С другой — Рейми очень недооценил притягательность своего стиля: никто не снимает как он. В «Быстром и мертвом» режиссер работает не столько с жанром вестерна, сколько с его бастардом спагетти-вестерном, для которого характерна условность происходящего и эффектный визуальный стиль. Последний особенно расцветает во время мексиканских дуэлей фильма, когда Рейми бросает в ход все свои приемы — голландские углы, зумы, непоседливую камеру — и добивается того, что каждая схватка не похожа на остальную. Харизматичность фильма усиливается сборной командой Голливуда по актерскому мастерству — от великого Джина Хэкмена в роли главного злодея до совсем юного Ди Каприо. Да, тут нет особенного содержания в традиционном смысле. Просто иногда стиль настолько хорош, что сам становится содержанием.