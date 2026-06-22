Уходим в лес (но живем с комфортом): 9 глэмпингов, куда можно уехать из Москвы

Какими бывают глэмпинги
Чем хороши глэмпинги, так это разнообразием вариантов и видов жилья, в котором можно остановиться. Самый классический вариант — шатры и сафари-тенты. К ним относятся, например, аутентичные этнические типи — жилища кочевых индейцев, представляющие собой тент в форме конуса или полусферы, который довольно легко собрать и разобрать.
Еще можно пожить в необычном домике. Например, тини-хаус — небольшой модульный домик в скандинавском стиле, внутри которого находятся все удобства, а снаружи обычно обустроена терраса. Барнхаус — просторный экодомик с двускатной крышей и окнами до пола, благодаря которым в пространстве много света. Домики A-Frame легко узнать, у них треугольная форма. Есть и более нестандартные решения — жилье в виде геокупола, сферы или куба.
Как вариант для тех, кто хочет в прямом смысле слова проснуться в лесу под пение птиц, дома на деревьях. А иногда жилище даже ставят на колеса — уехать в них, конечно, никуда не получится, зато прочувствовать весь антураж — вполне.
Чем заняться в глэмпинге
Досуг в первую очередь зависит от локации и концепции глэмпинга, но чаще всего предлагают водные активности вроде сапборда, водных лыж и байдарок, походы и велопрогулки по живописным местам, занятия йогой на свежем воздухе. Обычно на территории глэмпинга есть баня или купель под открытым небом, в некоторых для полного релакса предлагают спа-процедуры и массаж. Чтобы было интереснее отдыхать всей семьей, можно выбрать вариант с мини-зоопарком или экофермой, где дети смогут познакомиться с домашними животными.
Концептуальные глэмпинги, конечно, делают акцент на своей специфике: например, в глэмпинге «Точка Немо» можно покататься с капитаном на яхте, а в «Рузской Аляске» пойти в пеший поход и сплавиться на байдарках с хаски.
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Hippy Hotel
Все домики здесь созданы из автомобилей — например, можно пожить в ретро-микроавтобусе ЕРАЗ, небезызвестном Volkswagen Transporter или в польском микроавтобусе Nysa. Баня, кстати, тоже находится в автобусе — в советском ПАЗ–672.
Досуг в Hippy Hotel отдает ностальгией: ретроигры на приставках Dendy и Sega, просмотр фильмов на проекторе, рыбалка и шашлыки на свежем воздухе. Отличный вариант, чтобы ненадолго вернуться в прошлое, отключив все средства коммуникации, и провести время с семьей или в компании друзей со старым добрым набором развлечений.
«Рузская Аляска»
На территории хаски-деревни можно остановиться в уютных типи-шалашах, обустроенных в этническом стиле, но со всеми удобствами. У каждой палатки есть свое название, наделенное определенным смыслом: например, типи «Тара» появилось в честь богини путеводной звезды Тары (если верите в мистику — этот вариант подойдет тем, кто запутался и хочет найти свой верный путь). А типи «Лада» отвечает за гармонию и душевное равновесие — это как раз то, с чем хочется вернуться после отдыха.
Вопросов, чем заняться в хаски-деревне, возникнуть не должно. Здесь проводят не только экскурсии в питомник и на ферму, но и док-трекинг — пешие походы с хаски по пересеченной местности. Есть как лайтовые версии на 5, 10 и 17 километров, так и двухдневные туры со сплавом на байдарках. А еще на территории хаски-деревни работает баня, которую топят согласно древним русским традициям, и кафе с домашней едой, травяными чаями ручного сбора и печеньем в форме лапок.
«Под небом»
С террасы глэмпинга открывается вид на большую воду, он находится на берегу Пестовского водохранилища. Поэтому в отдых автоматически включены классические водные активности: можно поплавать на байдарках и каяках, прокатиться на водных лыжах, вейкборде или сапборде, да и просто прогуляться по пляжу с пирсом. Также здесь проходят занятия по йоге, дартсу, стрельбе из лука или арбалету. После насыщенного дня стоит расслабиться в парной с панорамным окном или в горячей купели.
Гости проживают в палатках, в которых зимой работают обогреватели, а летом вентиляторы. В жилой зоне есть специальные модули с санузлами и душевыми. Обещают позаботиться и о гастрономическом удовольствии: блюда из практически ресторанного меню подают прямо на пирсе, чтобы можно было поужинать с видом на закат.
