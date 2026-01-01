Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь

В социальных сетях зрители массово жаловались на ошибки загрузки, зависания и сбои в работе приложения. Самыми популярными сообщениями были: «Netflix заглох, пожалуйста, впустите меня, у меня нет планов на Новый год!» или «Мой Netflix уже дважды упал за первые три минуты финала».