Зачет или незачет: выносим вердикт новым комедийным сериалам из академической среды

Кокетливая 50-летняя профессор литературы (Рейчел Вайс) в небольшом гуманитарном колледже в штате Нью-Йорк переживает среднего масштаба кризис в своей уже давно разложенной по полочкам обеспеченной интеллигентской жизни. Дело в том, что несколько бывших студенток обвинили ее мужа (Джон Слэттери), профессора в том же вузе, в неподобающих отношениях. Скандал рискует не только его лишить пенсии, но и помешать карьере героини. О непосредственных проступках супруга она, впрочем, особенно не переживает, ведь и так все знала и к тому же уверена, что видит студенток-оппортунисток насквозь.