардер и решает тренировать их для предотвращения апокалипсиса. «Академия Амбрелла» — сериал о дисфункциональной семье и неидеальных супергероях-сиблингах, которые, повзрослев, разбегаются кто куда: один летит в космос, другая становится успешной актрисой, третья — скрипачкой. Однако на похоронах отца появляется их путешествующий во времени брат и объявляет, что предотвратить апокалипсис им все-таки придется.
Школьная и студенческая повседневность
Честные и реалистичные истории взросления, в которых нет места суперспособностям и апокалипсису, зато присутствуют учеба, первая любовь, дружба, ссоры с родителями, проблемы с самооценкой и поиск себя.
«Стыд» (2015–2017)
Skam, 4 сезона
Каждый сезон норвежского сериала посвящен одному подростку — Еве, Нуре, Исаку и Сане. В основном все разворачивается вокруг их романтических отношений, но заодно шоу говорит о сексизме, религии, сексуальности, РПП, ментальном здоровье. У всех персонажей были реальные аккаунты в инстаграме*, в которых публикации появлялись параллельно с выходом серий.
Успех «Стыда» породил ремейки в разных странах. У создателей было три требования: придерживаться оригинального сюжета (но добавлять новые линии можно), вести соцсети персонажей и провести 100 интервью с местными подростками, чтобы понять, с какими проблемами они сталкиваются и как лучше адаптировать сериал для своей страны.
Самый масштабный ремейк — французский, в нем аж 12 сезонов и, начиная с пятого сезона, много новых тем, например, инвалидность. В испанском действие происходит в Мадриде, в итальянском — в Риме, в голландском— в Утрехте, в немецком «Давлении» (Druck) — в Берлине, в «Стыд. Остин» — в американском Остине, в бельгийском «wtFOCK» — в Антверпене, в хорватском «Sram» — в Загребе.
* Instagram/Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
«Сплошной отстой!» (2018)
Everything Sucks! , 1 сезон
Комедия о жизни американской школы 1990-х и отношениях драмкружка и аудиовизуального клуба (тут, наверное, можно сноску: Сообщество технически подкованных студентов, которые учатся работать с проекторами и разным видео- и аудио-оборудованием. Как правило, считается уделом ботаников.) — и тот, и тот в школе, конечно же, непопулярны. Как и полагается сериалу про 90-е, здесь много ностальгии, а главный герой любит Oasis и Wayne’s World. По вайбу «Сплошной отстой!» немного напоминает старые сериалы Disney. А еще это одна из первых крупных ролей Сидни Суини!
«Лимбо» (2011–2014)
Limbo, 3 сезона
Датский сериал, чем-то похожий на норвежский «Стыд», но о подростках из Копенгагена и для более младшей аудитории 11–13 лет. Герои-школьники происходят из разных классов и контекстов: например, одна девушка переезжает из деревни в большой город. Темы привычны для подросткового сериала: дружба, поиск себя, первые влюбленности, переживания, связанные с семьей, — смертью бабушки, разводом родителей.
«Нетипичный» (2017–2021)
Atypical, 4 сезона
18-летний Сэм с расстройством аутистического спектра мечтает получить сексуальный и романтический опыт (и вполне успешно с этим справляется). Он испытывает проблемы с эмпатией и трудности с чтением социальных сигналов, ощущает сенсорные перегрузки и обладает special interest’ом в Арктике и Антарктике, особенно пингвинам. Серии опоясывают сессии с психотерапевтом, на которых Сэм рассказывает об опыте и симптомах, отношениях с одноклассниками и близкими. Отдельная отрада — сестра Сэма и его отношения с ней. Кейси и неловко из-за брата, и хочется его защитить. Позже начинает развиваться и ее ветка, в т. ч. романтическая — тоже прекрасная.
«Моя так называемая жизнь» (1994–1995)
My So-Called Life, 1 сезон
Сериал о подростках рабочего класса в вымышленном пригороде Питтсбурга. Именно эта лента сделала Джареда Лето известным, но он просто романтический интерес, а в центре находятся девушки-подростки. Главную роль играет 15-летняя Клэр Дейнс. Строгие ограничения количества рабочих часов для несовершеннолетних пошли сериалу на пользу: в «Моей так называемой жизни» хорошо проработаны линии второстепенных героев, в т. ч. взрослых.
«Мой безумный дневник» (2013–2015)
My Mad Fat Diary, 3 сезона
Оригинальное название чуть длиннее: «My Mad Fat Diary». В нем есть слово «fat» — толстый. 16-летняя Рэй не уверена в себе из-за веса, а в школе ее обзывают Джаббой. Главный секрет девушки — недавнее пребывание в психиатрической клинике после попытки суицида. Постепенно героиня обнаруживает, что страхи и комплексы есть даже у самых уверенных и идеальных внешне одноклассников.
«Сексуальная жизнь студенток» (2021–2025)
The Sex Lives of College Girls, 3 сезона
Четверо первокурсниц гуманитарного колледжа селят в одном общежитии. Среди них есть и богатая блондинка из Верхнего Ист-Сайда (ее играет Рене Рэпп!), и стипендиатка из маленького городка (а ее — Полин Шаламе, сестра Тимоте). Конечно, секс — важная часть жизней четверки, но так же, как и в «Сексе в большом городе», женская дружба в итоге оказывается интересней и значимей.
«Половое воспитание» / «Сексуальное просвещение» (2019–2023)
Sex Education, 4 сезона
16-летний Отис, чья мама работает сексологом, вместе с бунтаркой Мейв открывает в заброшенном школьном туалете подпольный пункт секс-консультаций. Среди тем — мастурбация, сексуальные фантазии, хламидиоз, поиск собственных предпочтений в сексе, сложности с зачатием ребенка, аборт. Шесть лет спустя с начала сериала актеры «Полового воспитания» уже превратились в звезд: Шути Гатва стал новым Доктором Кто, а Эмма Маки — Эмили Бронте.
