14 главных сериалов весны-2026, на которые не жалко тратить жизнь

За четыре года, миновавших с предыдущего сезона «Эйфории», чуть ли не все ее актеры стали мировым звездами (обидно только за Алексу Деми), а шоураннер Сэм Левинсон превратился из подающего надежды непо-беби в маньериста-мегаломана, который всех взбесил «Кумиром» (впрочем, не всем в нашей редакции такой авторский подход показался багом, а не фичей). Это будет или оглушительная катастрофа, или душераздирающий триумф — третьего не дано.