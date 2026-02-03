Чем заняться в Москве в феврале: Monasterio, новая рюмочная и еще 22 идеи

«Этот спектакль про то, как живут обычные люди: любят не тех, ждут не там, а потом всю жизнь несут в себе этот груз или эту нежность. Я хочу, чтобы зритель вышел из зала и вдруг вспомнил того самого человека. Ту самую любовь. Ту самую фразу: „Ну и пусть“. Ведь у каждого она была. Просто мы все думаем, что забыли», — говорит постановщик.