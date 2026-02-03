Чем заняться в Москве в феврале: Monasterio, новая рюмочная и еще 22 идеи

Вечеринки
Monasterio Season 2026
6 февраля, 18+
Monasterio врывается в новый год с открытием сезона. 6 февраля проект соберет электронщиков на четырех сценах. На главной отыграют международные звезды: итальянец Rian Wood предстанет в новом агрессивном альтер эго Spartan, впервые в России сыграет японка Eve, с лайв-премьерой вернется иранец Kahan, а еще выступит секретный южноамериканский гость.
Under Pressure
14 февраля, в пространстве Tau, 18+
Фестиваль, взрастивший новое поколение габберов в России, отмечает свое 20-летие. Главная сцена соберет пионеров движения, среди которых Or-Beat, Виктор Строгонов, Guyver, Revolxist и другие. Главным сюрпризом станет выступление четырех секретных иностранных хедлайнеров.
Private Persons
14 февраля, в клубе Dex, 18+
Первая вечеринка Private Persons в этом году, да еще и в клубе, который команда открыла на месте Arma. Лайнап пока не разглашается, но без агрессивного техно, балаклав и экспериментального звука не обойдется.
«Neuropunk: Эпоха»
21 февраля, в пространстве VK Stadium, 18+
Февральские дни рождения не заканчиваются, и вот в этом году исполняется 20 лет легендарному подкасту «Neuropunk» о драм-н-бейсе в России. Его создал DJ Bes (известный также по проекту Gydra) — основатель специализированного лейбла TAM Records. 21 февраля в одном лайнапе соберутся от тяжеловесов Gydra и Teddy Killerz до новичков жанра.
Vini & Vici
27 февраля, в клубе Tau, 18+
Потрясающий привоз в Россию в лице псай-транс-дуэта Vini Vici из Израиля. Проект Матана Кадоша и Авирама Сахарая выступал на крупнейших фестивалях мира, в том числе и на Tomorrowland. «Лишь у немногих артистов есть настолько хорошо определенный, фирменный звук», — отметил однажды икона транса Армин ван Бюрен, когда его попросили описать дуэт Vini Vici.
Стендапы
Ночной стендап
3, 5–7, 10 и 12–14 февраля, в пивном ресторане O’Donoghue's, Standup Café, Daddy Pub, 19+
Ночные концерты для тех, кто не спешит домой после полуночи. Состав каждого вечера — это сюрприз, собранный из участников «Stand Up» на ТНТ и других популярных шоу.
Музыкальное лото в Москве со стендап-комиком
7, 14, 21 и 28 февраля, в Temple Bar, 18+
«Хитлото» от «Moscow StandUp Show» — это гибрид игрового шоу, караоке и комедии. Участники получают бланк с популярными хитами, а ведущий-комик по очереди достает из мешка пронумерованные бочонки (каждый номер соответствует определенной песне), после чего звучит музыка, зал подпевает, а игроки ищут этот трек в своих карточках, чтобы его вычеркнуть. Тот, кто первым закроет линию, две линии или весь бланк, получает призы: билеты на стендап, мастер-классы от комиков или подарки от партнеров.
Спектакли
«Мамлеев»
7 февраля, в театре «Практика», 18+
Психоделическая опера по рассказам Юрия Мамлеева, созданная театром совместно с «Мастерской Брусникина». «Рассказы Мамлеева исследуют потерю идентичности и попытки вырваться за рамки природной ограниченности, стремление наполнить смыслами обыденность и обрести подобие счастья. Сюжеты, балансирующие на грани между реальным и потусторонним мирами, объединены мотивами ужаса и смеха», — подчеркивают в театре.
Особенность постановки — герои, которые появляются на сцене как маски, слепки характеров. Для каждого персонажа режиссер Арсений Мещеряков придумал особую скорость и гротескную манеру произнесения реплик, сближающую речитативы с вокальными партиями.
«Performa® Love Mass Performance»
13 февраля, в Большом Московском цирке, 18+
В преддверии Дня влюбленных цирковая арена превратится в храм, где начнется необычная литургия. Ее центральной фигурой станет певица Сюзанна, чей голос, хор и круговая архитектура зала сплетутся в единый перформанс.
