Летим с горки, поздравляем бабушку, танцуем всю ночь: что делать в «Севкабель Порту» зимой

Покататься на коньках
В «Севкабель Порту» работает одна из самых ярких точек на карте зимнего Петербурга — Каток у моря. Благодаря виду на Финский залив и вантовый мост катание получается не только веселым, но и очень зрелищным. Еще один бонус — возможность перекусить прямо на льду. Петербургская сеть пекарен «Слой», известная большинству своим «Кубом „Клюква — малина“», установила на площадке корнер, где продают фирменную выпечку, а также предлагают специальное новогоднее меню.
Спуститься с горки к Финскому заливу
Еще один зимний аттракцион с тем же прекрасным видом, что и у катка. Горка занимает 7 метров в высоту и 42 в длину. Правда, есть ограничения для посетителей: чтобы спуститься, нужно быть старше 6 лет и ростом не ниже 120 сантиметров. Дети до 14 лет могут воспользоваться горкой только в сопровождении взрослых.
Сходить на выставку
Сейчас работают две выставки-блокбастера. Первая — «Виктор Цой. Легенда» — посвящена культовой личности восьмидесятых и лидеру группы «Кино». На 3000 метрах пространства «Цех» рассказывают о жизни Виктора Цоя и его пути к славе. Кроме того, представлена коллекция личных вещей музыканта: редкие документы, гитары, костюмы, картины, видеозаписи из семейного архива.
Вторая экспозиция под названием «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» воспевает главный футбольный клуб Петербурга: в 2025 году многократный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА отпраздновал свой столетний юбилей. Про взлеты и падения, первые награды, текущую команду и крепкую связь «Зенита» с горожанами поведают известные петербуржцы: Михаил Пиотровский, Татьяна Буланова, Сергей Шнуров, Теодор Курентзис, Лев Лурье и другие знаменитости, принявшие участие в записи аудиогида. Интересно не только болельщикам!
Отправить открытку близким
Перед каждым Новым годом «Севкабель Порт» открывает праздничную почту, где посетители получают возможность отправить настоящее бумажное письмо или поздравительную открытку друзьям и родным по всей России. Если поспешить, то послание дойдет еще до конца каникул.
Сходить на концерт
В новогодние каникулы в пространстве «УКТ» пройдет серия праздничных концертов. Джазовый оркестр, рок-хиты на виолончелях, выступления при свечах — с 29 декабря по 6 января (кроме 1 января, разумеется) выдастся шанс окунуться в атмосферу Нью-Йорка прошлого столетия, вспомнить рождественские песни восьмидесятых или насладиться хитами русского рока в необычных аранжировках.
Купить подарки на «Интеллигентной барахолке»
Уже четырнадцатый год подряд в новогодние праздники в «Севкабель Порту» проходит «Интеллигентная барахолка». С 29 декабря по 8 января более сотни локальных брендов представят сувениры и подарки, приуроченные к Новому году и Рождеству. Помимо дизайн-маркета приятных безделушек, на «Интеллигентной барахолке» проходят мастер-классы для детей и взрослых, например, по созданию авторского парфюма или росписи 3D-фигурок. Еще одно дополнение — сеты от диджеев Петербурга.
Послушать любимых исполнителей
Все новогодние праздники клуб Sound, расположенный в «Севкабель Порту», проводит концерты. Например, 3 января выступит рэпер Friendly Thug 52 Ngg — его альбом «Graf Monte-Cristo/Most Valuable Pirate» вошел в список самых заметных пластинок 2025 года по версии «Афиши Daily». 4 января публика попытается «догнать» воссоединившуюся группу «Тату», а 5 января петербуржцев ждет Mayot.
Протанцевать всю новогоднюю ночь
Попрощаться со старым годом и встретить новый можно в трех клубах на территории «Севкабель Порта».
Известные любители электронной музыки 31 декабря отойдут от привычного репертуара и поставят классические праздничные хиты. С 22.00 в клубе будут провожать 2025-й с традиционными салатами и игристым, а после полуночи гостей ждут сеты резидентов и песни в караоке до самого утра.
Заведение встретит посетителей блеском диско-шаров, звоном бокалов игристого и огнями винтажной светомузыки. В праздничную ночь клуб станет местом силы для любителей диско и перенесет всех в восьмидесятые.
Вечеринка в Sound стартует после боя курантов и выступления президента. Хедлайнером вечера станет рэпер Lizer, кроме того, планируются несколько секретных гостей. Также планируются шоу-программа, яркие декорации и, конечно, нескончаемый праздничный вайб.
Узнать больше об уличном искусстве
Музей «Стрит-арт хранение» — одна из жемчужин пространства. Это культурный центр нового формата, где есть возможность познакомиться с примерами искусства «уличной волны», проще говоря стрит-артом. В новогодние праздники институция проводит регулярные экскурсии по своим фондам.
Научиться чему-то новому
В праздничные дни ожидаются несколько мастер-классов для детей и взрослых. Например, в студии керамики и гончарного дела Ceramista можно и кружку слепить, и фильм посмотреть. В стеклодувной студии Artista Glass организуют уроки стекловыдувания, а в арт-мастерской Eart проведут открытые занятия по живописи и рисованию.
Не стоит забывать и о «Кулинарных елках» для детей — их организовывают кулинарная школа и сеть ресторанов «Дети на кухне». Маленькие повара приготовят праздничные блюда: пряничные домики, шоколадных лошадок или человечков. Кроме того, все примут участие в конкурсах и получат подарки от Деда Мороза.
Поиграть в настолки
6 января самая модная библиотека Петербурга — отделение «Маяковки» в «Севкабеле» — ждет любителей настольных игр, чтобы вместе погрузиться в мир «Кодовых имен», «Диксита» и других настолок. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Возрастное ограничение — 12+.
Сходить в «Невидимый театр»
5 января независимое театральное объединение под руководством актера и режиссера Семена Серзина (известен по фильмам «Человек из Подольска», «Похожий человек», «Рыжий») вернется с каникул и начнет показ спектаклей. Ожидается праздничная постановка-квартирник «Невидимое Рождество». Во время выступления артисты проведут ярмарку-барахолку: обещают достать из закромов реквизит и костюмы к фильмам Серзина, а после прочитают и разыграют по ролям гоголевскую «Ночь перед Рождеством».
Увидеть елку фонда «Антон тут рядом»
Встречаемся возле елки, установленной благотворительной организацией «Антон тут рядом». Праздничную красавицу, расположившуюся прямо в центре «Севкабель Порта», рядом с пространством «Цех», украшают рисунки подопечных фонда с мотивационными фразами. Прочитайте несколько и вдохновитесь на весь 2026 год!