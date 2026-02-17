Где есть

Блин блинский, Масленица началась! Где лакомиться в Москве в ближайшую неделю

Афиша Daily
Рестораны вовсю соревнуются в том, чтобы придумать самое завлекательное блинное меню к масленичной неделе. Гречневые, шпинатные, паназиатские и в итальянском стиле, с крабом, уткой или креветками в сливочном соусе — собрали самые необычные блинные предложения Москвы (но и про классику не забыли).

«КМ20»

© «КМ20»

На третьем этаже «KM20» Масленицу начали отмечать 13 февраля. Готовят ажурные румяные блины и пышные оладушки. Для правильной текстуры и нежности шеф-повар Сергей Клюшников готовит тесто на сливках, а подает уже готовые блинчики с фермерской сметаной из деревни Кузнечково.

Обязательная классика жанра — блины с красной икрой (1350 р.) или слабосоленым лососем (1450 р.). Если захочется больше праздника, то можно взять вариант с тремя видами икры (2100 р.). Помимо этого, в меню есть блины с риетом из лосося в соусе бер-блан с красной икрой (1350 р.), а также сладкие варианты с вареньем (550 р.) и оладушки с вареной сгущенкой (650 р.).

Адрес
Столешников пер., 2
Часы работы
пн-вс 11.00–23.00
КМ20
Ресторан / Столешников пер., 2
Подробнее

Гастробистро «Цирк» и винный бар «13°»

© @gastrocircus

В обоих местах под руководством бренд-шефа Дениса Демьянова с 16 по 22 февраля готовят сладкие и сытные блины. В программе — креп-сюзетт с апельсиновым соусом и пломбиром (650 р.), блины с грушей, кремом «Наполеон», мороженым из вареной сгущенки (650 р.), шоколадные блинчики с персиком, сливочным кремом и миндалем (650 р.), сытные с риетом из лосося и сметаной (950 р.) и классические со сметаной и икрой на выбор: красной, черной или щучьей (от 1200 р. за 30 г).

Адрес
Цветной б-р, 21, стр. 7
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–1.00
Цирк
Ресторан / Цветной б-р, 21, стр. 7
Подробнее
Адрес
4-я Тверская-Ямская, 13
Часы работы
пн-вс 10.00–23.00
13°
Ресторан / 4-я Тверская-Ямская, 13
Подробнее

«Теремок»

© «Теремок»

Масленицу в «Теремке» можно отмечать круглый год, причем довольно бюджетно: здесь и десятки сытных версий блинов и десертная классика с джемами, ягодами или сгущенкой. Цены — от приятных 200 рублей за огромный блин с начинкой.

Самые популярные вкусы — «Добрыня Никитич» с фаршем и «Морской богатырь» с семгой, сметаной, сыром и зеленью, сладкие шоколадным кремом и бананом, яблоком и карамелью или по-простому — с сахаром.

Адреса
Арбат, 32, стр. 1; Таганская, 1, и другие
Часы работы
лучше уточнять в каждом заведении
Теремок
Ресторан / Арбат, 32, стр. 1
Подробнее

Гастродача «Вселуг»

© Гастродача «Вселуг»

В ресторане с собственной фермой всю масленичную неделю готовят несколько блюд с блинами. Первое — пшеничные блины с томленой уткой, сырным муссом из пармезана и черным трюфелем (850 р.). Вариант полегче — шпинатные блины с неркой слабой соли и творожным кремом (950 р.). В начинке — салат айсберг, свежий шпинат и красная икра.

Из необычного — блины с добавлением чернил каракатицы (650 р.), которые подают с фермерским творогом, смешанным с топленой сметаной и творожным сыром, а завершает подачу шоколадный ганаш. Также есть пшеничные блины со страчателлой и запеченным окороком (650 р.), десертные блинчики на фермерском с кремом из маскарпоне и белого рома и клубникой фламбе (700 р.) и блинный торт с вареной сгущенкой (600 р.).

Адрес
Холодильный пер., 3
Часы работы
пн-пт 9.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00
Гастродача Вселуг
Ресторан / Холодильный пер., 3
Подробнее

«Кофемания»

© «Кофемания»

В городском кафе готовят как сытные, так и сладкие блины к Масленице. Например, с томленой капустой и трюфельной сметаной (990 р.) или с крабом и соусом грюйер (1700 р.). На сладкое ажурный блин с творогом и манговым соусом (970 р.), а также блины со страчателлой и яблоками с корицей (970 р.).