За драматургию отвечает Михаил Дегтярев (спектакли в МХТ, «Практике»), за режиссуру — Талгат Баталов, мастер иммерсивного театра и номинант «Золотой маски». Музыкальные аранжировки создаст пианист и композитор Игорь Яковенко.
«Спешите делать добро»
13–14 февраля, в театре «Современник», 16+
«Современник» вновь возвращается к одному из главных текстов в своей истории — пьесе Михаила Рощина «Спешите делать добро». 13 и 14 февраля в театре состоится премьера новой версии спектакля от режиссеров Яны Сексте и Алексея Усольцева.
Действие происходит в предновогодней суете. История рассказывает об инженере Мякишеве, который спасает 15-летнюю девочку Олю, пытавшуюся броситься под поезд, и забирает ее в Москву. Его порыв доброты сталкивается с ханжеством соседей, бюрократизмом чиновников и даже непониманием семьи.
«Не любишь, ну и пусть»
14–15 февраля, в Театре на Трубной, 18+
Постановка по пьесе Виктории Токаревой, автора сценариев к «Джентльменам удачи» и «Мимино». История рассказывает о любви, которая болит, длится годами и живет вопреки здравому смыслу. Режиссер Игорь Мужжухин ставит перед зрителем вопрос: можно ли простить себе ошибки в любви и нести за них ответственность? И что, если именно эти чувства, даже самые болезненные, и есть то самое сокровище, которое формирует нас?
«Этот спектакль про то, как живут обычные люди: любят не тех, ждут не там, а потом всю жизнь несут в себе этот груз или эту нежность. Я хочу, чтобы зритель вышел из зала и вдруг вспомнил того самого человека. Ту самую любовь. Ту самую фразу: „Ну и пусть“. Ведь у каждого она была. Просто мы все думаем, что забыли», — говорит постановщик.
«Дон Кихот»
15 и 25 февраля, в МХТ им. Чехова, 18+
Премьерные показы спектакля Николая Рощина, приуроченные к 135-летнему юбилею Михаила Булгакова. Режиссер переносит действие в условный театр конца 1930-х годов, где прямо сейчас идут репетиции «Дон Кихота».
Весной 1937 года Булгаков, устав от цензуры, пообещал больше не писать для театра. Однако в конце того же года все же взялся за инсценировку «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса для Театра Вахтангова. Пьесу одобрили, но постановку отменили: в афише ей предпочли более актуальные спектакли о революции. При жизни автора ее так и не увидели, премьера состоялась уже после его смерти, в 1940 году.
«Бетховен»
16 февраля, в театре «Практика», 16+
Моноспектакль клавишника группы Post/a/Nova Юрия Межевича о Людвиге ван Бетховене. Постановка начинается с футуристического ЕГЭ, где роботизированный голос экзаменует актера на знание сухих фактов. Межевич сопротивляется и предлагает свой рассказ через игру, анекдоты, ролики на ютубе и короткие скетчи.
Режиссер Хуго Эрикссен и драматург Валерий Печейкин создали спектакль, в котором показывают, что Бетховен не просто гений, а в первую очередь человек: игривый, неуживчивый, трепетный и тот, кто на премьере Девятой симфонии боялся обернуться к залу, чтобы не увидеть реакцию.
«В кольцах»
25 февраля, в театре «Практика», 18+
Постановка «Практики» и «Мастерской Брусникина» по прозе Евгении Некрасовой. Сюжет рассказывает о семи магических кольцах, которые защищают Москву: Садовое и Бульварное, МКАД, ТТК и другие. Они символизируют стабильность для жителей столицы, но однажды кольца, которые всегда их защищали, становятся частью мишени.
«Тристан»
27 февраля, в театре «Практика», 18+
Постановка переосмысливает легендарного рыцаря. Вместо блестящих доспехов у него футболка и джоггеры, а вместо эпических битв — драки в эстетике Гая Ричи. В центре сюжета не идеальный герой, а обычный парень, который совершает подвиги скорее по необходимости, чем по велению сердца. Спектакль вырос из эскиза лаборатории МХТ и стал одной из главных премьер 2024 года.
