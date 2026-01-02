Гранд-финал, выворачивающий наизнанку: прощаемся с «Очень странными делами»

Почему финал «Очень странных дел» — образцовая развязка?
Абзац без спойлеров. Финал «Очень странных дел» — образцовая развязка сериала-феномена, где авторы попытались увязать друг с другом все ниточки, а заодно дать людям пространство для фантазии, чтобы самим решить, чем все закончилось. Это все еще наивный и милый сериал, суть которого — не в монстрах и оммажах на восьмидесятые во всех проявлениях, а в том, что любовь — это круто, друзья не врут, а зло победить не может. Выглядят «Странные дела» по-прежнему странно: потому что и Векна, и демогоргоны (и их собачки!) выглядят великолепно, но как только братьям Дафферам нужно заказывать графику для заднего фона, начинается трагедия. Хорошо, что на этом она и заканчивается.
Абзац со спойлерами. Финал «Очень странных дел» — образцовая развязка сериала-феномена, где авторы закольцевали историю с самой первой серией и, кажется, обшутили большую часть фанатских теорий. Стив умрет? Вот вам момент, чтобы сердце екнуло. Байлер? Вот диалог, где звучит меташутка на эту тему. Весь сериал — слишком добрый и банальный? Не переживайте, за вас про это скажет Макс. Эти отсылки на внешний мир и внутренние пасхалки раскиданы по всей серии — прощаются Дафферы красиво и с любовью что к своему проекту, что к его фанатам.
Финальный сезон «ОСД» — это момент триумфа кастинг-директоров проекта, растянувшийся почти на 10 лет. Вряд ли кто-то мог подумать, что Гейтен Матараццо или Сэди Синк будут тянуть на себе все тот же сериал, только уже переходя в 2026 год. Никто из нас не видел Джейка Коннелли (Дерека) до этого сезона, а его «Suck my fat one!» — уже одна из главных цитат в истории «ОСД».
Именно каст годами добавлял человечности корявым диалогам и абсолютно идиотским сюжетным решениям (напомню, что в четвертом сезоне была отдельная арка «Хоппер потерялся в СССР»), чтобы мы продолжали любить сериал. Диалоги лучше не стали, с таймингом Дафферы по-прежнему дружат не всегда. Та самая сцена с монологом Уилла — момент впечатляющий (особенно с поправкой на временную эпоху сериала), но настолько неуместный и натужно впихнутый в серию, что почти неловко (зато диалог с Майком в финальном эпизоде — образец того, как сделать одновременно смешно и трогательно). И вот таких шероховатостей — в темпе, диалогах, сюжете, графике — сколько угодно. Но это все мелочи.
«Очень странные дела» — это Дастин и Стив, чей броманс превратился из сайдквеста в душу сериала и двух его лучших персонажей. Потому что «ю дай, ай дай». И раз с ними все хорошо, то и остальную концовку ругать не хочется. Ее бы выбрать для начала. Мне вот ближе вариант с тем, что все раз и навсегда закончилось у библиотеки. Потому что красиво рифмуется с мыслью Оди из начала сезона: это все не кампания в D&D, финал с водопадами невозможен. Или все-таки возможен?
Вот этот момент, когда Дафферам удалось финально подстегнуть фанатов и увести в очередные споры, теории и догадки — и есть последний подарок и триумф «ОСД». Спасибо им за него, это были отличные 10 лет.
И почему братья Дафферы, несмотря на критику пятого сезона, все-таки не подвели?
«Интересно, что они будут делать еще час?» — подумал я на середине двухчасового финала, когда главные герои одолели Векну и супербосса Истязателя разума. Вариантов оставалась не слишком много, один из них — схватка со злодейкой в суровом исполнении Линды Гамильтон. Но она исчезла из сюжета также внезапно, как и появилась, а братья Дафферы, оказалось, просто-напросто приберегли для нас часовой (!) эпилог — один из самых душераздирающих в истории мирового телевидения. За это время почти все герои успели высказаться, а нам удалось вспомнить, что мы полюбили «Очень странные дела» не за бесконечные ностальгические отсылки к поп-культуре 1980-х, а за галерею персонажей, ставших за эти десять лет нам, как родные.
