Блин блинский, Масленица началась! Где лакомиться в Москве в ближайшую неделю

«КМ20»
На третьем этаже «KM20» Масленицу начали отмечать 13 февраля. Готовят ажурные румяные блины и пышные оладушки. Для правильной текстуры и нежности шеф-повар Сергей Клюшников готовит тесто на сливках, а подает уже готовые блинчики с фермерской сметаной из деревни Кузнечково.
Обязательная классика жанра — блины с красной икрой (1350 р.) или слабосоленым лососем (1450 р.). Если захочется больше праздника, то можно взять вариант с тремя видами икры (2100 р.). Помимо этого, в меню есть блины с риетом из лосося в соусе бер-блан с красной икрой (1350 р.), а также сладкие варианты с вареньем (550 р.) и оладушки с вареной сгущенкой (650 р.).
Гастробистро «Цирк» и винный бар «13°»
В обоих местах под руководством бренд-шефа Дениса Демьянова с 16 по 22 февраля готовят сладкие и сытные блины. В программе — креп-сюзетт с апельсиновым соусом и пломбиром (650 р.), блины с грушей, кремом «Наполеон», мороженым из вареной сгущенки (650 р.), шоколадные блинчики с персиком, сливочным кремом и миндалем (650 р.), сытные с риетом из лосося и сметаной (950 р.) и классические со сметаной и икрой на выбор: красной, черной или щучьей (от 1200 р. за 30 г).
«Теремок»
Масленицу в «Теремке» можно отмечать круглый год, причем довольно бюджетно: здесь и десятки сытных версий блинов и десертная классика с джемами, ягодами или сгущенкой. Цены — от приятных 200 рублей за огромный блин с начинкой.
Самые популярные вкусы — «Добрыня Никитич» с фаршем и «Морской богатырь» с семгой, сметаной, сыром и зеленью, сладкие шоколадным кремом и бананом, яблоком и карамелью или по-простому — с сахаром.
Гастродача «Вселуг»
В ресторане с собственной фермой всю масленичную неделю готовят несколько блюд с блинами. Первое — пшеничные блины с томленой уткой, сырным муссом из пармезана и черным трюфелем (850 р.). Вариант полегче — шпинатные блины с неркой слабой соли и творожным кремом (950 р.). В начинке — салат айсберг, свежий шпинат и красная икра.
Из необычного — блины с добавлением чернил каракатицы (650 р.), которые подают с фермерским творогом, смешанным с топленой сметаной и творожным сыром, а завершает подачу шоколадный ганаш. Также есть пшеничные блины со страчателлой и запеченным окороком (650 р.), десертные блинчики на фермерском с кремом из маскарпоне и белого рома и клубникой фламбе (700 р.) и блинный торт с вареной сгущенкой (600 р.).
«Кофемания»
В городском кафе готовят как сытные, так и сладкие блины к Масленице. Например, с томленой капустой и трюфельной сметаной (990 р.) или с крабом и соусом грюйер (1700 р.). На сладкое ажурный блин с творогом и манговым соусом (970 р.), а также блины со страчателлой и яблоками с корицей (970 р.).
«Dr. Живаго»
В гранд-кафе блины вынесены в отдельный раздел в меню, попробовать их можно в любое время года, не обязательно ждать Масленицу. Пекут ржаные (250 р.), дрожжевые (250 р.) и тоненькие пшеничные (250 р.), а в начинку кладут дичь с брусникой (890 р.) и ягненка с жареным луком (920 р.). Можно взять простые блинчики и дополнить топингами: икрой, ягодами, вареньем или сметаной.
Dachniki
В ресторане Dachniki шеф-повар Александр Прыткин испек блины на компанию: со сметаной или вареньем (1250 р.), а также со сливочно-икорным соусом (1580 р.). Вариант для одного — блины с куриным жюльеном, вешенками и трюфельным маслом (990 р.), с риетом и сливочным соусом (1100 р.) и сладкие блины с творогом, вареньем и сметаной (750 р.).
Urban Winery
В винном ресторане в меню масленичной недели включили несколько необычных версий блинных блюд. А именно — лазанью из блинов с уткой и белыми грибами (1100 р.) и блин со скумбрией и щучьей икрой (650 р.).
Niki
Масленицу в ресторане современной русской кухни Niki отмечают до 23 февраля. К празднику бренд-шеф Дан Мирон подготовил классические тонкие и пышные блины (250 р. за 2 шт.), оладьи (250 р. за 4 шт.) и традиционные дополнения: осетровую и щучью икру, икру нерки, слабосоленый лосось, яичный салат, варенье и сгущенное молоко. В меню представлены блины с говядиной и соусом жю (1450 р.), а также с угольной рыбой и семгой с соусом бер-блан (1450 р.). Завершает спешел блинный торт с шоколадным кремом (850 р.).
Sansa
В средиземноморском ресторане шеф-повар Алексей Высотков продолжает экспериментировать с морепродуктами и рыбой. В меню Масленицы — шпинатные блины со слабосоленым лососем (1250 р.), с крабом и черной икрой (2800 р.), с сибасом (1600 р.) и блины с осьминогом и соусом из печеного перца (2600 р.). Для любителей сладких блинчиков шеф сделал два варианта: фисташковый трес-лечес (750 р.) и с заварным кремом и соленой карамелью (690 р.).