«Я никогда не…» (2020–2023)
Never Have I Ever, 4 сезона
15-летняя Деви — индийско-американская девушка тамильского происхождения, желания которой очень понятны: она хочет парня, ходить на громкие вечеринки с алкоголем (но это не значит его пить), чтобы на руках не так активно росли волосы (хоть она и понимает, что это ее этническая особенность), поступить в вуз Лиги Плюща. Индийское происхождение влияет на все аспекты жизни Деви — ожидания родителей, выбор одежды, посещение праздников. Но так, конечно, «Я никогда не…» — это ромком, в котором центром становятся отношения с возлюбленными и друзьями, сексуальность.
«Беверли Хиллз, 90210» (1990–2000)
Beverly Hills, 90210, 10 сезонов
Главный подростковый сериал 1990-х, который тогда добрался и до российского зрителя. Как пишет Зинаида Пронченко**, он «воплощал в себе все то, о чем мечталось, а именно свободу нравов и потребления». В первых сезонах главными героями выступают близнецы Брендон и Бренда, переехавшие из Миннеаполиса в Лос-Анджелес и столкнувшиеся с самыми классным ребятами — в дорогой одежде и в шикарных машинах. Затрагивались сложные, тогда скандальные темы: РПП, аборты. Сейчас «Беверли Хиллз» смотрится странно — с особенно гендерной, классовой и расовой точек зрения. Почти никто из актеров не сделал карьеру, зато краша и секс-символа сериала Люка Перри потом позвали в ностальгичный и подростковый «Ривердэйл» играть отца Арчи.
** Зинаида Пронченко внесена Минюстом в список иноагентов
«Одинокие сердца» (2003–2007)
The O.C., 4 сезона
Во многом похож на «Беверли Хиллз, 90210»: главный герой переезжает в богатый округ Ориндж, где у каждого обитателя по скелету в шкафу. Здесь есть все те же глянцевость и гламур, местный Джеймс Дин. Именно роль в «Одиноких сердцах» сделала известным Адама Броди, и спустя 20 лет он пересмотрел сериал и, хоть почти ничего не помнил, остался доволен.
«Школа разбитых сердец» (2022–2025)
Heartbreak High, 2 сезона
На стене заброшенной школьной лестницы старшеклассники рисуют огромную и детальную карту интимных связей учеников. Директриса и педагогический состав приходят к выводу, что необходимы уроки сексуального просвещения, но понимают, что старые методички о воздержании и запугивании беременностью устарели. Разлом двух методик обучения проходит между директриской и учительницей английского.
«В стиле Джейн» (2012)
Jane by Design, 1 сезон
16-летняя Джейн устраивается ассистенткой в престижную модную компанию — и пытается совмещать индустрию моды с учебой в школе. Она носит яркие юбки-пачки, красные жакеты, пестрый горох. На работе Джейн ждет своя Миранда Пристли, а в школе — недопонимание одноклассников. Конечно же, в одной из серий героине приходится разрываться между школьным балом и модным показом.
Мюзиклы
В сериальном мире мюзиклы (за редким исключением вроде «Чокнутой бывшей») в основном представлены анимацией: «Отель Хазбин», «Финес и Ферб», «Вселенная Стивена». Что касается многосерийных мюзиклов о подростках, то их действие обычно разворачивается в школе и нередко выходит на мета-уровень: персонажи сериала-мюзикла сами ставят мюзикл.
«Хор» (2009–2015)
Glee, 6 сезонов
Учитель испанского языка горит музыкой, создает в школе хор и ставит мюзиклы. Участники коллектива — старшеклассники с самыми разными интересами и из разных школьных каст — исполняют кавер-версии популярных песен.
Сериал мгновенно стал культурным феноменом — и первым задал вопрос, можно ли быть спортсменом и при этом выступать в школьном мюзикле? В 2011 году актерский состав «Хора» обошел по количеству записей в топ-100 Billboard The Beatles и Элвиса Пресли. Рекорд продержался до 2020 года, тогда его побил Дрейк. Сериал также породил «эффект Glee» — всплеск интереса подростков к участию в школьных хорах и музыкальных коллективах.
«Классный мюзикл: мюзикл» (2019–2023)
High School Musical, 4 сезона
Современные подростки вымышленной школы Ист-Хай, известной по съемкам фильмов «Классный мюзикл», ставят на школьной сцене его же адаптацию. В следующих сезонах герои обращаются к другим историям: «Красавице и Чудовищу» и «Холодному сердцу». Именно этот сериал открыл миру Оливию Родриго. Ее коллега по проекту и экранный любовный интерес Джошуа Бассет — тот, кто вдохновил ее на создание «drivers licence», «good 4 u», «traitor» и других песен.
Подростковый микрокосм раскрывает пороки общества
Школа, университет и, в общем-то, любая подростковая среда здесь становятся уменьшенной моделью общества. Тинейджеры включаются в борьбу за власть, строят политические интриги, образуют касты и классы, воспроизводят предубеждения и социальную несправедливость.
«Элита» (2018–2024)
Elite, 8 сезонов
Испанский сериал о трех 16-летних подростках, получивших стипендию на обучение в элитной школе. Завязкой становится убийство, а подозреваемыми оказываются все ученики. В закрытом пространстве сталкиваются персонажи с совершенно разным бэкграундом: отличница-палестинка, торгующий наркотиками мусульманин, парень с криминальным прошлым, богатая девушка, скрывающая положительный ВИЧ-статус. Герои бесконечно ссорятся, мирятся и занимаются сексом. Если сначала в центр попадает классовое неравенство, то с появлением в сюжете детей директора, акцент смещается на конфликт между «своими» и «чужими».
