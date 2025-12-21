«Оно» вернулось: пасхалки, герои и разбор финала хоррор-сериала «Добро пожаловать в Дерри»

Завязка и время действие приквела
Одним из шоуранннеров «Добро пожаловать в Дерри» стал режиссер новой кинодилогии «Оно» (2017-2019) Энди Мускьетти, он же снял четыре эпизода.
Задолго до выхода сериала авторы приквела заинтриговали зрителей, пообещав раскрыть тайну происхождения клоуна Пеннивайза, за обликом которого скрывается зловещая сущность, массово убивающая детей. Как и в полнометражной дилогии, роль злодея в сериале снова исполнил Билл Скарсгорд. Действие первого сезона «Дерри» происходит за 27 лет до событий первого фильма Мускьетти — в 1962 году. В центре сюжета — семья 12-летнего Уилла Хэнлона (Блейк Кэмерон Джеймс), переехавшая в проклятый город. Отца мальчика, майора авиации Лероя (Йован Адепо), переводят на местную военную базу для участия в секретном задании. А незадолго до приезда Хэнлонов в Дерри начинают твориться очень странные дела: бесследно исчезает проблемный 11-летний паренек Мэтти Клементс (Майлз Экхардт), после чего его единственная подруга Лилли Бейнбридж (Клара Стэк) слышит голос мальчика из слива ванны. Похоже, Пеннивайз снова проснулся и взялся за свое дело…
К сожалению, Лилли не может никому рассказать о чертовщине, творящейся в ее ванне. Девочка уже один раз побывала в местной психиатрической лечебнице «Джунипер-Хилл» после того, как стала свидетельницей жуткого несчастного случая, случившегося с ее отцом, трагически погибшем на фабрике по производству солений годом ранее. Героиня совершенно справедливо опасается, что, расскажи она все взрослым, ее закроют в лечебнице навсегда. Именно таких жертв и выбирает себе Пеннивайз, ведь эта зловещая сущность обожает питаться не только детьми, но и их страхами.
Центральные персонажи приквела
Вскоре Лили оказывается посреди еще одной жуткой трагедии: Пеннивайз устраивает очередную кровавую баню в кинотеатре. Погибают друзья-гики Тедди и Фил (Миккел Карим Фидлер и Джек Моллой Лего), а также младшая сестра последнего — Сьюзи (Матильда Лего). В убийствах обвиняют отца Ронни Гроган (Аманда Кристин) — темнокожего киномеханика Хэнка (Стивен Райдер), которому приходится пуститься в бега, в том числе из-за расистских настроений в городе.
Тем временем в школе Уилл заводит дружбу с Ричем Сантосом (Ариан С.Картайя) — сыном кубинских эмигрантов, энергичным коротышкой-барабанщиком, влюбленным в Мардж Труман (Матильда Лоулер) — лучшую подругу Лилли. Мардж очень печется о своей репутации, поэтому якшается с токсичной школьной королевой и ее бандой «Ладушки» («Pattycakes»). Вскоре травмированная Лилли и переживающая за судьбу оклеветанного отца Ронни объединяются с Уиллом и Ричем, чтобы выяснить причину недавних жутких событий. Вместе с примкнувшей к ним позже Мардж ребята составляют так называемый «Клуб неудачников» образца 1962 года — именно так во вселенной «Оно» принято называть группу подростков, отважившихся бросить вызов Пеннивайзу.
В свою очередь на службе отец Уилла знакомится с загадочным рядовым Диком Халлораном (Крис Чок) — солдатом со сверхъестественными способностями, которого возглавляющий местную военную базу генерал Фрэнсис Шоу (Джеймс Ремар) использует для поисков паранормальной силы, орудующей в Дерри, — то есть Пеннивайза. Дома Хэнлона-старшего ждет жена Шарлотта (Тейлур Пейдж) — гражданская активистка, которую немало пугают мракобесные нравы Дерри.
Главы-интерлюдии
События сериала не были описаны в кинговском бестселлере, но в качестве отправных точек для сюжета в «Дерри» сценаристы использовали главы-интерлюдии из романа. Их действия происходят в разные десятилетия XX века с периодичностью в 27 лет — именно столько длится спячка Пеннивайза, после которой злодей просыпается и начинает творить свои бесчинства. Каждый раз пробуждение монстра сопровождается какими-то катастрофическими последствиями. Причем сам Пеннивайз не принимает участия в этих кровавых событиях — их творят сами жители Дерри, но, по задумке Кинга, зловещая сущность подталкивает их к жутким действиям.
