Лучшие российские фильмы 2025 года: выбор Евгения Ткачева

Влияние Ларса фон Триера на умы российских кинематографистов все еще велико. Однако, если сделанный на вайбах «Нимфоманки» и «Антихриста» «Делириум» Вячеслава Березовского был интересным, но все же клиническим случаем, то «Северная станция» Сергея Овечко в большей степени похожа на кино. Как и фон Триер, Овечко берет какую-то экстремальную ситуацию (в «Станции» — это супружеская измена, харрасмент на рабочем месте и «культура отмены») и показывает ее с разных, неочевидных точек зрения. Главная героиня вспоминает все, когда узнает, что преподавателя биологии, с которым у нее когда-то был роман, обвиняют в домогательствах к студенткам.