«Момент» с Charli XCX и еще 6 постироничных фильмов, в которых поп-звезды играют сами себя

Скажем прямо: Charli XCX и Эйдан Замири создали однозначно худший фильм в этом списке, допустив буквально все возможные ошибки и не предоставив зрителям ничего ценного. «Момент» категорически не работает как фиксация эпохи: Чарли все еще настаивает, что ее недавнее творчество — дань уважения воображаемой рейверской сцене 2000-х, а не прямое следствие ковид-диссидентских вечеринок на Даймс-сквер, самой модной нью-йоркской локации 2020-х. Снято это кино невероятно уродливо: почему-то великий оператор Шон Прайс Уильямс стилизует картинку под пережаренную теледокументалистику, в то время как даже британский «Офис» 25-летней давности выглядел лучше, не говоря уже про возможности современной съемки на ходу. Чарли в кадре выглядит откровенно закомплексованной: если она через что-то и проходит, то это исключительно рабочие моменты, при этом плакать или стрессовать в кадре решается, лишь манерно потягивая сигарету в живописной локации. Куда-то испарилось и фирменное британское чувство юмора, царящее в «Вечере трудного дня» и «Спайс Уорлд»: в «Моменте» не способны вызвать даже улыбку ни сама Чарли, ни Александер Скарсгорд в роли претенциозного клипмейкера, ни выдающийся юморист Джейми Деметриу.