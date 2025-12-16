Скучно не будет: 41 новогодняя вечеринка в Москве и Петербурге

В начале декабря в отеле Four Seasons Lion Palace стартовал праздничный проект «Новогодний экспресс». Его кульминацией станет новогодняя ночь, где гости посетят пять локаций. В «Чайной гостиной» под стеклянным куполом пройдет гала-ужин с живой музыкой и акробатикой. Бальный зал «Монферран» предложит праздничный банкет с анимацией для детей. Итальянский ресторан Percorso перенесет в атмосферу «La Dolce Vita» Феллини, а в азиатском Sintoho развернется вечеринка «Экспрессия Огненной Лошади». Бар Xander встретит гостей «Полярным экспрессом» с авторскими коктейлями в ледяном баре.