«Политик» (2019–2020)
The Politician, 2 сезона
Самая стильная в мире политическая сатира: декорации вымышленной школы в Санта-Барбаре напоминают фильмы Уэса Андерсона, а все подростки, втянутые в борьбу за власть, одеты нарочито экстравагантно и в дорогих дизайнеров — от Miu Miu до Gucci.
Главного героя, амбициозного и невыносимого старшеклассника Пейтона, играет любовь всех theatre kid’ов — Бен Платт. Его персонаж — расчетливый политик, для которого цель всегда оправдывает средства. Например, инклюзия становится лишь инструментом для завоевания симпатий избирателей, не больше. Все кандидаты на пост президента школы строят интриги друг против друга.
«Переходный возраст» (2025)
Adolescence, 1 сезон
13-летнего британского подростка обвиняют в убийстве одноклассницы. Главный вопрос здесь не «виновен ли он?», а «что привело его к этому?». «Мы хотели пролить свет на то, зачем мальчики берут ножи и убивают девочек», — объясняет режиссер Филип Барантини. Ответ создатели ищут в токсичной маскулинности и влиянии интернет-культуры, в частности с инцельских сообщества. Усиливает эффект от просмотра операторская работа: каждый эпизод снят непрерывным дублем без монтажных склеек и буквально не дает зрителю перевести дыхание.
«Академия смерти» (2019)
Deadly Class, 1 сезон
Бездомный сирота Маркус пытается избежать ареста за серию убийств, которых он не совершал. Его спасает приглашение в элитную академию, куда известные преступники отправляют своих детей постигать семейное ремесло. Атмосфера в учебном заведении армейская: уроки и задания смертельно опасны, в программу входят боевые искусства и варка ядов. Действие происходит в конце 1980-х и пронизано соответствующей эстетикой — в сериале царит дух бунтарства, панк-рока и анархизма на фоне тревог эпохи рейганомики и Холодной войны.
«Сплетница» (2007–2012)
Gossip Girl, 6 сезонов
Богатые старшеклассники из Верхнего Ист-Сайда разъезжают по городу в лимузинах и летают в Европу на частных самолетах. Драма льется через край: героини сбегают из-под венца, становятся принцессами и инсценируют собственные смерти. Но главная особенность «Сплетницы» — идеальное воплощение духа двухтысячных: в эпоху расцвета блогспота старшеклассники зачитываются анонимным блогом Сплетницы, а сами становятся героями глянцевых изданий. Отдельное место занимает мода — ободки, цветные колготки, узнаваемый стиль каждого персонажа.
«Королевы крика» (2015–2016)
Scream Queens, 2 сезона
Сериал Райана Мерфи будто соединяет две его предыдущие работы — школьный и комедийный «Хор» и жуткую «Американскую историю ужасов». Как и в последней, здесь обыгрываются узнаваемые тропы фильмов ужасов. Сеттингом стало студенческое женское общество — или «сестринство», — которым авторитарно управляет Шанель в исполнении Эммы Робертс. В школе появляется убийца, и только к концу первой серии умирает шесть человек. Шоу остается не только ужастиком, но и черной комедией и социальной сатирой.
«Великая армия» (2020)
Grand Army, 1 сезон
Нью-йоркские школьники из разных районов города и, соответственно, разных социальных слоев сталкиваются со всем многообразием жестокости и несправедливости. Рядом со школой взрывается бомба, и разрозненные ученические касты вынуждены существовать вместе в изоляции. Компания мальчиков составляет список самых сексуальных девочек и отправляет его всем учащимся. Девочка, чувствующая себя изгоем, попав на первые строчки, в итоге вступает в токсичные отношения, чтобы почувствовать себя желанной. Впрочем, в изоляции школьники проведут не больше одного эпизода — уже вечером они отправятся на вечеринку. Сериал исследует системный расизм, классовое неравенство, гендерные стереотипы и проблему сексуального согласия.
Антиутопии о подростках в изоляции
Истории о подростках как об обществе в миниатюре — но теперь не просто в школе, а в полной изоляции, часто еще и в нежелательном страшном будущем или альтернативной реальности.
«Сотня» (2014–2020)
The 100, 7 сезонов
97 лет назад ядерный взрыв уничтожил цивилизацию на Земле — и небольшая кучка выживших обосновалась на космической станции «Ковчег». На ней царит жесткий режим, любое преступление карается смертью, а ресурсы стремительно истощаются. Когда станции начинает угрожать нехватка кислорода, руководство решает отправить на Землю 100 подростков-преступников. Если они выживут, то остальные смогут последовать за ними, если нет — они хотя бы не будут забирать лишний кислород. Помимо борьбы за выживание в духе «Повелителя мух» в лучших традициях антиутопий 2010-х важное место занимают любовные треугольники.
«Общество» (2019)
The Society, 1 сезон
Вернувшись из школьной поездки, подростки обнаруживают, что все взрослые в их родном городе исчезли. Поначалу старшеклассники ощущают свободу и эйфорию, но вечеринки и секс быстро сменяются суровой реальностью: герои пытаются создать систему правосудия и распределения ресурсов. Основные разрывы связаны с разными типами управления, выбором между коллективным и частным благом, кнутом и пряником, свободой и контролем.
«Дикарки» (2020–2022)
The Wilds, 2 сезона
Восемь девочек-подростков оказываются на необитаемом острове после авиакатастрофы. Закономерно, в отличие от своего предшественника «Остаться в живых», сериал больше внимания уделяет гендерной проблематике. В частности противоречивым требованиям к девушкам в обществе: нельзя быть ни девственницей, ни сексуально раскованной, ни мягкой, ни агрессивной. История каждой героини раскрывается через две временные линии: воспоминания о жизни до катастрофы и допросы в ФБР уже после спаcения.