Еда
Pasta Queen
Культовый сериал «Очень странные дела» завершился еще 1 января, но в Pasta Queen не готовы прощаться с проектом и запустили специальное меню. В него вошла паста «Изнанка» с пряным сливочным соусом, тонкацу и копченой утиной грудкой, моти «Оди» со сливочным кремом и малиной и коктейль «Мысли Векны», в состав которой вошел микс рома, ананаса и красного вина. Попробовать можно до 8 февраля.
Öz Kebab
До 8 февраля команда кафе Bün гостит в новом доме Öz Kebab на Покровке. В спешел-меню — салат «Цезарь» с куриной грудкой, приготовленной на мангале, биррия-такос с наваристой говядиной, фирменным пряным дипом и сальсой верде, классический чизбургер со сдавленной котлетой прожарки medium well, шоколадный кекс с легкой солоноватостью мисо и шоколадным ганашем.
«Под усами»
30 января на Усачевском рынке открылась рюмочная с советским уклоном. Интерьер пространства напоминает обжитые квартиры 1970-х, а на баре около 30 настоек собственного приготовления. В меню цыпленок с сальсой, ассорти сала, борщ и другие позиции.
«Есть хинкали & Пить вино»
Сеть ресторанов совместно с банным комплексом «Аура Спа» запустила сет «для двоих» в честь Дня святого Валентина. В него входят два бокала розового вина, шесть фирменных хинкали с клубникой и сертификат в подарок от спа-комплекса — это может быть скидка 10 или 20% на двухчасовое парение или скидка 50% на услуги банщика. Попробовать спешел и выиграть приз можно с 9 по 15 февраля.
И еще кое-что
Маркет «Дом с маяком х Брикет»
7–8 февраля, в универмаг «Цветной»
Благотворительный маркет, где можно забрать вещи из коллекций модных брендов и знаменитостей, сделав пожертвование в пользу подопечных детского хосписа. 7 и 8 февраля за прилавками фуд-корнеров можно будет встретить актеров, музыкантов и блогеров, которые поддержали акцию. Благодаря предыдущим маркетам в «Брикете» «Дому с маяком» удалось собрать больше 8 млн рублей.
«Цветочный сабантуй»
14 февраля, в «Доме Липы»
Мастер-класс для тех, кто устал от идеальных букетов по шаблону. Здесь не учат «правильно собирать» букеты, а предлагают рисковать, смешивать несочетаемое и находить красоту в асимметрии и случайности.
Процесс начнется с абстрактного рисунка восковыми мелками, который станет главным вдохновением. Затем гостям предложат подобрать цветы под свою графику и поэкспериментировать с формами и упаковкой.
«Печенье крамбл-куки»
15 февраля, в «Доме Липы»
Февральский медитативный день, в который каждый сможет создать свой собственный набор из трех трендовых крамбл-куки. Гостям предложат поэкспериментировать с тремя видами теста: классическим ванильным, насыщенным шоколадным и ярким «красным бархатом». А дальше всех ждет свобода: можно украсить различными топингами, орехами, сублимированными ягодами и другими посыпками.
Масленица: разговор у теплого стола
18 февраля, в «Доме Липы»
Посиделка в «Доме Липы» без блинов, зато за интересным разговором с искусствоведом Анастасией Некрасовой. Она расскажет, зачем на Масленицу заготавливали сотни смоляных бочек и что такое масленичный поезд, почему блины нельзя было резать ножом и как проходили кулачные бои с участием женщин. Анастасия вместе с гостями также разберется, что значит «лакомка», «заигрыши» и «целовальник» и почему Масленицу называли самым шумным и вольным праздником в году.
«Масленица: лепим пирожки»
21 февраля, в «Доме Липы»
Еще одна масленичная вечеринка, на которой будут… пирожки! В этот день каждый научится замешивать тесто и лепить по восемь пирожков с четырьмя разными начинками: с картошкой и грибами, мясом и вишней. Кроме того, команда «Дома Липы» устроит чаепитие с самоваром и сладостями.