Леденящие душу приключения подростков: большой гид из 93 (!) сериалов про тинейджеров

Действие происходит в России 1990-х. Отец главного героя — игрок в покер, которого в первой же серии сажают в тюрьму. С каждым эпизодом все меньше оправдываются ожидания от сериала про девяностые (он не про бандиты и криминал) — а само повествование становится все чудесатее и чудесатее, все более линчевским. По сути, это лав-стори и очень мистическая: увидев в детстве девушку, главный герой не может ее забыть и мысленно возвращается к этому образу. Его друзья и семья оказываются героями древних книг, доставшихся ему от деда. Дальше — наркотики, психиатрическая клиника, и зритель все меньше понимает, где реальность, а где вымысел.