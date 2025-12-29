Козловский потихоньку выкарабкивается из черных списков: сериал «Бар „Один звонок“», два года назад снятый с фестиваля «Новый сезон» и с тех пор пылившийся на полке, внезапно вышел — пускай и не в первозданном виде (Максим Виторган по-прежнему проходит по делу в статусе персоны нон грата, так что его опять замазали дипфейком). Как говорится, спасибо, что живой! Впрочем, это как посмотреть: если герои комедии «Дорогая, я больше не перезвоню», коротая время в одноименном потустороннем баре, учились ценить жизнь здесь и сейчас, то в «Баре „Один звонок“» весь караван историй разношерстных посетителей (чудесные роли Оксаны Акиньшиной, Ивана Макаревича, Полины Ауг и других), наоборот, направлен на примирение со смертью. Так что это пронзительное шоу крайне удачно бы вписалось в соответствующую подборку из спецпроекта «Смерть — это только начало». Но, видимо, уже в следующей жизни. П.В.