Кошмар на улице «Крика»: что не так с седьмой частью слешер-франшизы

Что случилось?
После успеха обеих частей легаси-ребута «Крика» (пятая и шестая серии собрали 137 и 166 миллионов долларов соответственно) студия Spyglass Media Group, фильмы которой выпускает Paramount, тут же начала переговоры о седьмом эпизоде — с теми же создателями. Учитывая довольно мрачный финал предыдущего, нью-йоркского «Крика», в котором новая «последняя девушка» Сэм (Мелисса Баррера) — дочка убийцы Билли Лумиса — приняла свои корни, было жутко интересно узнать, куда режиссерско-продюсерский квартет Radio Silence заведет наследие провокатора Уэса Крейвена.
Но режиссеров на встречу позвала другая студия Universal, вместе с которой Radio Silence начал разрабатывать хоррор «Эбигейл». Поэтому авторы двух последних «Криков» передали франшизу в руки своего друга и одного из самых преданных поклонников Крейвена — Кристофера Лэндона, режиссера «Счастливого дня смерти», пришедшего в восторг от сценария, написанного создателями предыдущих частей.
Однако вскоре после ряда пропалестинских постов Мелиссы Барреры Spyglass уволил актрису, обвинив ее в антисемитизме. Следом покинула проект ее близкая подруга и экранная сестра — Дженна Ортега («Уэнсдей», «Битлджус Битлджус»), а после — и режиссер Лэндон, который позже рассказывал, что фильм не мог существовать без героини Барреры, и что он пришел снимать не «какой-то, а конкретный “Крик”». Кроме того, Лэндону даже поступали угрозы из-за поддержки Барреры, что во многом и заставило его отказаться от франшизы в пользу «Дропа» и разбило ему сердце.
Зажав высокий гонорар Нив Кэмпбелл несколько лет назад (именно по этой причине ее героиня не появлялись в Нью-Йорке), Spyglass начал раскидываться деньгами направо и налево: заплатил Кэмпбелл 7 миллионов долларов и позвал писать сценарий автора оригинальных «Криков» Кевина Уилльямсона, также усадив его в режиссерское кресло. К этому производственному аду присовокупился так себе сценарий с остатками предыдущей команды (Мэйсоном Гудингом из «Глаз-сердечек» и Жасмин Савой Браун из «Шершней»), репликами из дешевых сериалов и камбэком в духе «Старых песен о главном».
Так, и каким получился фильм?
Будучи когда-то действительно смелым и талантливым сценаристом, Кевин Уилльямсон (помимо оригинальных «Криков», он также написал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и, например, «Факультет» Роберта Родригеса) в новой части не справился с характерным для франшизы уровнем кэмпа и метарежиссуры, который удавалось выдерживать Уэсу Крейвену и Radio Silence. Он не смог найти не то что верную, а хоть какую-либо внятную интонацию для нового захода в родную гавань. Картина терпит неудачу едва ли не на всех фронтах: от темпоритма повествования до убийств и, собственно, раскрытия личности (или личностей) убийцы под маской Гоустфейса.
«Крик 7» — позорная пересборка оригинала с неудачными попытками высказаться на современные темы (ограничимся широким определением, чтобы хоть как-то уберечь вас от спойлеров) и режиссурой уровня не стримингового даже, а эфирного сериала. Годы, которые Уильямсон провел, работая над телешоу, дали о себе знать. В новом «Крике» поражают и непростительно глупая постановка сцен, и отвратительные свет и интерьеры, и актеры, которые не понимают, играть им сентиментальные ценности или как в сериалах Райана Мерфи. Но самое обидное, что свежая часть и в подметки не годится предыдущим на уровне сценария.
Помимо переснятых сцен из оригинальных частей, Уилльямсон демонстрирует унизительно слабые сюжетные повороты, не вызывающие никаких эмоциональных переживаний (умрут все персонажи или будут жить — без разницы), убаюкивает несбалансированными «мыльными» диалогами и теряет какую-либо провокационную хватку — знак отличия и сертификат качества, пожалуй, самой умной слешер-франшизы в истории кино.
Лучше уж смотреть на десяток покадровых лайв-экшн ремейков успешных мультфильмов (привет, «Как приручить дракона»!), которые не говорят ничего нового, но хотя бы не топят собственное наследие. В общем, если и стоит обратить внимание на унизительный «Крик-7», то только из-за одного изобретательного убийства в баре, которое может принести немного странного удовольствия на этом дешевом псевдопразднике смерти. А еще из-за трейлера кинопародии «Очень страшное кино-6», который показывают перед всеми сеансами «Крика». За исключением одной непростительную шутки, этот короткий ролик реально возвращает веру в кино.
Дмитрия Барченкова
Что с маркетингом и прогнозами?
Многие давние поклонники франшизы и целый ряд журналистов объявили бойкот седьмому «Крику» в связи с токсичностью его производства. «Этика проигрывает, а за деньги можно купить все» — основной месседж антикампании нового хоррора. Пикетом около студии Paramount встретили и премьеру фильму, прошедшую на этой неделе в Лос-Анджелесе. Владельцы франшизы, в свою очередь, продолжают делать вид, что никаких проблем не было. Нив Кэмпбелл рада вернуться к роли, сделавшей ее знаменитой, да еще и позвать Уилльямсона вместе с собой.
«Мы ни о ком, кроме Кевина, и не думали, когда принимали решение о режиссере новой ленты», — говорит Кэмпбелл, выступившая еще и исполнительной продюсеркой фильма. Пресс-тур к премьере был сильно лимитирован — вы можете найти с десяток коротких джанкет-интервью Кэмпбелл и Уилльямсона, но ни слова про выбывших из проекта людей. В Variety пишут, что фильм может собрать 40-50 млн долларов в стартовый уикенд. Тогда это будет вторым лучшим показателем для франшизы и даст зеленый свет восьмому фильму.
Понятно, что многолетняя фанатская любовь авторам только на руку, но вопрос в том, как покажет себя фильм вдолгую — то есть как скажутся бойкоты и недовольство производством на итоговой кассе. А еще, конечно, как зрители отреагируют на качество «Крика-7», которое значительно уступает буквально всем предыдущим частям серии.