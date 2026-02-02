8 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в феврале

«Свист»
С 5 февраля
Безответственные старшеклассники находят страшный ацтекский свисток и не придумывают ничего лучше, чем в него посвистеть. Коренные американские дьяволы не заставляют себя ждать.
Независимый ужастик от студии IFC, не притворяющийся ни «пост-», ни «возвышенным», ни другими ругательными характеристиками, а заимствующий сразу и приемы, и темп, и даже режиссера Корина Харди («Проклятие монахини») у мейнстримных хорроров, построенных на скримерах. Судя по всему, зрители будут только рады: напомним, что «Заклятие-4» в прошлом году вопреки всем здравым соображениям собрало большую кассу, чем «Орудия» от той же студии Warner.
«Отражения №3»
С 5 февраля
Молодая студентка консерватории попадает в аварию на сельской дороге, после чего ее выхаживает местная жительница, оказавшаяся рядом посреди немецкой глуши. Позже их судьбы оказываются связаны причудливым мелодраматическим образом.
Новая картина Кристиана Петцольда, режиссера «берлинской школы», представители которой будто соревнуются в том, кто снимет более сухую, отрешенную и разбавленную драму. Словом, «Отражения №3» — кино, которое оценят лишь самые прожженные синефилы, ведь его не оценили даже отборщики официальных программ Канн, Берлина и Венеции (премьера прошла в «параллельном» «Двухнедельнике режиссеров»). Зато его просмотр на большом экране в обычный зимний день точно натолкнет зрителя на совсем не будничные размышления.
«Счастлив, когда ты нет»
С 12 февраля
Женя (Саша Бортич) и Женя (Гоша Токаев) знакомятся на вечеринке и влюбляются, несмотря на формальное наличие у обоих вторых половинок, а также миллениальскую привычку притуплять все свои искренние эмоции бесконечным словесным токсом.
Редактор «Афиши Daily» Евгений Ткачев назвал «Счастлив, когда ты нет» «ядовитым, язвительным и яростным ромкомом» и сравнил картину с «Неадекватными людьми». По всей видимости, на День святого Валентина в официальном российском прокате планируется импортозамещение «Грозового перевала» моментальной классикой отечественной романтики.
«Король и Шут. Навсегда»
С 19 февраля
Переживающий утрату лучшего друга и творческого партнера Горшка (Константин Плотников) панк-рокер Князь (Влад Коноплев) жалуется психологу, что, по его ощущениям, придуманной музыкантами сказочной стране угрожает опасность. Слово за слово, и Князь воссоединяется с Горшком по ту сторону панк-страшилок, чтобы дать отпор злому Некроманту.
Полнометражная кульминация сериала про группу «Король и шут» совсем перестает притворяться, что является традиционным музыкальным байопиком. Вместо этого пускается во все тяжкие, заходя на территорию «Бесконечной истории» в эстетике «Безумного Макса». Каким бы ни получился сам фэнтези-боевик Рустама Мосафира («Скиф»), тот факт, что его показывают в широком прокате на больших экранах, — уже трогательнейший оммаж не столько фанатам группы, сколько покойному ее лидеру.
«Ловушка для кролика»
С 19 февраля
Творческая пара молодоженов — саунд-дизайнер (Дев Пател) и экспериментальная музыкальная артистка (Рози МакЮэн) — приезжает на дачу в Уэльсе, чтобы записать все самые интересные звуки в лесу и вдоволь покурить. Им чудится, что они вот-вот встретят фейри, но в реальности на них натыкается только гадкий мальчик (Джейд Крут), который имеет не самые добрые намерения.
Кинокритик Егор Москвитин, писавший для нас про хоррор-новинки с прошлогоднего «Сандэнса», дебют режиссера Брина Чейни не оценил слишком высоко, предупредив, что сами фейри в кадре так и не появятся и у фильма вообще есть много проблем с тем, что касается непосредственно ужасов. С другой стороны, он похвалил «невероятный саунд-дизайн», назвав картину «ASMR-хоррором». Пожалуй, обязательного для всех жанрового кино здесь и правда не случилось, но очевидно также, что в том, чтобы посмотреть эту картину именно на большом экране с хорошим звуком, есть смысл.
«Молчаливый друг»
С 19 февраля
Три интеллигентские судьбы в одном университете в немецком Марбурге: в 1908 году девушка становится первой студенткой (а не студентом) в стенах заведения, в 1972-м студент-ботаник влюбляется в ботаничку, а в самоизоляции 2020-го меланхоличный гонконгский исследователь (Тони Люн Чиувай) заводит дружбу по видеосвязи с видеоблогершей (Леа Сейду). Свидетель трех историй — величественное дерево гинкго в местном ботаническом саду.
Судя по всему, «Молчаливый друг» венгерки Ильдико Эньеди («О теле и душе») — более размеренный и приземленный фильм-близнец «Звука падения» Маши Шилински. Страна действия и синопсисы почти совпадают, каннские призы (у «Звука») уравновешиваются венецианскими (у «Друга»), однако Эньеди сводит историю XX века не к мраку и хоррору, а к по-своему волнительной в каждую эпоху мелодраме. Гвоздь программы — очевидно Тони Люн, очень избирательно появляющаяся на экране икона из фильмов Вонга Карвая.
«Кутюр»
С 26 февраля
Американская кинематографистка (Анджелина Джоли) приезжает на парижскую неделю моды, чтобы снять фэшн-видео, а на месте влюбляется в красивого кинооператора (Луи Гаррель), посещает милого онколога (Венсан Линдон) и краем глаза следит за интригами, которые плетут молодые модели.
Не столько фестивальная (большая тройка европейских смотров фильм Алисы Винокур проигнорировала), сколько прокатная французская мелодрама, построенная по безотказной формуле «самые красивые люди в мире влюбляются и страдают». Какой-то особой глубины или актерских откровений ждать не стоит, но и не следует забывать, что картины с такой концентрацией красивых звезд выходят на большом экране не каждый год.
«Зараза»
С 26 февраля
Пара работников склада индивидуального хранения (Джорджина Кэмпбелл из «Варвара», Джо Кири из «Очень странных дел» и «Отрыва»), размещенного на бывшей военной базе (не к добру это), во время смены становятся свидетелями утечки зловещего грибка из давно опечатанной лаборатории. Спасти мир от зомби-апокалипсиса им может помочь только опытный военный биолог (Лиам Нисон).
«Зараза» — жанровое кино категории «Б» с актерским ансамблем категории «A». За постановку отвечает сериальный режиссер Джонни Кэмпбелл (да, над фильмом в качестве актрисы и постановщика работали однофамильцы Кэмпбеллы; очень не хватает Брюса), сам грибок подозрительно смахивает на инопланетную плесень из прошлогоднего «Ика» Джозефа Кана, однако совместное выступление ярчайших молодых артистов с ветеранами экрана выглядит очень уж завлекательно.