«Шершни» (2021–н. в.)
Yellowjackets, 4 сезона
Так, же, как и в случае «Дикарок», завязка повторяет «Остаться в живых», а сюжет разворачивается вокруг девочек-подростков. Но тут «Повелитель мух» все-таки случается: потерпевшая авиакатастрофу команда по женскому футболку превращается в два противоборствующих каннибальских клана и создает религиозный культ. А еще в «Шершнях» великолепный саундтрек: поскольку основное действие происходит в 1990-х, играют The Smashing Pumpkins, The Prodigy, The Offspring и многие другие.
«Институт» (2019–н. в.)
The Institute, 1 сезон
Экранизация романа Стивена Кинга о 12-летнем вундеркинде со способностями к телекинезу. Его родителей убивают, а его самого похищают в секретный Институт, в котором содержатся другие дети и подростки со сверхъестественными способностями. Им помогают их развивать, а после успешных экспериментов забирают. Куда они попадают — неизвестно. Сериал продлили на второй сезон совсем недавно, в августе.
«Поколение “Ви”» (2023–н. в.)
Gen V, 2 сезона
Спин-офф «Пацанов» о подростках с сверхспособностями, которые учатся в университете для юных супергероев. Кто-то умеет создавать щупальца из крови, кто-то — меняет размер тела, другие обладают навыками телепатии. Каждый студент мечтает попасть в «семерку» — команду избранных. Второй сезон вышел совсем недавно, третий — в планах, но официального подтверждения пока нет.
От врагов к возлюбленным / Enemies to lovers
Троп о том, как вражда и предубеждения постепенно превращаются в понимание и влюбленность. Два персонажа с противоположными ценностями и характерами сталкиваются и постепенно разрушают стоящие между ними барьеры. Бессмертная популярность этого тропа — от Джейн Остен до «Звездных войн» — объясняется химией между героями и напряжением от невысказанных чувств.
«Макстон Холл — Мир между нами» (2024–н. в.)
Maxton Hall — Die Welt zwischen uns, 1 сезон
Немецкоязычная романтическая история, действие которой происходит в Великобритании. Руби — старательная ученица-стипендиатка, мечтающая об Оксфорде. Джеймс — заносчивый спортсмен из богатой семьи. По воле директора школы в наказание заставляет они вынуждены работать вместе. Язвительные перепалки постепенно сменяются флиртом и любимыми романтическими клише: от неловкого медляка на дискотеке до постоянно прерывающегося первого поцелуя.
«Нормальные люди» (2020)
Normal People, 1 сезон
Экранизация одноименного романа Салли Руни, в котором все очень грустные и очень хорни. Отношения Коннела и Марианны зарождаются еще в школе: она — богатая и заносчивая отличница, которую не любят одноклассники, он — спортсмен и душа компании. Когда герои сталкиваются уже в университете, то динамика их отношений переворачивается с ног на голову. Как водится у Салли Руни, романтические отношения еще и становятся инструментом исследования класса: например, мать Коннела работает домработницей семьи Марианны.
Любовные треугольники
Истории, в которых герой или героиня оказывается между двумя романтическими интересами. Часто треугольники оборачиваются целыми многоугольниками.
«Этим детом я стала красивой» (2022–н.в.)
The Summer I Turned Pretty, 3 сезона
Старшеклассница Белли каждое лето проодит в доме маминой подруги вместе с ее сыновьями — Конрадом и Джеремайей. Последний — общительный и жизнерадостный голден ретривер, испытывающий симпатию к героине. Угрюмый и серьезный Конрад привык воспринимать ее как младшую сестру. Влюблена она, конечно же, в него — но история оказывается запутанней, чем кажется.
Музыкальным выражением эмоций героини стали песни Тейлор Свифт — они звучат практически в каждой серии. Создатели подошли к выбору композиций с любовью: в саундтрек вошли не только хиты, но и менее известные треки.
«Дневники вампира» (2009–2017)
The Vampire Diaries, 8 сезонов
В городе, населенном сверхъестественными существами, 17-летняя Елена Гилберт разрывается между братьями-вампирами Стефаном и Деймоном Сальваторе. Со временем сериал выходит из рамок исключительно мелодрамы и превращается в напряженный мистический триллер. Сюжет обрастает клиффхэнгерами, убийствами, двойниками. Любовный треугольник, однако, всегда остается в фокусе.
«Лихачи» (2025)
Motorheads, 1 сезон
Подростки-близнецы Кейт и Зак переезжают в родной город матери. Они селятся у дяди, бывшего механика NASCAR, теперь владельца автосервиса. В городке до сих пор витает дух их отца, легендарного гонщика, таинственно исчезнувшего 17 лет назад. Помимо увлечения уличными гонками в сериале разворачиваются целых два любовных треугольника —вокруг брата и вокруг сестры.
«Моя жизнь с мальчиками Уолтер» (2023–н. в.)
My Life with the Walter Boys, 1 сезон
Школьница из Нью-Йорка Джеки после гибели обоих родителей переезжает на ранчо к опекунам. В многодетной семье двенадцать человек, из них семь — братья и еще двое — кузены. С шестью из этих девяти мальчиков Джеки учится в одной школе, и как минимум двое влюбляются в нее с первого взгляда: тихий Алекс и бунтарь Кол.
«Фелисити» (1998–2002)
Felicity, 4 сезона
На выпускном Фелисити просит своего одноклассника, в которого влюблена, расписаться в ее школьном альбоме. Тот признается, что жалеет, что они не успели узнать друг друга получше, — и девушка отказывается от Стэнфорда, чтобы поступить в Нью-Йорк за ним. В общежитии она знакомится с Ноэлом и попадает в любовный треугольник. Четыре сезона сериала охватывают все годы ее учебы.
