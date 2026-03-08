Что стоит за «Невестой!»: полная история невесты Франкенштейна на больших и малых экранах

Как и Кеннету Бране, Мэгги Джиленхолл («Незнакомая дочь») не знакомо слово «чересчур», поэтому «Невеста!» похожа на слоеный торт, но слоев в фильме так много, что ближе к финалу им невозможно не объесться. Если бы это только была феминистская полемика с шедевром Уэйла, в ходе которой Невеста обретала большую субъектность. Но нет, постановщице этого недостаточно. Вжав педаль газа на максимум и оставив готические 1810-е далеко позади, она с головой ныряет в 1930-е, когда как раз были сняты «Франкенштейн» и его «Невеста».