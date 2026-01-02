Гранд-финал, выворачивающий наизнанку: прощаемся с «Очень странными делами»

Абзац без спойлеров. Финал «Очень странных дел» — образцовая развязка сериала-феномена, где авторы попытались увязать друг с другом все ниточки, а заодно дать людям пространство для фантазии, чтобы самим решить, чем все закончилось. Это все еще наивный и милый сериал, суть которого — не в монстрах и оммажах на восьмидесятые во всех проявлениях, а в том, что любовь — это круто, друзья не врут, а зло победить не может. Выглядят «Странные дела» по-прежнему странно: потому что и Векна, и демогоргоны (и их собачки!) выглядят великолепно, но как только братьям Дафферам нужно заказывать графику для заднего фона, начинается трагедия. Хорошо, что на этом она и заканчивается.