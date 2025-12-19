54 альбома года Букера, Васи из «Вписки», Mirele и других. Музыкальный топ «Афиши Daily»

Мало какой альбом в этом году я гонял от начала до конца. Про Night Tapes потихоньку начинают писать приличные европейские медиа. В России их почти не знают, пора исправлять этот недостаток. Это трио. Вокалистка — из Таллинна. Остальные участники — из Великобритании. Night Tapes — это балтийская стать и британская грусть, прыткий электропоп и ложащийся теплым одеялом на слушателя дрим-поп, ангельский голос и сэмпл из забытого рэп-хита «93 'Til Infinity», посвященного гедонизму и эскапизму. Night Tapes и есть звуковой гедонизм и лирический эскапизм. В мире дрим-попа и электропопа как говна за баней, песни в этих жанрах производят ежедневно в немыслимых количествах по всей Европе. И мало кому удается из этого сделать песни — такие, чтобы лежать в выходной день, не имея желания встать с кровати, в обнимку с любимым человеком и наслаждаться каждым чертовым звуком. Вот Night Tapes именно про это. Очень нежная музыка — для совсем не нежного времени.