Горько-сладкие жизнеутверждающие истории
Проникновенные истории о подростках, которые сталкиваются с трудностями, но не теряют надежды. Герои переживают потери, ищут себя, сталкиваются с несправедливостью, но сохраняют веру в добро и двигаются вперед.
«Юг» (2024)
1 сезон
Замкнутого 14-летнего Юга Кипеня воспитывает бабушка, родителей он никогда не видел. Обнаружив в серванте пачку денег с подписью «Д. Кипень», мальчик решает, что их прислал отец и отправляется на его поиски. Вслед за ним в длинное путешествие по России пускаются бабушка и участковый.
Если «новые добрые» есть не только в музыке, но и в кино, то их главный представитель — режиссер «Юга» Иван Соснин. Саундтрек соответствует: звучит, например, «новая добрая» екатеринбургская «Сова». Соснин тоже оттуда Режиссера иногда критикуют за излишнюю наивность и рафинированность, но вот что говорит он сам: «Я хочу дарить людям свет и снимать кино, после которого хочется жить». У него получается — и «Юг» одновременно мечтательный и болезненный.
«В поисках Аляски» (2019)
Looking for Alaska, 1 сезон
Экранизация одноименной книги Джона Грина, история про manic pixie девушку, которая меняет жизнь влюбившегося в нее парня. И в книге, и в сериале Аляска — не такая как все прямолинейная и травмированная девушка, но ее кинообраз все-таки более глубокий и проработанный. Шоу идеально подойдет для ностальгии по тамблеру 2013 года, романтизации своей грусти и даст вволю поплакать.
«Энн» (2017–2019)
Anne with an E, 3 сезона
Сериал по мотивам «Ани из Зеленых Мезонинов» Люси Мод Монтгомери, но на первоисточник похож только первый сезон. В конце XIX века рыжеволосая и говорливая сирота Энн попадает к немолодым брату и сестре, которые из приюта ждали мальчика для помощи по хозяйству, но в итоге оставляют Энн. Во втором и третьем сезонах сериал берется за ворох современных тем: гендерные роли, классовое неравенство, расизм, буллинг, права человека, доступность образования. Трогательная «Энн» так полюбилась зрителям, что после закрытия шоу поклонники развернули огромную кампанию с плакатами на Таймс-сквер.
«Маленькие женщины» (2017)
Little Women, 1 сезон
Дебютная роль Майи Хоук в кино — она играет воинственную пацанку Джо Марч. Четыре сестры взрослеют во время гражданской войны в США, из девочек превращаются в женщин — и не все складывается, так как им хочется.
«Пингвины моей мамы» (2021–н. в.)
2 сезона
Драмеди Натальи Мещаниновой о 15-летнем Гоше, ставшем стендапером. Со сцены он говорит о школе, стереотипах и, конечно, о сложных отношениях в семье. У Гоши трое приемных сиблингов, и, когда мама решает усыновить четвертого, жизнь мальчика превращается в кошмар.
Популярность к сериалу пришла спустя три года после премьера благодаря в ютьюб-шортсам и тиктокам, которые посмотрели миллионы. Весной 2023 года индекс Кинопоиск Pro у шоу резко вырос, и проект оказался на 8 месте, обогнав «Джентльменов» Гая Ричи. Второй сезон выходит 14 ноября, но известно, что им займется не Мещанинова, а некая Надежда Степанова. В целом, упоминания Мещаниновой отовсюду пропадают, что не может не фрустрировать.
«Мы те, кто мы есть» (2020)
We Are Who We Are, 1 сезон
Сериал Луки Гуаданьино о 14-летнем Фрейзере из Нью-Йорка, который вслед за мамой переезжает на американскую военную базу в Италии. Его богемность и прогрессивность контрастирует с армейскими реалиями: он красит волосы в платиновый блонд, ногти покрывает желтым лаком, носит леопардовые бриджи и яркие пиджаки. На базе он влюбляется в Кейтлин — тоже американку, живущую там из-за родителей-военных.
Сериал снят в квазидокументальной манере и с акцентом на молчание и созерцательность. Герои — юные и взрослые — переживают кризис и фрустрацию. Действие разворачивается в 2016 году, накануне выборов президента США — и отец Кейтлин даже заказывает кепку Make America Great Again.
История на новый лад
Современное прочтение классических сюжетов. Здесь прошлое встречается с настоящим: исторические декорации сочетаются с актуальными темами, современной музыкой и новаторским взглядом на традиционные жанры.
«Бриджертоны» (2020–н. в.)
Bridgerton, 3 сезона
Ромком в декорациях Англии эпохи Регентства. Каждый сезон посвящен одному из детей семьи Бриджертонов: первый — Дафни, второй — Энтони, третий — Колину. Сериал известен инструментальными «Thank U, Next», «Bad Guy», «Wildest Dreams» и «Girls Like You», color-blind кастингом, откровенными сценами. Важный элемент — сюжет с местной сплетницей леди Уислдаун, чьи фельетоны читает весь Лондон.
«Дикинсон» (2019–2021)
Dickinson, 3 сезона
Хулиганская биография Эмили Дикинсон — талантливой поэтессы, которая, будучи женщиной не может публиковать свои стихи. Строчки из ее стихов опоясывают историю. Особое внимание уделено ее отношениям с семьей: братом, его женой Сью, сестрой Лавинией (которую на секундочку играет Анна Барышникова), матерью и отцом. Язык и шутки в сериале современные, а на фоне играют A$AP Rocky, Lizzo, Мицки и Билли Айлиш.
