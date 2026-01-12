Безопасности нет даже дома — вторят Уэсу фильмы, окружившие его в каннском конкурсе 2025 года. Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс в «Умри, моя любовь» Линн Рамзи кричат из милого загородного дома, ставшего для них хижиной в лесу. Стеллан Скарсгорд в «Сентиментальной ценности» Йоакима Триера страдает от невозможности to capture a moment: есть дом, где прошла вся его жизнь и юность его дочерей, однако нельзя просто взять и снять его в фильме вместе с собственной дочерью. Самое безопасное место становится тревожным триггером. Дом в «Эддингтоне» Ари Астера и «Младшей сестре» Афсии Эрзи тоже только провоцирует панику и приступы астмы у главных героев. Что уж говорить об иранском диссиденте Джафаре Панахи («Простая случайность»), для которого дом — собственная родина, откуда ему пришлось бежать.