В частности, речь идет о взрыве на чугунолитейном заводе во время пасхальной недели 1906 года, безжалостном линчевание добропорядочными горожанами Дерри гангстерской банды в 1929 году и, наконец, о пожаре в клубе для афроамериканских солдат «Черное пятно в 1930 году. В планах создателей «Дерри» — три сезона, в основу которых лягут вышеперечисленные интерлюдии. Но поскольку в дилогии Мускьетти время действия, по сравнению с романом, сдвинулась на 30 лет — с 1958-го на 1989 год, — то и в сериале хронология тоже изменилась. События первого сезона разворачиваются в 1962-м, а сюжеты второго и третьего будут развиваться в 1935-м и 1908-м. «Есть важная причина, почему мы решили рассказывать эти истории в обратном хронологическом порядке», — интригует в однои из интервью Мускьетти.
Пожар в «Черном пятне»
Тем, кто следил за процессом создания «Дерри», заранее было известно, что в основе первого сезона будет лежать пожар в «Черном пятне» из второй интерлюдии романа, поэтому они были готовы. Для остальных, надо полагать, расистская атака на клуб для темнокожих военных, стала неожиданным и тяжелым зрелищем. Особенно учитывая, что в самый неподходящий момент в заведение решили заявиться юные герои приквела.
Примечательно, что в этом году похожая кульминация случилась и в обласканных критиками «Грешниках» Райана Куглера.
Расстрел банды Брэдли
Есть в сериале и несколько отсылок к не раз упомянутому на страницах романа расстрелу банды Брэдли, случившемуся в Дерри незадолго до пожара в «Черном пятне». Например, в финале второго эпизода занимающиеся поиском Пеннивайза военные во главе с генералом Шоу по наводке Халлорана выкапывают из-под земли набитый скелетами старый автомобиль со множеством пулевых отверстий. Очевидно, что так жители города похоронили членов известной на всю страну гангстерской банды Брэдли, имевшей неосторожность заглянуть в Дерри, с целью пополнить истощившийся запас патронов в 1929 году.
В романе Кинга на расправу население города подбил владелец магазина спортивных товаров Лал Мейчен. В результате несколько десятков хорошо вооруженных горожан, не подозревая, что являются марионетками в руках Пеннивайза, в течение десятков минут исступленно расстреливали машины с бандитами, которых они подкараулили на одном из перекрестков города. Это событие не только упоминается полковником Фуллером (Томас Митчелл) в третьем эпизоде «Дерри», но и показано в опенинге сериала. Среди прочего, там еще есть сцена, в которой Пеннивайз вместе с жителями Дерри радостно палит из автомата Томпсона по разбегающимся в ужасе гангстерам.
В разговоре с TV Insider Мускьетти не стал скрывать, вокруг какого события будут выстраиваться события второго сезона. «Не секрет, что они будут разворачиваться в 1935 году, так что да, в центре его сюжета будет расстрел банды Брэдли. А еще мы сможем исследовать историю возникновения дома вокруг старого колодца по адресу Нейболт-стрит, 29. Кто и зачем его построил? И почему он стал заброшенным?». Авторам сериала на этот раз даже не придется сильно менять время действия: и в романе, и во втором сезоне расстрел банды Брэдли, окопавшейся в пригороде Дерри, происходит во времена Великой депрессии.
Взрыв на чугунолитейном заводе Кичнера
Есть в открывающих титрах и пасхалка, отсылающая, собственно, к Пасхе — точнее к событиям случившимся в Дерри в пасхальное воскресенье 1906 года. Помните охваченного огнем и летящего в небе пасхального кролика? В романе на Пасху 1906 года владельцы чугунолитейного завода Кичнера организовали охоту «за пасхальным яйцом для всех хороших детей Дерри». Опасные зоны предприятия были перекрыты, и дети беззаботно бегали по заводу, находя яйца то под гигантским самосвалом, то под литейными формами.
