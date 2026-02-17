Блин блинский, Масленица началась! Где лакомиться в Москве в ближайшую неделю

С 16 по 22 февраля шеф-повар ресторана Игорь Корнев будет размышлять о том, какой могла бы быть Масленица где‑нибудь в Париже . В меню — оладушки с осетровой икрой (2300 р.), блины с крабом, яйцом и осетровой икрой (2300 р.), блины с малосольным лососем и осетровой икрой (1500 р.), блины с мраморной говядиной и сметаной (980 р.) и блины со сметаной и абрикосовым джемом (490 р.). Есть и традиционный французский креп-сюзетт, вдохновленный европейским праздником Марди-Гра, в чем‑то схожим с восточнославянской традицией.