«Буканьерки» (2023–н. в.)
The Buccaneers, 2 сезона
Полностью сделанная женщинами костюмированная драма о романтических приключениях пяти дочерей американских новых богатых в чопорном Лондоне. Саундтрек тоже целиком состоит из женщин, например, во втором сезоне звучат Чаппел Роан, Тейлор Свифт, Леди Гага, Сабрина Карпентер, Грейси Абрамс, Clairo и Suki Waterhouse (чья сестра Имоджен играет одну из главных ролей. В основе сюжета — недописанный роман американской писательницы и лауреатки Пулитцеровской премии Эдит Уортон.
«Агентство “Локвуд и компания”» (2023)
Lockwood & Co., 1 сезон
Экранизация цикла Джонатана Страуда, который сравнивают то с «Гарри Поттером», то с «Охотниками за привидениями», то с young-adult 2010-х — «Дивергентом» и «Голодными играми». Англию захватили призраки, чьи прикосновения смертельно опасны для людей. Видеть этих существ и бороться с ними могут только подростки. Трое ребят создают независимое агентство и сражаются с призраками при помощи рогатки, рапир и серебряных цепей. Из-за 50-летней власти привидений общество застыло в развитии, так что все существует в смеси современности и викторианской эпохи.
Столкновение story и history, личного и исторического
Личные истории, разворачивающиеся на фоне масштабных исторических событий и социальных трансформаций. Частная жизнь здесь часто становится полем битвы за свободу, а герои — бросают вызов общественным устоям: гендерным ролям, расовым предрассудкам, классовым ограничениям.
«Девчонки из Дерри» (2018–2022)
Derry Girls, 3 сезона
Комедия о четырек тинейджерках и их школьных проблемах: учебе, безответных влюбленностях, конфликтах со строгой директрисой, уговорах родителей отпустить на концерт любимой группы. За одним исключением: действие разворачивается в Северной Ирландии конца 1990-х. Страна охвачена Смутой — конфликтом между ирландскими националистами, желающими независимости, и британскими властями. Девочки учатся в католической школе — а католиков как раз меньшинство. Подростковые приключения и дружба девочек и их друга-англичанина разворачиваются на фоне британских солдат и блокпостов на улицах, заминированных мостов. В саундтреке полно ирландцев the Cranberries.
«Псы резервации» (2021–2023)
Reservation Dogs, 3 сезона
Четверо подростков-коренных американцев живет в резервации в Оклахоме и в память о погибшем друге собираются переехать в Калифорнию. Критики единогласно называют сериал первой корректной современной репрезентацией жизни коренных народов Северной Америки — живой, не маргинализующей и выставляющей людей жертвами. «Я не хочу показывать нас как жертв. Я хочу показать ту ярость, которая накапливалась внутри коренного жителя, знающего свою историю», — объяснял шоураннер Стерлин Харджо. Сценаристы, режиссеры и почти все актеры «Псов резервации» — тоже представители коренных народов Северной Америки. Во втором сезоне герои добираютя до Калифорнии, а в третьем показаны интернаты, в которые помещали детей коренных жителей для ассимиляции в США и Канаде.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023)
1 сезон
Сериал Жоры Крыжовникова о криминальных группировках в Казани 1970-х в представлении не нуждается — он давно стал настоящим культурным феноменом: каждый слышал песню «Пыяла» группы «Аигел», одних только тикток-трендов «Слово пацана» начал с полдесятка, а меньше, чем через неделю после выхода последней серии, ВЦИОМ утверждал, что сериал посмотрел каждый шестой россиянин. «Слово пацана» открыло миру множество юных актеров, которых затем быстро разобрали и в инди-кино, и в блокбастеры, и в платформенные сериалы.
«У меня на районе» (2018–2021)
On My Block, 4 сезона
Компания друзей разных рас живет в вымышленном латиноамериканском районе Фриридж в центре Лос-Анджелеса. В подростковый сериал о старшеклассниках и их отношениях с друзьями и родителями вмешивается криминальная драма — перестрелки, вражда между бандами, депортация, смерти. Сериал при этом не теряет своей комедийности.
«Путешествие на солнце и обратно» (2025)
1 сезон
Действие происходит в России 1990-х. Отец главного героя — игрок в покер, которого в первой же серии сажают в тюрьму. С каждым эпизодом все меньше оправдываются ожидания от сериала про девяностые (он не про бандиты и криминал) — а само повествование становится все чудесатее и чудесатее, все более линчевским. По сути, это лав-стори и очень мистическая: увидев в детстве девушку, главный герой не может ее забыть и мысленно возвращается к этому образу. Его друзья и семья оказываются героями древних книг, доставшихся ему от деда. Дальше — наркотики, психиатрическая клиника, и зритель все меньше понимает, где реальность, а где вымысел.
«Мир! Дружба! Жвачка» (2020–2023)
3 сезона
Сериал обходи стороной дискуссию о девяностых, избегая как романтизации эпохи, так и сведения ее к насилию и криминалу. Все начинается с угона 14-летним юношей автомобиля криминального авторитета, но даже на фоне политических потрясений подростки остаются подростками. Их жизнь происходит в футболках Nirvana, под первые выпуски «Поля чудес», «Кино», «Моего ненаглядного» Булановой и электронику Mujuice.
«Моя гениальная подруга» (2018–2024)
L'amica geniale, 4 сезона
В центре истории — две подруги, растущие в бедном квартале Неаполя 1950-х и пытающиеся из него выбраться. Лену — застенчивая, прилежная и неуверенная в себе, Лила — своенравная, талантливая и гениальная. Их будущее складывается не так, как можео предположить из этих кратких характеристик. «Моя гениальная подруга» — одновременно и что-то легкое на посмотреть / почитать, и вклад в дискуссию об образовательном неравенстве, классе и гендере, искусстве и политике. Ферранте лично выступила сценаристкой каждого эпизода, благодаря чему сериал максимально близок к оригиналу.