Это была самая страшная трагедия в истории Дерри. И ее никак нельзя было объяснить: все четыре бойлера завода были закрыты. Не просто отгорожены — закрыты. Через несколько дней после трагедии одна из жительниц Дерри нашла голову 9-тилетнего Роберта Дохея между сучьями яблони в своем саду. В зубах Дохея был шоколад, а в волосах кровь. Он был последний из опознанных погибших детей. Отсылка к этому ребенку есть и в сериале (в седьмом эпизоде во время пожара в «Черном пятне» Дик Халлоран видит безголовый труп, из шеи которого валит дым), и в новой экранизации книги (в одной сцене участник «Клуба неудачников-1989» Бен Хэнском следует за дорожкой из пасхальных яиц в архив библиотеки Дерри, где его начинает преследовать безголовый дымящийся труп).
Очевидно, что вокруг этих трагических событий будут развиваться события третьего сезона «Дерри». Выходит, что авторы сериала все очень тщательно продумали: им даже не придется менять вступительные титры для каждого нового сезона — в них уже заложены все необходимые образы.
Знаковые локации Дерри
Какие еще ключевые локации города можно разглядеть во вступительных титрах?
Пустошь
Неухоженный участок Дерри шириной в полторы и длиной в три мили, который граничит с районом для малоимущих Олд-Кейп. Территория густо покрыта деревьями и растениями. С высоты птичьего полета Пустошь выглядит как большой зеленый кинжал, нацеленный в центр города. В Пустоши находится свалка Дерри, гравийный карьер и несколько канализационных насосных станций, а посреди протекает река Кендускиг.
Пустошь играет заметную роль в сюжете романа. Участники «Клуба неудачников» воспринимают Пустошь как надежное убежище, где им ничто не угрожает и даже строят там подземный клуб. Удивительным образом здесь же, прямо под Пустошью, в канализации обитает Оно — это его охотничьи угодья. Пеннивайз предпочитает выискивать своих жертв в Пустоши, выбравшись через один из канализационных выходов. В опенинге мы видим Пустошь в тот момент, когда дети весело купаются в реке, а один из них замечает вылезающий из канализационного выхода щупалец с леденцом на палочке.
«Джунипер-Хилл»
Психиатрическая лечебница, которой так боится Лилли Бейнбридж, фигурирует во многих произведениях Стивена Кинга. В романе «Оно» из «Джунипер-Хилл» сбегает Генри Бауэрс, один из главных антагонистов книги, которого обвиняют в серии убийств. Героиню другого классического романа Кинга — «Нужные вещи» — отправляют в «Джунипер-Хилл» после того, как она убивает своего мужа-абьюзера. В «Игре Джеральда» там содержится серийный убийца Реймонд Эндрю Жубер, он же Космический ковбой. Параноик Чарли Пикеринг из «Бессонницы» провел в «Джунипер-Хилл» полгода. И, конечно, без этой психиатрической лечебницы не мог обойтись сериал «Касл-Рок», создатели которого старательно расширяли вселенную Стивена Кинга в течение двух сезонов (2018-2019).
Аптека Кина
Аптекарский магазин Норберта Кина на центральной улице Дерри мелькает в открывающих титрах на заднем плане, когда девочка, бросив свой велосипед, заглядывает в канализационный сток (что само по себе отсылка к открывающей сцене романа). В книге именно в аптеке мистера Кина участник «Клуба неудачников» — юный Эдди Каспбрак — пополнял свой баллончик от астмы, пока аптекарь не сказал ему, что это плацебо. Кстати, в романе историю о расстреле банды Брэдли мы слышим от Норберта Кина.
Дом по Нейболт-стрит, 29
В книге участники оригинального «Клуба неудачников» несколько раз оказываются в зловещем доме по Нейболт-стрит, 29, который находится рядом с грузовым двором железнодорожной станции. Это захудалый, заброшенный дом, с заколоченными окнами, ушедшим в землю передним крыльцом и лужайкой, превратившейся в поле сорняков. Именно в этом жилище, а точнее под его крыльцом вышеупомянутый Эдди Каспбрак впервые сталкивается с Оно, которое предстанет перед ним в образе прокаженного бродяги в клоунском наряде. Также в романе тело одной из жертв Пеннивайза в 1985 году находят через дорогу от этого дома.