Арт-усадьба «Веретьево»
Арт-усадьба предлагает разнообразный выбор всего, включая проживание: можно поселиться в комфортабельной палатке или в сфере, оформленной в честь конкретного региона; в стеклянном авторском домике или в таежном с печкой; в избушке посреди леса или в «Ашке» — домике в форме буквы А.
Досуг в усадьбе диктует локация: как минимум стоит найти и изучить все арт-объекты в парке «Веретьево», где искусство соединяется с природой. Еще можно почитать в тематической библиотеке, затерянной среди троп, покататься на лодке или сапборде по реке Дубна, посетить зоопарк и баню, покачаться на огромных качелях и выбрать активность на свежем воздухе: пинг-понг, волейбол, бадминтон или футбол. Нагуляв аппетит, заглядывайте в ресторан «Веретьево», где летом открыта большая веранда, или в «Ларек» у пруда на ферме, там готовят плов в казане и другие вкусные и сытные узбекские блюда.
Экоранчо «Алексеевка»
Городским жителям будет здорово побывать на экоранчо, где можно пожить в доме на дереве, в шале с русской баней или в А-фрейме с гамаком. Сделать это стоит хотя бы ради сыроварни, где из натурального молока готовят сыры. Кажется, вдоволь наесться не пластикового на вкус сыра — уже большая удача.
Еще здесь можно посетить экоферму с домашними животными и птичником, конный клуб, устраивающий прогулки по окрестностям, русскую баню с видовой террасой и выходом к реке, покататься на квадроциклах, поплавать в открытом уличном бассейне и записаться на массаж или спа-уход. А за еду отвечает ресторан с местными продуктами.
«Хоббитлэнд»
А как насчет того, чтобы пожить в домике хоббитов? Рассмотрите глэмпинг в виде меблированных домиков-нор с дровяной печью и круглым окном — на выбор есть домики Цветуньи, Тома Громадины, Кассии Травникс, семейства Кроликс, Медока и Примулы, Сэма Дроздока.
Отдыхают хоббиты, катаясь на лодках и ловя рыбу, прогуливаясь по окрестностям Можайского района. А еще парятся в бане под землей: с дровяной печью, парной из дикой липы и с комнатой отдыха с видом на дремучий лес.
«Аномалия»
Спа-глэмпинг завораживает в первую очередь локацией: он находится среди графитовых холмов на 5 озерах, 3 из которых разноцветные — бордового, изумрудного и голубого цвета, так что выбраться туда нужно как минимум ради того, чтобы полюбоваться этой природной красотой. Остановиться можно в лунном модуле, панорамном кубике, барнхаусе у озера, фотогеничном зеркальном модуле или в сфере в форме геокупола.
Помимо обязательных фотосессий на фоне озер стоит покататься на сапборде или водном велосипеде, расслабиться в горячей купели под открытым небом и послушать иммерсивный спектакль команды «Заблудшие» прямо на природной тропе. Отдельная гордость глэмпинга — скай-спа: спроектированная с помощью искусственного интеллекта баня с футуристичным дизайном, стеклянным потолком и голосовым управлением каждой зоной.
«Точка Немо»
Яхтенный глэмпинг-парк на берегу Волги отлично подойдет тем, кто готов не только кататься на сапборде и весельной лодке, но и покорять водные просторы на настоящей парусной яхте с капитаном (перенимая мастерство или просто напевая «Яхта, парус»). Для проживания на выбор дом на дереве с купелью, геокупол с видом на реку, зеркальный баус с купелью, А-фрейм, экологичный модульный дом.
Прогулки в сосновом лесу, горячие купели под открытым небом, сауна на заливе, йога, завтраки, обеды и ужин в ресторане с видом на Волгу — звучит как классный план после занятий под парусом.
«Чехов #APi»
В творческой резиденции постарались объединить атмосферу русской дачи и актуальные тренды. В глэмпинг-шатре в лесу и в квадродоме посреди крон можно наслаждаться пением птиц и солнечными лучами, но при этом не отказываться от привычного уровня комфорта (и даже повышать его — с помощью продуманных деталей вроде чайной станции или подогреваемых полов).
Здесь предусмотрены специальные зоны для работы на природе, если вдруг срочные дела и задачи атакуют прямо посреди садов и троп для променада. Любопытно изучить территорию, на которой находятся арт-объекты, объединяющие природу и технологии.
Для отдыхающих открыты банный комплекс с парной, массажной зоной и спа, «Зеленая ферма» с нубийскими козами, холмогорскими гусями и коровами Зорькой и Каштанкой. В ресторане, кстати, все блюда готовят из чистых сезонных продуктов локальных фермеров.