«Когда они нас увидят» (2019)
When They See Us, 1 сезон
Сериал основан на реальных событиях: в 1989 году в Центральном парке Нью-Йорка была изнасилована и жестоко избита 28-летняя белая девушка. В преступлении обвинили гулявшую на другом конце парка компанию темнокожих парней. Следствие начинает подгонять показания под нужную версию, предубеждения демонстрируют все участники процесса: ведь нет подозреваемых очевидней.
Однако «Когда они нас увидят» — не просто история о ложном обвинении и расизме судебной системы США. Несовершеннолетних приговаривают к срокам от 6 до 13 лет. После освобождения они сталкиваются с трудностями адаптации, их стигматизируют из-за якобы совершенного преступления. В 2002 году в изнасиловании сознаётся настоящий преступник.
Подростки и взрослые
Паутина отношений между подростками и взрослыми: родителями, учителями, бабушками и дедушками. Традиционные роли в отношениях между разными поколениями здесь пересматриваются: родители не всегда оказываются опорой и поддержкой, а учителя становятся отправителями манипуляций.
«Трудные подростки» (2019–2024)
5 сезонов
Первый оригинальный проект more.tv (сейчас поглощен Wink), вдохновленный историями футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, устроивших драки в центре Москвы и отправившихся отбывать наказание. В сериале футболист, выйдя на свободу, больше не может вернуться в большой спорт и устраивается в центр трудных подростков. Проблемы подростков коренятся в дисфункциональных семьях: отсутствии родительской любви, насилии со стороны отца-алкоголика, гиперопеке мамы, абьюзе отчима. Основой спортивного драмеди становится именно противостояние, а затем сближение тинейджеров с тренером.
«Девочки Гилмор» (2000–2007)
Gilmore Girls, 8 сезонов
Вынесенных в название девочек семьи Гилмор — трое: школьница, а затем студентка Рори, ее мама Лорелай и бабушка Эмили. В начале сериала Рори и Лорелай живут вдвоем в небольшом уютном городке. Чтобы оплатить обучение дочери в элитной школе, Лорелай вынужденна обратиться за помощью к богатым родителям, с которыми давно в ссоре. Параллельно развиваются линии матери и дочери: Рори — идеальное воплощение одаренного ребенка и академической валидации, а Лорелай — самодостаточная, язвительно-смешная женщина, которая больше напоминает подругу или сестру, чем маму.
«Джинни и Джорджия» (2021– н. в.)
Ginny & Georgia, 3 сезона
Среди поклонников шоу бытует мнение, что первый сезон — самый слабый. На протяжении трех сезонов жанры сильно меняются: то доминируют подростковые проблемы — линия Джинни, то криминальная драма — линия ее матери Джорджии. Обе героини и Остин, сын Джорджии от другого брака, переезжают в небольшой городок в Новой Англии, чтобы начать жизнь с чистого листа. Скелетов в шкафу и травм в Джорджии много: ранняя беременность и рождение Джинни в 15 лет, домашнее насилие, абьюзивные отношения и даже убийства.
«Учитель» (2020)
A Teacher, 1 сезон
Более точным переводом названия было бы «Учительница» — главная героиня Клэр преподает в средней школе и вступает в отношения со своим учеником Эриком. Сериал основан на одноименном фильме, но сюжет заходит дальше: показывает не только груминг, но и его последствия. История не оканчивается сообщением в полицию — это лишь середина повествования. «Учитель» показывает, как сложно распознать психологическое насилие (в том числе когда он исходит от женщины). Отношения Клэр и Эрика в первой половине шоу выглядят нарочито романтично и сексуально, к этому стоит быть готовым.
«Защищая Джейкоба» (2020)
Defending Jacob, 1 сезон
Один из первых оригинальных проектов Apple TV — криминальная драма с Крисом Эвансом, Мишель Докери и Джейденом Мартеллом. По завязке напоминает вышедший позже «Переходный возраст», но фокус иной. В «Защищая Джейкоба» важнее то, как родители переживают обвинение 14-летнего сына в убийстве одноклассника и что предпринимают. Пока отец судорожно ищет улики, чтобы оправдать сына, мать начинает сомневаться в невиновности Джейкоба и даже думать о генетической предрасположенности к убийствам и социопатии.
Тяжелые темы и высокий рейтинг: насилие, ментальные расстройства, самоубийства
Честное изображение подростковой зависимости, психических расстройств, травм, а также пережитого и осуществляемого насилия. Как правило, истории с высоким рейтингом.
«Молокососы» (2007–2013)
Skins, 7 сезонов
Старшеклассники из Бристоля погружаются в мир наркотиков, алкоголя и секса — резкий контраст по с глянцевыми сериалами нулевых. Оригинальное название «Skins» обозначает бумажки для самокруток. Каждый эпизод посвящен одному из персонажей и носит его имя. Каждые два сезона актерский состав полностью меняется — всего в сериале сменилось 4 поколения героев. Только Кая Скоделарио в роли Эффи появилась сразу в двух поколениях. Такая смена продиктована стремлением к реализму: шоураннерам было важно, чтобы подростков играли подростки.
«Эйфория» (2019–н. в.)
Euphoria, 2 сезона
Когда сериал только вышел, The Guardian озаглавил рецензию: «Сериал настолько откровенный, что на его фоне „Молокососы“ кажутся сущими викторианцами». 17-летняя Ру только вернулась из рехаба и сразу же возвращается к зависимости. Кэт переживает из-за своего веса, но в итоге решает использовать его как преимущество в вебкам-индустрии. Джулс вступает в отношения со взрослым мужчиной ради секса.
