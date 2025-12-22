10 лучших фильмов 2025 года: выбор Никиты Лаврецкого

10. «Генри Джонсон», реж. Дэвид Мэмет
«Henry Johnson»
Если кто из живых классиков американского кино прямо сейчас и имеет несправедливо заниженную котировку среди киноманов, то это Дэвид Мэмет. В заголовках медиа куда чаще, чем собственно творчество, обсуждается его мнение о политике Трампа (восторженное), и даже интервью по поводу выхода первого за двенадцать лет фильма обрывается раньше времени из-за политического спора. А между тем этот самый фильм — тюремная драма «Генри Джонсон» — без пяти минут шедевр, до жути убедительно иллюстрирующий центральную идею консерватизма: дорога в ад (в данном случае тюремного насилия) вымощена благими намерениями (не знающей предела эмпатией). Бескомпромиссно злое кино с раздражающе гиперстилизованными (как всегда у Мэмета) диалогами.
9. «Я бы тебя пнула, если бы могла», реж. Мэри Бронштейн
«If I Had Legs I’d Kick You»
Комбинация из психологического хоррора (у матери больного ребенка рушится квартира) и абсурдистской комедии (ребенок оказывается на редкость гадким, они с мамой переезжают в мотель, где соседа играет A$AP Rocky). Оба жанра здесь работают на пиковых оборотах, что возможно разве что в американском независимом кино, выросшим из мамблкора нулевых — все еще свободнейшего кинодвижения XXI века. В 2008 году Мэри Бронштейн сняла большое маленькое кино о токсичной дружбе с Гретой Гервиг, после чего замолчала на семнадцать лет, чтобы триумфально вернуться с одним длинным криком о всем наболевшем: Роуз Берн принимает массив бытовых тягот с невозмутимым видом женщины, привыкшей жить на грани нервного срыва. Очень длинный хэллоуинский спешел великого ситкома «Платонические отношения», который мы заслужили.
8. «Присутствие», реж. Стивен Содерберг
«Presence»
Пока рядовые хоррормейкеры пытаются сочинить свежих героев, сеттинги и мораль для жанрового кино, многостаночник Стивен Содерберг интересуется исключительно формой. «Присутствие» — фильм о доме с привидением, обладающий абсолютно шаблонной завязкой, которую даже неловко пересказывать, но как же упоительно он снят! Содерберг по традиции сам выступает оператором-постановщиком и, как художник-импрессионист кистью, лично управляет своей воздушной камерой: бегает вниз-вверх по лестнице, летает над героями как мушка и даже не старается скрыть шатание в такт своего шага. Актуальный сюжет — то, из-за чего кино смотрят один раз, уникальная форма — повод для неограниченного количества пересмотров.
7. «Битва за битвой», реж. Пол Томас Андерсон
«One Battle After Another»
Редкий случай, когда главный фаворит кинокритиков (и, вероятно, киноакадемиков) за год — не только авторское высказывание на злобу дня (напомним, это история о противостоянии современных американских революционеров и правоохранительных органов), но и бесспорный зрительский хит. «Битва за битвой» буквально целиком состоит из немых трясущихся погонь, саспенсовых засад, трескучих перестрелок и горячих сцен соблазнения — как «Форсаж», только живее и умнее. Даже если на тему трампизма снимут более точные фильмы, финальное противостояние на холмах однозначно войдет в историю зрелищного кинематографа.
6. «Микки 17», реж. Пон Чжун Хо
«Mickey 17»
Еще одна выдающаяся работа на стыке авторского кинематографа (режиссер — обладатель «Оскара» и «Золотой пальмовой ветви» Пон Чжун Хо) и дорогущего голливудского зрелища. Некоторые критики этот большой англоязычный блокбастер Пона заругали за сложносочиненную структуру, атональные жанровые переключения и прямолинейность политических аллюзий — то есть ровно за те же вещи, за которые его корейские картины критики превозносили до небес. Хочется восстановить справедливость: Роберт Паттинсон в роли мямли Микки и его клонов чудесен и помогает режиссеру достичь не меньших эмоциональных высот, чем сотрудничество с Сон Кан Хо, при этом Голливуд давненько не выдавал настолько оригинального, лихого и вдумчивого сайфай-экшна.
5. «Без близнеца», реж. Джеймс Суини
«Twinless»
Для описания современной городской жизни с ее беспрецедентным многообразием идентичностей и субкультур на выбор, а также вечной соцсетевой гонкой по конструированию имиджа, как никакой другой, подходит жанр эксцентрической комедии. Сегодня с этим жанром никто не умеет работать эффективнее, чем Джеймс Суини — эдакий миллениальский Вуди Аллен. В его новом душераздирающем фарсе «Без близнеца» самым причудливым образом пересекаются судьбы двух противоположных по темпераменту близнецов (Дилан О’Брайен) и одного фальшивого, бесконечно трогательного романтика (сам Суини). Редкое разговорное кино, держащее внимание с первой до последней секунды, шокирующее и трогающее в непредсказуемые моменты.
