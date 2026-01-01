Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь

Премьера финальной серии культового сериала «Очень странные дела» на Netflix в новогоднюю ночь привела к техническим сбоям на платформе.
Множество пользователей по всему миру столкнулись с проблемами при попытке посмотреть двухчасовое завершение шоу от братьев Даффер.
В социальных сетях зрители массово жаловались на ошибки загрузки, зависания и сбои в работе приложения. Самыми популярными сообщениями были: «Netflix заглох, пожалуйста, впустите меня, у меня нет планов на Новый год!» или «Мой Netflix уже дважды упал за первые три минуты финала».
Несмотря на технические проблемы, интерес к финалу остается колоссальным. Согласно данным Netflix, после выхода второй части пятого сезона на Рождество шоу моментально вернулось на первое место в глобальном рейтинге платформы, набрав 34,5 млн просмотров. Суммарно с момента премьеры первой части в ноябре общее количество просмотров пятого сезона приближается к 137,1 млн.