Да, страшно представить, но «Очень странные дела» вышли в 2016 году, который сейчас кажется таким же далеким, как и 1980-е. И тогда, летом 2016-го, еще невозможно было предположить, какой ящик Пандоры откроет сериал, потому что попытки переснять «Инопланетянина», «Балбесов», «Останься со мной» и прочий золотой фонд голливудской фантастики и хорроров предпринимались и до, и после «Очень странных дел», но только Дафферам удалось превратить свое детище в поп-культурное явление. Сделать восьмидесятые настолько модными, что фильмы той эпохи — с рядом оговорок, конечно — до сих пор выглядят, как современное кино, в отличие от более раннего кинематографа.
Минус — в том, что поп-культура, подхватив тренд, стала захлебываться в ностальгии, не в силах произвести на свет что-то новое. Плюс — в том, что творческий успех Дафферов мало, кому удалось повторить (на ум сразу приходят разве что авторы хоррора «Лето 84»), а «Очень странные дела» остались уникальным в своем роде явлением; вершиной огромного айсберга. Поэтому даже интересно: пойдет ли после завершения сериала этот ностальгический «Титаник» на дно — или нас ждет еще немало пастишей кинематографу предпоследнего десятилетия XX века, изменившему все? Как бы то ни было без «ОСД» (хоть нам и обещают анимационный спин-офф «Истории из 85-го») это будет уже не так круто.
Слишком уж высокую планку задал сериал. Впрочем, и у финального сезона нашлись свои хейтеры — особенно на IMDb досталось 7-й серии, самой низкооцененной в истории сериала: 5,5/10. Что тому стало причиной — завышенные ожидания? неоправданные фанатские теории? — бог весть. Но если речь идет о несбывшихся фанатских предположениях, то тут только можно пожалеть бедных поклонников, которые напридумывали себе всякого, а потом разочаровались в том, что ничего из этого не сбылось.
В отличие от создателей «Лоста» Дафферы не стали питаться народным творчеством. И, в отличие от другого нетфликсовского хита — немецкого сериала «Тьма» — Дафферы никогда не играли в майндфак, поэтому и объяснение Изнанки у них оказалось настолько простым и даже антинаучным. Однако, если в высокооцененной на протяжении всех сезонов «Тьме» мозговыносящий сюжет победил кино, то в «Очень странных дел» наоборот восторжествовал чистый эмоциональный аттракцион. Надо сказать, не без участия Фрэнка Дарабонта («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля»), которого Дафферы вытянули поработать с пенсионного отдыха.
Пожалуй, если в чем-то и можно упрекнуть финальный сезон, так это в том, что он и правда получился ритмически неровным, герои слишком подробно объясняли свои планы, а персонажей стало так много, что они с трудом размещались в своей штаб-квартире — радиостанции. Плюс зрителям сериала, не видевшим спектакль «Очень странные дела: Первая тень», в котором рассказывается предыстория Генри-Векны, так и не объяснили, что это был за мужчина с портфелем в шахтах, которого убил Генри. И, наверное, лучшими главами в истории «Очень странных дел» правда останутся первая и четвертая.
Если вам показалось, что эмоциональный пик сезона пришелся на «титаническое» расставание Нэнси и Джонатана (кстати, один из братьев Дафферов недавно развелся со своей женой — тоже режиссером Ли Янияк) и на признание Уилла, то это не так.
В тот самом часовом эпилоге создатели «Очень странных дел» выдали такой образцовый и элегический гранд-финал с посиделками на крыше, трогательными, но, скорее всего, невыполнимыми обещаниями и, кажется, самой последней игрой в «Dungeons & Dragons», что ему, как и речи Дастина на выпускном, остается только аплодировать стоя. Не приторный, не слащавый, а взрослый, предельно реалистичный, несмотря на фантастический антураж сериала, и, в конце концов, дарящий надежду. Собственно, ключевым словами финала как раз стали «надежда» и «вера». Поэтому те, кто просто верили в то, что Дафферы на облажаются в финале, остались вознаграждены. Ведь иногда все, что нам остается — это верить.