Адреса
Новый Арбат, 19; Кутузовский просп., 17, и другие
Часы работы
лучше уточнять в каждом заведении
Кофемания
Ресторан / Кутузовский просп., 17
Подробнее

«Dr. Живаго»

© «Dr. Живаго»

В гранд-кафе блины вынесены в отдельный раздел в меню, попробовать их можно в любое время года, не обязательно ждать Масленицу. Пекут ржаные (250 р.), дрожжевые (250 р.) и тоненькие пшеничные (250 р.), а в начинку кладут дичь с брусникой (890 р.) и ягненка с жареным луком (920 р.). Можно взять простые блинчики и дополнить топингами: икрой, ягодами, вареньем или сметаной.

Адрес
Моховая, 15
Часы работы
пн-вс круглосуточно
Dr. Живаго
Ресторан / Моховая, 15, гостиница «Националь», 1 этаж
Подробнее

Dachniki

© Dachniki

В ресторане Dachniki шеф-повар Александр Прыткин испек блины на компанию: со сметаной или вареньем (1250 р.), а также со сливочно-икорным соусом (1580 р.). Вариант для одного — блины с куриным жюльеном, вешенками и трюфельным маслом (990 р.), с риетом и сливочным соусом (1100 р.) и сладкие блины с творогом, вареньем и сметаной (750 р.).

Адрес
Ленинградское ш., 57, корп. 2
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Dachniki
Ресторан / Ленинградское ш., 57, корп. 2
Подробнее

Urban Winery

© Urban Winery

В винном ресторане в меню масленичной недели включили несколько необычных версий блинных блюд. А именно — лазанью из блинов с уткой и белыми грибами (1100 р.) и блин со скумбрией и щучьей икрой (650 р.).

Адрес
Спартаковская, 3, стр. 1
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Urban Winery
Ресторан / Спартаковская, 3, стр. 1
Подробнее

Niki

© Niki

Масленицу в ресторане современной русской кухни Niki отмечают до 23 февраля. К празднику бренд-шеф Дан Мирон подготовил классические тонкие и пышные блины (250 р. за 2 шт.), оладьи (250 р. за 4 шт.) и традиционные дополнения: осетровую и щучью икру, икру нерки, слабосоленый лосось, яичный салат, варенье и сгущенное молоко. В меню представлены блины с говядиной и соусом жю (1450 р.), а также с угольной рыбой и семгой с соусом бер-блан (1450 р.). Завершает спешел блинный торт с шоколадным кремом (850 р.).

Адрес
Арбатская пл., 14, стр. 1
Часы работы
пн-пт 12.00–0.00, сб-вс 10.00–0.00
Niki
Ресторан / Арбатская пл., 14, стр. 1
Подробнее

Sansa

© Sansa

В средиземноморском ресторане шеф-повар Алексей Высотков продолжает экспериментировать с морепродуктами и рыбой. В меню Масленицы — шпинатные блины со слабосоленым лососем (1250 р.), с крабом и черной икрой (2800 р.), с сибасом (1600 р.) и блины с осьминогом и соусом из печеного перца (2600 р.). Для любителей сладких блинчиков шеф сделал два варианта: фисташковый трес-лечес (750 р.) и с заварным кремом и соленой карамелью (690 р.).

Про старую, добрую классику тоже не забыли. В Sansa в течение всей Масленицы можно заказать три блина с топингом: с вареньем в ассортименте (300 р.), лососем слабосоленым (900 р.), красной икрой (1200 р.), щучьей икрой (800 р.), сметаной (300 р.).

Адрес
Пречистенская наб., 5
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Sansa
Ресторан / Пречистенская наб., 5, ЖК «Кленовый дом»
Подробнее

«Пушкин»

© @cafepushkin

В постоянном меню «Пушкина» блинов хватит не на одну масленичную неделю, а на целый месяц. Предлагают блины с телятиной (1290 р,), с гречкой и уткой (995 р.), с грибами (950 р.) и тонкие со сметаной (515 р.). Из сладких — блинчики со сливочной начинкой и горячими ягодами (1680 р.). Самый простой вариант — взять блины без начинки и заказать к ним икру, ягоды, мед и варенья, например из морошки или розы.

