Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

Создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы рассказывали, что хотели создать проект в духе анимации, которую показывали в 80-е по телевидению. Они отметили, что жанр мультипликации дает абсолютную свободу для команды.



Недавно финал сериала «Очень странные дела» обвалил Netflix. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами при попытке посмотреть завершение шоу.