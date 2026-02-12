Мать мух, сын плотника и другие спутники для бесстрашного домашнего просмотра

Мир DIY-музыкантов, работающих с около-хип-хоп-эстетикой (и в жизни, и в фильме уже неотличимой от мейнстримной поп-музыки), — явно благодатная почва для современных триллеров, драм и комедий, к которой в ближайшие годы еще не раз обратятся кинематографисты (даже автор этих строк успел снять фильм с практически идентичной персонажной динамикой, аналогичными съемками на VHS и героем-музыкантом с тем же именем Оливер восемь лет назад — в лето, когда умер XXXTentacion). Несмотря на второплановое участие реального рэпера Зака Фокса (у него же на концерте снимались массовые сцены), фильм Алекса Расселла не впечатляет особой психологической убедительностью или вниманием к реалистическим деталям. Вместо этого режиссер-дебютант, ранее писавший отдельные эпизоды «Медведя» и «Грызни», во всех непонятных ситуациях стремится вывернуть на максимум ручки кринж-комедии и палповой остросюжетности. На выходе — аккуратное кино в пленочной эстетике, которое смотрится весело и свежо, но едва ли содержит всю глубину, которую можно найти в сеттинге саундклауд-сцены. Хочется верить, что какому-то режиссеру все же удастся раскрыть ее на экране в полной мере, пока эта драгоценная натура окончательно не ушла в небытие и не стала мертвым музейным экспонатом.