Сериал избегает назидательности. Анонсирован третий сезон, будет ли четвертый — пока неясно. Фанаты сомневаются, все-таки многие актеры «Эйфории» за шесть лет превратилась в крупных голливудских звезд: Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Хантер Шаффер. Сделана «Эйфория» тоже очень круто — чего только стоят макияж, костюмы и сцена из первого эпизода, в которой Ру бежит через крутящуюся комнату.
«Цикады» (2023)
1 сезон
Богатый одиннадцатиклассник Антон переводится в новую школу и, чтобы познакомиться с новыми одноклассниками, приглашает всех на вечеринку, которая заканчивается убийством ученика. Следователь по крупицам восстанавливает картину событий через рассказы разных подростков. Важен не столько ответ на вопрос, кто же все такие выстрелил, а секреты за пазухой у каждого персонажа, даже у самых прилежных учеников. Все серии срежиссировал Евгений Стычкин, ранее работавший над отдельными эпизодами «Нулевого пациента».
«Неортодоксальная» (2020)
Unorthodox, 1 сезон
Сериал основан на мемуарах Деборы Фельдман. 19-летняя Эсти живе в несчастливом браке в ультраортодоксальной еврейской общине в Уильямсбурге в Бруклине. Схватив документы и деньги, девушка сбегает в Берлин, где когда-то по тем же причинам скрывалась ее мать. Пока девушка знакомится со студентами-музыкантами и добивается прослушивания в престижном музыкальном училище, по ее следам отправляется муж и его двоюродный брат — и сериал начинает напоминать триллер.
«Я могу уничтожить тебя» (2020)
I May Destroy You, 1 сезон
Успешная писательница и звезда твиттера Арабелла переживает сексуализированное насилие и по кускам собирает воспоминания о той ночи: в стакан что-то подмешали, нависающий мужчина в туалете. История частично основана на опыте создательницы сериала и исполнительницы главной роли Микейлы Коул. Почти весь актерский состав — темнокожие британцы. Наравне с травмой и культурой согласия раса тоже становится важной составляющей разговора.
«Бесстыжие» (2011–2021)
Shameless, 11 сезонов
Я в ужасе от того, как много моих знакомых называют «Бесстыжих» комфортным сериалом, ведь он прославился именно тяжестью тем (и чернотой юмора). В дисфункциональной семье Галлагеров нет значимых взрослых. Отец Фрэнк страдает алкоголизмом и оставляет шестерых детей на произвол судьбы. Каждый из них выпутывается как может и потихоньку прокладывает свой путь в жизни — так что возникает множество интереснейших побочных линий: опекунство старшей сестры над другими сиблингами, самостоятельное построение карьеры, время в колонии, воровство, поступление в университет и служба в армии.
«13 причин почему» (2017–2020)
13 Reasons Why, 4 сезона
Экранизация катастрофически неудачной книги «Тринадцать причин почему» Джея Ашера, которая смогла сделать персонажей живыми. Сюжет первоисточника покрывает первый сезон: школьница Ханна Бейкер совершает самоубийство и несколько недель спустя ее одноклассник Клэй находит на пороге дома коробку с кассетами. В них девушка описала тринадцать причин, по которым она покончила с собой. На записи попадают отношения с одноклассниками, депрессия, пережитое насилие. Клэй будто примеряет на себя роль детектива и узнает новое о людях, с которыми Ханна общалась. С последующими сезонами вскрываются большие масштабы насилия — ведь оно системно.
«Деграсси» (1979–1991)
Degrassi, 6 сезонов
Пока в кинотеатрах США показывали «Клуб завтрак» и «Шестнадцать свечей» Джона Хьюза, в Канаде выходили «Дети с улицы Деграсси». Корни сериалов, прямо говорящих о важных для подростков проблемах, уходят именно сюда. В «Деграсси» обсуждались секс, нежелательная беременность, выбор пути после школы и другие темы. «Мел», например, составил список из 7 уроков шоу современным школьникам и родителям: кино позволяет понять, что ты не один такой («У них тоже были прыщи», — вспоминают зрители), наладить отношения с сиблингами, поговорить о сложном и многое другое.
«Алиса не может ждать» (2022)
1 сезон
15-летняя Алиса узнает, что в скором времени ослепнет из-за диагноза тапеторетинальная абиотрофия, который скрывала от нее мать. Девушка решает не терять времени зря и пожить полной жизнью. Она заключает контракт на продажу девственности, чтобы на эти деньги уехать в Москву. Как и в «Пингвинах моей мамы», Наталья Мещанинова разбирается в сложных семейных отношениях и сепарации от родителей.
«Черная весна» (2022)
1 сезон
17-летние парни из небольшого приморского городка создают клуб дуэлянтов, в котором все конфликты решаются по законам чести и при помощи пистолетов. Первый конфликт — взрослый режиссер из Москвы, проведщий ночь со старшеклассницей. Среди сколько-нибудь интересных персонажей совсем нет женских — может быть и неслучайно: все-таки вопрос о связи маскулинности и насилия стоит ребром.
«Невозможно поверить» / «Невероятное» (2019)
Unbelievable, 1 сезон
18-летняя Мари заявляет об изнасиловании, но полиция не верит ее показаниям. Под давлением она отказывается от своих слов и соглашается с тем, что историю она выдумала. Много лет спустя детективки раскроют серию изнасилованийи докажут правоту девушки. Сериал показывает, как изменилось — и меняется — отношение правоохранительных органов к таким делам. Однако фокус тут именно на поиске и поимке серийного насильника, процессе расследования. Статья-первоисточник Кристиана Миллера и Кена Армстронга в 2016 году получила Пулитцеровскую премию.