Адрес
Тверской б-р, 26а
Часы работы
пн-чт 9.00–0.00, пт-вс круглосуточно
Пушкин
Ресторан / Тверской б-р, 26а
Подробнее

Lumicino

© Lumicino

В итальянском ресторане Lumicino бренд-шеф Тимур Исмайлов создал праздничное меню из шести видов блинов — от закусок до основного блюда и десерта. Среди сытных версий — блин из шпината с лососем, страчателлой и фисташками, запеченный блин с тунцом и соусом копченый тоннато (отсылка к вителло-тоннато), блин с томленой уткой и белыми грибами, фаршированные грибами и черным трюфелем, а также блинная лазанья с говяжьим фаршем и пармезаном. На сладкое — блинный торт медовик со сметанно-сливочным кремом и гречишным медом.

Адрес
Большая Никитская, 58
Часы работы
пн-пт 12.00–23.30, сб-вс 11.00–23.30
Lumicino
Ресторан / Б.Никитская, 58
Подробнее

Claudia

© Claudia

В специальном меню от шеф-повара Евгения Непокульчитского — блины со слабосоленой форелью, яйцом и сметаной (950 р.), блины с уткой конфи и соусом на основе коньяка и сморчков (950 р.) и десертный спешел — блины креп-сюзетт с коньяком, апельсиновым фрешем и цедрой апельсина, дополненные ванильным мороженым (800 р.).

Адрес
Ленинградский просп., 37/5
Часы работы
пн-вс 9.00–23.00
Claudia
Ресторан / Ленинградский просп., 37/5
Подробнее

Nouge

© Nouge

В винном бистро на Покровке готовят тонкие и ажурные блины с необычными начинками: с креветками и сливочным соусом с сыром горгонзола (1190 р.), с грибами, курицей, соусом бешамель и пармезаном (930 р.), а на десерт — классические блины во французском стиле — креп-сюзетт с карамельным яблоком и апельсиновым ликером (780 р.).

Адрес
Покровка, 10, стр. 1
Часы работы
пн-чт, вс 14.00–0.00, пт-сб 13.00–1.00
Nouge
Ресторан / Покровка, 10, стр. 1
Подробнее

Yauza Place

© Yauza Place

Yauza Place вместе с журналом «Огород» подготовили специальное меню от бренд-шефа Андрея Лапина, которое можно будет попробовать в санатории для души с 16 по 22 февраля. Обед или ужин открывают сытные блины с томленой уткой конфи и эспумой из топинамбура (1000 р.), а также тонкие ажурные треугольники на сливочном масле, которые подают с ложкой четырех видов икры: осетра, щуки, сиги и горбуши со сметанным кремом (1200 р.).

Главным хитом недели станут блины на трюфельном масле с камчатским крабом, печеным картофелем и соусом из водорослей (1400 р.). На десерт Андрей предлагает воздушные конвертики с топленым творогом, трюфельным медом и свежей малиной (800 р.) или блинный торт, украшенный маком (600 р.).

Адрес
Подколокольный пер., 16, стр. 4
Часы работы
пн-пт 12.00–0.00, сб-вс 10.00–0.00
Yauza
Ресторан / Подколокольный пер., 16, стр. 4, Yauza Place
Подробнее

«Матрешка»

© @matryoshka_moscow

Какой ресторан русской кухни без блинов? Вот и в «Матрешке» они всегда есть в меню. Здесь пекут классические кружевные блины (490 р. за 3 шт.), в которым можно заказать свежие ягоды, сметану, икру и и варенье. Сытные варианты — блинные конверты с начинкой из говядины (390 р.) или утки с гречкой (390 р.).

Адрес
Кутузовский просп., 2/1, стр. 6
Часы работы
пн-вс 9.00–23.00
Матрешка
Ресторан / Кутузовский просп., 2/1, стр. 6
Подробнее

«Тэму»

© «Тэму»

Команда рыбного ресторана приготовила «морские» блины: блин-роти с жюльеном из морепродуктов (740 р.), конверт по-тайски с креветкой и зеленым луком (990 р.), блин-хачапури (690 р.).