Мультивселенная Стивена Кинга
Дик Халлоран
Самая увесистая пасхалка в «Дерри», которую не заметили только те, кто вообще не знаком с творчеством Кинга. Дик Халлоран — второстепенный персонаж знаменитого романа «Сияние» и его припозднившегося сиквела «Доктор Сон». Именно этот герой научил юного Дэнни Торренса пользоваться своими паранормальными способностями. Во времена событий «Сияния» Халлоран уже был пожилым человеком, заправляющим на кухне зловещего отеля «Оверлук». Может показаться, что Мускьетти грубо запихнул Халлорана во вселенную «Оно», но внимательные читатели знают, что он уже там был. В романе Халлоран упоминается, как один из создателей заведения «Черное пятно», которое также фигурирует в романе Кинга «Бессонница» 1994 года. Создание «Черного пятна» в сериале очень похоже на то, как оно описано во второй интерлюдии романа:
«В то время армейская база Дерри занимала огромную территорию, но использовала лишь малую ее часть. Все говорили, что больше ста акров. На севере граница базы подступала к Западному Бродвею, улицу отделяла лесополоса, которую специально там посадили. Теперь в этом месте Мемориальный парк, там и находился клуб “Черное пятно”.
В начале 1930 года, когда все это случилось, это был всего лишь старый склад, в котором хранился всякий хлам, но майор Фуллер привел туда роту Е и сказал, что это будет “наш” клуб. Вел себя как папаша Уорбакс (генерал-лейтенант Оливер Уорбакс, по прозвищу Папаша Уорбакс, — персонаж стрипов “Маленькая сиротка Энни”. — Прим. ред.) или что-то в этом роде, а может, и ощущал себя таковым, предоставляя черным солдатам место, где они могли проводить время в своем кругу, пусть это и был старый сарай. Потом он добавил как бы между прочим, что отныне в “свинарники” нам путь заказан.
Конечно, нас это разозлило, но что мы могли сделать? И тут один из наших, рядовой Дик Халлоран, который на гражданке работал поваром, заявил, что мы сможем тут очень неплохо устроиться, если постараемся.
Этим мы и занялись. И мы действительно старались. Устроились очень даже неплохо, с учетом всех обстоятельств. Впервые придя туда, мы, конечно, сильно огорчились. Темный, вонючий сарай, забитый инструментами и коробками и заплесневелыми бумагами. Только два маленьких окошка и никакого электричества…».
Что за коробка в сознании Халлорана?
Пятый эпизод «Дерри» озадачил многих зрителей сценой, в которой Пеннивайз в образе злобного дедушки Халлорана вынуждает Дика открыть некую коробку внутри его сознания, наполненную жуткими привидениями. В окружении выпущенных на волю призраков Халлоран теряет способность фокусироваться и не может противостоять Пеннивайзу.
В сиквеле «Сияния» «Доктор Сон» мы узнаем, что в детстве бабушка Халлорана научила его защищать себя от неприкаянных душ умерших, которых мальчик, как и герой Хейли Джоэла Осмента в «Шестом чувстве», видел повсюду. Всего-то и надо было — вообразить внутри своего сознания коробку, которую следует закрыть на надежный замок после того, как заполнишь ее всем негативом, случившимся с тобой в прошлом. После этому трюку Халлоран научил и Дэнни Торренса.
Три поколения Хэнлонов
В романе «Оно» заведение «Черное пятно» было сожжено расистским «Легионом белой благопристойности», а Халлоран с помощью своего дара-сияния выводил из пожара выживших, среди которых был и Лерой Хэнлон, отец Уилла. Уилл, в свою очередь, — отец Майка Хэнлона, одного из участников «Клуба неудачников», который в романе, став взрослым, работает в библиотеке Дерри и является автором исторических интерлюдий в произведении. Майор авиации Лерой Хэнлон, соответственно, — дедушка Майка: постаревший герой даже появляется в полнометражной экранизации Мускьетти в исполнении Стивена Уилльямса.
Черепаха Матурин
Один из самых любопытных персонажей вселенной «Оно» — черепаха Матурин, древнейшая космическая сущность, которая была задолго до появления мира, в котором живут герои Стивена Кинга. Более того — она его и сотворила. Ну как сотворила? Будучи созданием мудрым, но скромным, черепаха редко выбиралась из своего панциря, но однажды у нее разболелся живот — и ей пришлось ненадолго покинуть свое укрытие, в результате чего ее стошнило нашей с вами Вселенной. Матурин и Оно — полные противоположности, уравновешивающие силы космоса, заклятые враги, находящиеся в вечном противостоянии.