4. «Орудия», реж. Зак Креггер
«Weapons»
Вполне вероятно, что нынешнее время (и несколько предыдущих лет) мы еще долго будем вспоминать как золотой век умных ужастиков. «Орудия» — ключевой хит этого направления, моментальная классика в жанре размашистого хоррор-блокбастера. Режиссер Зак Креггер гиперактивно переключает точки зрения, вырисовывает психологические портреты каждого из героев с романной точностью, после чего заставляет их чертить под линейку эзотерические карты города и противостоять чуть ли не самому Сатане в попытке спасти пропавших школьников. Знать заранее хоть какие‑то виражи этих американских горок — портить себе удовольствие от просмотра, поэтому лучше просто пристегнуть ремни и затаить дыхание.
3. «Суровая правда», реж. Майк Ли
«Hard Truths»
Майка Ли принято называть реалистом кухонной раковины, но на самом деле это слишком узкое понимание его гения: он бы не был классиком кино, если бы просто показывал, как живут обычные люди. Его истории не типичны, а архетипичны. В реальной жизни настолько патологически вредная женщина, как героиня фильма, пожалуй, так долго не протянула бы в этом доме с этим мужем. Но Ли намеренно сгущает краски и изображает концентрированную до степени токсичности версию реальности, в которой одной женщине среднего возраста удается отравлять жизнь вообще всем окружающим. Эту Пэнзи я буду вспоминать, уверен, до старости, как вспоминаю последние пятнадцать лет Поппи из «Беззаботной», чьим злым фильмом-близнецом является «Суровая правда».
2. «Под огнем», реж. Алекс Гарленд и Рей Мендоса
«Warfare»
Обязательный к просмотру военный боевик, даром что он рассказывает про неактуальный конфликт и лишен острого политического месседжа. Важнее то, что образы здесь говорят сами за себя: исписавшийся фантаст Алекс Гарленд и иракский фронтовик Рей Мендоса, объединив усилия, пришли к чистому жанровому величию. Гарленд больше не философствует в витиеватых диалогах, а накладывает друг на друга звуковые стены воплей, взрывов и белиберды позывных примерно так, как это делают эмбиент-музыканты. Он не раскрывает и не развивает персонажи, а старается зафиксировать как можно больше разных лиц: игривых, испуганных, искореженных болью, но в основном просто потерянно смотрящих в никуда. Пример последовательного освобождения кино от примесей литературы и театра, в результате которого возникает ожившая батальная живопись потрясающей красоты и болезненности.
1. «28 лет спустя», реж. Дэнни Бойл
«28 Years Later»
Иногда в фильмографии отдельного взятого самобытного автора рождается работа такой силы, что мода, тренды и востребованность во внешнем мире отходят на второй план и приходится признавать шедевр вопреки всем обстоятельствам. Разменявший седьмой десяток британский режиссер Дэнни Бойл, последние годы делавший проходные голливудские поделки, взялся за легаси-сиквел прославившей его зомби-франшизы и решил в кои-то веки не выдавать халтуру, а, как в последний раз, довести до невообразимого пика вычурности и экспрессивности свой фирменный стиль (давно устаревшее комбо из вздернутых ракурсов и клипового монтажа).
А еще «28 лет спустя» — вершина мальчикового кинематографа, с горкой покрывающая страсть этой аудитории к кровавому гротеску и потребность переживать юношеские терзания на невыносимом уровне надрывности. Если пропустили картину на большом экране — подвели сами себя: таких неоспоримых шедевров студийная махина выпускает в прокат всего несколько штук за одну среднестатистическую человеческую жизнь.
Оригинальная и зрелищная сайфай-сага, жить с которой в одно время — честь. Потомки будут завидовать!
Упоительная комбинация из реальной кинохроники одного теплого битломанского лета и юных рисованных героев. Почему все музыкальные байопики и исторические драмы выглядят не так?
Футуристический фильм-рейв с саундтреком от Burial, встроенным твич-чатом и криповыми нейросетевыми спецэффектами, который невозможно смотреть и от которого при этом не оторвать взгляда.
Чуть ли не самый приземленный фильм-ограбление в истории жанра с самым трогательным неудачником в качестве главного героя и теплой пленочной эстетикой.
Нет, пожалуй, вот еще более упоительный пленочный фильм-ограбление с еще более душераздирающим романтическим героем по центру.
Бенефис большого артиста Итана Хоука, который один бесконечный театрализованный монолог спившегося автора мюзиклов превращает в чистое экзистенциальное кино.
Сеанс высокоинтеллектуального троллинга от главного хроникера нашей с вами современности — со всратыми нейросетевыми генерациями и обилием пенисов.
Комедия в вымирающей категории секс-фарса от режиссера, который в каждой сцене старается доказать, что он не просто инди-комедиограф, а новый значительный американский автор.
Пожалуй, первое вертикальное видео из соцсетей, которое без особых натяжек может претендовать на место в любом топе лучших фильмов года. Теперь уже культовый комик и режиссер О’Мэлли вкладывает столько же чистой выдумки, куража и остроумия в эти шесть минут конспирологической сатиры, которые конкуренты умудряются растянуть на сезон сериала. Для такого безответственного разбрасывания идеями нужна особая смелость!