А еще три классических блина (220 р.) — их можно заказать с разными топингами: вареньем, сгущенкой (120 р.), икрой лосося (1500 р.), осетровой (3250 р.) или щучьей (1500 р.), лососем гравлакс (450 р.) и сметаной (120 р.). Бренд-шеф-кондитер проекта Фатима Салех испекла два блинных торта: с жимолостью и черной смородиной (790 р.) и крем-брюле (590 р.).

Адрес
Новый Арбат, 2
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Тэму
Ресторан / Н.Арбат, 2, гостиница Cosmos Selection Moscow Arbat, 12 этаж
Подробнее

Margarita Bistro

© Margarita Bistro

В бистро Margarita на Патриарших прудах шеф-повар Дмитрий Никитин подготовил масленичный спешел, который можно попробовать с 16 по 22 февраля. Шеф готовит как классические ажурные блины, так и соленую вариацию блинного торта: со слабосоленым лососем, сливочным кремом и красной икрой (1790 р.).

На десерт — креп-сюзетт с вишней и мороженым (1250 р.): горячие блины в соусе из кленового сиропа с апельсином подают с вишневым конфитюром и ванильным мороженым.

Адрес
Малая Бронная, 28/2
Часы работы
пн-чт, вс 8.00–0.00, пт-сб 8.00–2.00
Margarita Bistro
Ресторан / М.Бронная, 28/2
Подробнее

Брассери «Кузнецкий Мост»

© Brasserie «Кузнецкий Мост»

С 16 по 22 февраля шеф-повар ресторана Игорь Корнев будет размышлять о том, какой могла бы быть Масленица где‑нибудь в Париже. В меню — оладушки с осетровой икрой (2300 р.), блины с крабом, яйцом и осетровой икрой (2300 р.), блины с малосольным лососем и осетровой икрой (1500 р.), блины с мраморной говядиной и сметаной (980 р.) и блины со сметаной и абрикосовым джемом (490 р.). Есть и традиционный французский креп-сюзетт, вдохновленный европейским праздником Марди-Гра, в чем‑то схожим с восточнославянской традицией.

Адрес
Кузнецкий Мост, 6/3, стр. 3
Часы работы
пн-вс 8.00–0.00
Кузнецкий Мост
Ресторан / Кузнецкий Мост, 6/3, стр. 3
Забронировать столикПодробнее

Ami Chaise

© Ami Chase

С 16 по 22 февраля в ресторане предлагают блины болоньезе — тонкие, с начинкой из говяжьего фарша, томатов, овощей и ароматных трав.

Традиционный вариант — блины с лососем и икорным соусом. На сладкое — блины с воздушным маковым кремом, лимонным курдом и меренгой. Есть также классика — блины со сметаной, которые можно дополнить топингами: слабосоленым лососем, икрой форели, сгущенным молоком или свежими ягодами.

Адрес
Нижняя Красносельская, 35, стр. 49
Часы работы
пн-вс 8.00–23.00
Ami Chaise
Ресторан / Ниж.Красносельская, 35, стр. 49
Подробнее

Radio Greenhouse

© «Радио»

В масленичное меню вошли блины с утиной ножкой конфи с пряным соусом хойсин и блины с томленой щекой и фермерской сметаной (920 р.). Помимо этого, подают пшеничные блины с запеченным картофелем и тремя видами грибов — вешенками, шампиньонами и белыми грибами. Есть вариация в азиатском стиле — гречневые блины с угрем унаги с цитрусовой сметаной. На десерт — блины с фермерским творогом и брусникой (570 р.). Кроме авторских блинов предлагают классические гречневые и пшеничные, к которым можно заказать различные топинги.

Адрес
2-я Бауманская, 9/23, стр. 3
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–2.00
Radio Greenhouse
Ресторан / 2-я Бауманская, 9/23, стр. 3, пространство «Суперметалл»
Подробнее

Touché

© Touche

В винном гастробаре до 22 февраля каждый день пекут блины. В специальном масленичном меню — любимые кружевные блины шефа с лососем гравлакс и сметаной, блинчики с томлеными щечками, кремом из пармезана и оладушки из черемуховой муки, с кремом из шоколада и вишневым конфи. Все блины — по 800 рублей.