Все это юные герои кинговского романа узнают во время древнего ритуала Чудь, в процессе которого впадают в своеобразный транс. Один из участников «Клуба неудачников» Билл Денбро теряет сознание и оказывается между мирами, где встречает Матурин. Она объясняет, что Пеннивайз попал в наш мир из другой Вселенной за многие миллионы лет до зарождения жизни на Земле — и победить его можно только силой разума.
Матурин также является персонажем кинговского цикла «Темная башня». Она — одна из стражей Лучей, которые держат Темную башню. Собственно, Хранители Лучей — 12 могущественных созданий, что надзирают за каждым концом шести Лучей, пересекающихся там, где стоит Темная башня. Количество Хранителей равно количеству порталов, откуда берут начало Лучи, так называемые Врата. В романе «Оно» черепаха выступает лишь в качестве зрителя битвы, происходящей между Оно и «Клубом неудачников».
Черепаха Матурин пока не была показана ни в одной из экранизаций — без сомнения, воплотить на экране гигантскую доисторическую космическую сущность было бы непростой задачей. Но в киновселенной «Оно» рассыпана масса пасхалок, отсылающих к ней. В полнометражной экранизации героям кажется, что они видят гигантскую черепаху во время купания в водоеме. В другой сцене появляется черепашка, сделанная из лего-деталей. Не стал исключением и сериал. В «Добро пожаловать в Дерри» школьный талисман Черепашка Берт призывает детей лечь на живот и прикрыть голову руками в случае ядерного удара. В одной из сцен Мэтти дарит игрушечную черепаху Лилли, после чего та смущенно заявляет, что черепахи приносят удачу.
В седьмом эпизоде «Дерри» отряд генерала Шоу выкапывают из земли огромный черепаший панцирь, внутри которого находится кусок метеорита — один из столбов, сдерживающих Пеннивайза внутри Дерри. Является ли это намеком на то, что во вселенной сериала Матурин мертва, узнаем в следующих эпизодах: Мускьетти уже пообещал, что прольет свет на природу космической черепахи.
Разбор финала первого сезона
Туман
Объясняя свой безумный план шокированному Лерою Хэнлону в седьмом эпизоде, генерал Шоу с гордостью заявляет: «Страх опустится на каждого живущего… как туман». Несмотря на то, что обезумевший военный говорил метафорически, Пеннивайз материализует его слова в финальной, восьмой серии, когда Шоу предоставляет ему шанс выбраться за пределы Дерри. На городок опускается густой туман, очень похожий на ту мглу, которая выступает антагонистом в одноименной повести Стивена Кинга.
Корень Матурин
Чтобы помочь Халлорану избавиться от осаждающих его сознание мертвецов, оберегающая мир от Пеннивайза коренная американка Роуз (Кимберли Герреро) дает солдату чай с неким корнем Матурин. Это уже не первый раз, когда подобное вещество фигурирует во франшизе «Оно»: в экранизации 2017 года Майк Хэнлон жует его, чтобы последующие видения помогли ему понять, как победить Пеннивайза. «Это свяжет тебя с той вселенной, откуда пришло это зло, — поясняет Халлорану Роуз. — Но не все, что там обитает, является злом». Победа «Клуба неудачников» над Пеннивайзом не обошлась без помощи Матурин в романе, так что неудивительно, что в сериале космическая черепаха тоже всплывает.
Мардж — мать Ричи Тозиера из «Клуба неудачников»
Фанаты сериала активно продвигали теорию о том, что Мардж Труман — мать Ричи Тозиера. В финале первого сезона они получили этому подтверждение. В кульминационный момент Пеннивайз, обращаясь к Мардж, называет ее Маргарет Тозиер, но когда та смотрит на него с удивлением, злодей объясняет: «Не сейчас, в будущем». Пеннивайз говорит Мардж, что может быть одновременно в прошлом, настоящем и будущем — и со словами «Твой сын Ричи и его друзья убили меня в будущем» сует героине в лицо бумагу о пропаже ребенка, которого играет Финн Вулфхард в массивных очках, ведь именно звезда «Очень странных дел» исполнил роль юного Ричи Тозиера в экранизации 2017 года. Получается, взрослая Маргарет дала своему сыну имя, созвучное с тем, как звали ее первую школьную любовь — Рича Сантоса, который отдал свою жизнь во время пожара в «Черном пятне», чтобы Мардж осталась в живых.
Бип-бип, Марджи!
«Бип-бип, Марджи!», — говорит Пеннивайз прежде, чем, распахнув пасть и наброситься на онемевшую от ужаса героиню. Именно с помощью этого «бип-бип» участники «Клуба неудачников» сигнализирвоали Ричи Тозиеру, что у него начался словесный понос.
Пеннивайз — путешественник во времени?
«Это, что получается, Пеннивайз может путешествовать во времени?!» — именно таким вопросом задались многие пользователи Reddit после тирады Пеннивайза о том, что он не различает прошлое, настоящее и будущее. Сыграло свою роль и предположение Мардж о том, что клоун-убийца путешествует во времени, чтобы предотвратить рождение детей, расправившихся с ним. «Что если он может перенестись в прошлое и убить наших родителей до того, как мы родились?» — говорит Мардж и заодно закладывает основу для последующих сезонов «Добро пожаловать в Дерри». «Это уже будет не наша битва», — отвечает ей Лилли.
Вот, собственно, и объяснение, почему Мускьетти с соавторами решил в приквеле рассказывать историю задом наперед: то, что юные герои выжили, вовсе не означает, что они в безопасности — и что на следующем витке истории они вообще родятся. К сожалению или к счастью, никаких путешествий во времени не предвидится. Будучи существом из другой вселенной, Пеннивайз лишь воспринимает время не как мы. Поэтому злодей, пользуясь своим умением находиться везде и сразу, может просто-напросто неустанно пытаться расправиться с предками «Клуба неудачников» на разных исторических этапах. И это дает авторам сериала почти безграничные возможности для фантазии.
Кто такая Эльфрида Марш?
Если фанатская теория по поводу Мардж подтвердилась, то другое популярное предположение, похоже, было опровергнуто в финале первого сезона. Долгое время многие пользователи считали, что Лилли — мать Беверли Марш, единственной девочки из «Клуба неудачников». Из романа известно, что ее мать — Эльфрида — после тяжелой жизни с мужем-абьюзером завершила свои дни в «Джунипер-Хилле», покончив с собой.
В сцене после финальных титров сериала мы видим как в 1988 году Беверли, роль которой, как и в дилогии Мускетти, вновь исполнила София Лиллис, вместе с отцом плачет у тела мертвой Эльфриды. Да, за 27 лет многое могло произойти, и детские травмы Лилли могли привести ее в объятия абьюзивного мужчины, а впоследствии — и в психиатрическую лечебницу. Но в таком случае авторы сериала как-то намекнули бы нам на это. Например, зрителям могли показать браслет с черепашкой на руке погибшей или дать понять, что ее полное Эльфрида Лиллиан. Но нет никаких тревожных знаков, указывающих на то, что мать Беверли — это повзрослевшая Лилли.
Кто такая Ингрид Керш?
На шум в палате Эльфриды Марш прибегает другая давняя пациентка «Джунипер-Хилл» — состарившаяся Ингрид Керш. Та самая девочка Ингрид, чей отец Боб Грей в начале 1900-х выступал в образе танцующего клоуна Пеннивайза, облик которого присвоило себе Оно. Та самая медсестра Ингрид, которая в 1930-е водила детей «Джунипер-Хилл» в подвал на расправу Пеннивайзу, считая что так помогает своему отцу. Та самая Ингрид, которая в 1960-х переодевалась в женскую версию Пеннивайза — клоунессу Перивинкл — и подталкивала Лилли к необдуманным поступкам, которые должны были привести ее в лапы Оно. Если учесть послужной список героини, ее судьба не будет казаться такой уж незавидной: Ингрид явно легко отделалась.
Увидев в 1988 году заплаканную Беверли в палате погибшей матери, Ингрид с кривой улыбкой произносит знаковую фразу для вселенной «Оно»: «Дорогуша, не плачь! Разве ты не знаешь, что, здесь, в Дерри никто на самом деле не умирает». Годы спустя, в 2016-м, Пеннивайз, приняв облик состарившийся Ингрид Керш, будет пугать взрослую Беверли Марш в исполнении Джессики Честейн, произнося ту же самую фразу во второй части «Оно» Мускьетти. К сожалению, актриса Джоан Грегсон, сыгравшая пожилую Ингрид Керш в полнометражном сиквеле и сериале, умерла в июне этого года, а эта роль стала для нее последней.