Адрес
Рочдельская, 15, стр. 22
Часы работы
пн-чт, вс 9.00–0.00, пт-сб 9.00–2.00
Touché
Ресторан / Рочдельская, 15, стр. 22, БЦ «Трехгорная мануфактура»
Подробнее

Kalabasa

© Kalabasa

В спешел-меню попали блины по-итальянски — с мортаделлой и нежным голландским соусом с песто и пармезаном (860 р.) или с вешенками, яйцом пашот и копчено-сливочным соусом (1100 р.). Русская версия — блины с камчатским крабом, которые подают с зеленым маслом и домашней красной икрой (1200 р.). На десерт — блинный торт тирамису (690 р.), который уже стал визитной карточкой из постоянной десертной линейки кафе.

Адрес
наб. Академика Туполева, 15, корп. 26
Часы работы
пн-чт 9.00–22.00, пт 9.00–23.00, сб 10.00–23.00, вс 10.00–22.00
Kalabasa
Ресторан / наб. Академика Туполева, 15, корп. 26
Подробнее

Sangre fresca

© @sangre_fresca

B Sangre fresca на Патриарших Прудах к Масленице подготовили специальное меню с датскими блинами. Среди сытных позиций — блин с гуакамоле, глазуньей, слабосоленым лососем и пико-де-гайо (1270 р.) и блин с грибами, чеддером, пармезаном и трюфельным маслом (1000 р.). На сладкое — блин с ананасом, апельсиновым соусом и ванильным мороженым (900 р.), а также вариант с малиной и муссом из вареной сгущенки (850 р.).

Адрес
Ермолаевский пер., 10/7
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Sangre fresca
Ресторан / Ермолаевский пер., 10/7
Подробнее

Underdog

© @underdog_moscow

В Underdog всю неделю готовят пухлые оладушки со взбитым маслом и горкой красной икры (990 р.), блинчики с авокадо, беконом, яйцом пашот и соусом голландез (890 р.). Еще можно взять набор из мини-маття-блинчиков с начинкой из творога с юдзу-вареньем и сметаной (890 р.).

Адрес
Маросейка, 6/8, стр. 1
Часы работы
пн-чт, вс 13.00–0.00, пт-сб 13.00–1.00
Underdog
Ресторан / Маросейка, 6/8, стр. 1
Подробнее

Rusty Rat & Pizza

© @rusty_rat_pizza

В новой пиццерии Rusty Rat & Pizza всю неделю готовят ближайших родственников блинов — пухлые панкейки. Есть с лососем, творожным сыром и каперсами (1090 р.); с яйцом, беконом, бананом, орехом пекан и кленовым сиропом (890 р.); тонкие кружевные креп-сюзетт с лимончелло и красными сицилийскими апельсинами (890 р.).

Адрес
Большой Черкасский пер., 11, стр. 1
Часы работы
пн-пт 15.00–0.00, сб-вс 13.00–0.00
Rusty Rat & Pizza
Ресторан / Б.Черкасский пер., 11, стр. 1
Подробнее

La Virgen Taqueria

© @lavirgen_de_moscu

В мексиканской такерии ради Масленицы сделали исключение и добавили в меню блины — конечно, с приколом. Пекут буррито в блинчике с томленой говядиной и карамелизованным луком (890 р.), буррито в блинчике с гуакамоле и креветками (890 р.) и десертные тонкие блинчики в сиропе с карамелизованными кольцами ананаса, мороженым и текилой (690 р.).

Адрес
Лубянский пр., 5, стр. 1
Часы работы
пн-вс 13.00–0.00
La Virgen Taqueria
Ресторан / Лубянский пр., 5, стр. 1
Подробнее

«Оригинал»

© «Оригинал»

Всю неделю в ресторане на «Курской» доступно спешел-меню: блин из черемухи с говядиной и соусом качо-пепе (800 р.), гречневые блины с лососем и перепелиным яйцом (1500 р.), блины с мортаделлой и страчателлой (890 р.), оладьи с муссом из лосося и красной икрой (1400 р.). Из сладкого — блинный торт тирамису (700 р.). Можно как попробовать эти авторские интерпретации, так и собрать собственные комбинации.

Адрес
Земляной Вал, 9а
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–1.00
Оригинал
Ресторан / Земляной Вал, 9а
Подробнее
Расскажите друзьям