Про старую, добрую классику тоже не забыли. В Sansa в течение всей Масленицы можно заказать три блина с топингом: с вареньем в ассортименте (300 р.), лососем слабосоленым (900 р.), красной икрой (1200 р.), щучьей икрой (800 р.), сметаной (300 р.).
«Пушкин»
В постоянном меню «Пушкина» блинов хватит не на одну масленичную неделю, а на целый месяц. Предлагают блины с телятиной (1290 р,), с гречкой и уткой (995 р.), с грибами (950 р.) и тонкие со сметаной (515 р.). Из сладких — блинчики со сливочной начинкой и горячими ягодами (1680 р.). Самый простой вариант — взять блины без начинки и заказать к ним икру, ягоды, мед и варенья, например из морошки или розы.
Lumicino
В итальянском ресторане Lumicino бренд-шеф Тимур Исмайлов создал праздничное меню из шести видов блинов — от закусок до основного блюда и десерта. Среди сытных версий — блин из шпината с лососем, страчателлой и фисташками, запеченный блин с тунцом и соусом копченый тоннато (отсылка к вителло-тоннато), блин с томленой уткой и белыми грибами, фаршированные грибами и черным трюфелем, а также блинная лазанья с говяжьим фаршем и пармезаном. На сладкое — блинный торт медовик со сметанно-сливочным кремом и гречишным медом.
Claudia
В специальном меню от шеф-повара Евгения Непокульчитского — блины со слабосоленой форелью, яйцом и сметаной (950 р.), блины с уткой конфи и соусом на основе коньяка и сморчков (950 р.) и десертный спешел — блины креп-сюзетт с коньяком, апельсиновым фрешем и цедрой апельсина, дополненные ванильным мороженым (800 р.).
Nouge
В винном бистро на Покровке готовят тонкие и ажурные блины с необычными начинками: с креветками и сливочным соусом с сыром горгонзола (1190 р.), с грибами, курицей, соусом бешамель и пармезаном (930 р.), а на десерт — классические блины во французском стиле — креп-сюзетт с карамельным яблоком и апельсиновым ликером (780 р.).
Yauza Place
Yauza Place вместе с журналом «Огород» подготовили специальное меню от бренд-шефа Андрея Лапина, которое можно будет попробовать в санатории для души с 16 по 22 февраля. Обед или ужин открывают сытные блины с томленой уткой конфи и эспумой из топинамбура (1000 р.), а также тонкие ажурные треугольники на сливочном масле, которые подают с ложкой четырех видов икры: осетра, щуки, сиги и горбуши со сметанным кремом (1200 р.).
Главным хитом недели станут блины на трюфельном масле с камчатским крабом, печеным картофелем и соусом из водорослей (1400 р.). На десерт Андрей предлагает воздушные конвертики с топленым творогом, трюфельным медом и свежей малиной (800 р.) или блинный торт, украшенный маком (600 р.).
«Матрешка»
Какой ресторан русской кухни без блинов? Вот и в «Матрешке» они всегда есть в меню. Здесь пекут классические кружевные блины (490 р. за 3 шт.), в которым можно заказать свежие ягоды, сметану, икру и и варенье. Сытные варианты — блинные конверты с начинкой из говядины (390 р.) или утки с гречкой (390 р.).
«Тэму»
Команда рыбного ресторана приготовила «морские» блины: блин-роти с жюльеном из морепродуктов (740 р.), конверт по-тайски с креветкой и зеленым луком (990 р.), блин-хачапури (690 р.).
А еще три классических блина (220 р.) — их можно заказать с разными топингами: вареньем, сгущенкой (120 р.), икрой лосося (1500 р.), осетровой (3250 р.) или щучьей (1500 р.), лососем гравлакс (450 р.) и сметаной (120 р.). Бренд-шеф-кондитер проекта Фатима Салех испекла два блинных торта: с жимолостью и черной смородиной (790 р.) и крем-брюле (590 р.).
Margarita Bistro
В бистро Margarita на Патриарших прудах шеф-повар Дмитрий Никитин подготовил масленичный спешел, который можно попробовать с 16 по 22 февраля. Шеф готовит как классические ажурные блины, так и соленую вариацию блинного торта: со слабосоленым лососем, сливочным кремом и красной икрой (1790 р.).
На десерт — креп-сюзетт с вишней и мороженым (1250 р.): горячие блины в соусе из кленового сиропа с апельсином подают с вишневым конфитюром и ванильным мороженым.
Брассери «Кузнецкий Мост»
С 16 по 22 февраля шеф-повар ресторана Игорь Корнев будет размышлять о том, какой могла бы быть Масленица где‑нибудь в Париже. В меню — оладушки с осетровой икрой (2300 р.), блины с крабом, яйцом и осетровой икрой (2300 р.), блины с малосольным лососем и осетровой икрой (1500 р.), блины с мраморной говядиной и сметаной (980 р.) и блины со сметаной и абрикосовым джемом (490 р.). Есть и традиционный французский креп-сюзетт, вдохновленный европейским праздником Марди-Гра, в чем‑то схожим с восточнославянской традицией.
Ami Chaise
С 16 по 22 февраля в ресторане предлагают блины болоньезе — тонкие, с начинкой из говяжьего фарша, томатов, овощей и ароматных трав.
Традиционный вариант — блины с лососем и икорным соусом. На сладкое — блины с воздушным маковым кремом, лимонным курдом и меренгой. Есть также классика — блины со сметаной, которые можно дополнить топингами: слабосоленым лососем, икрой форели, сгущенным молоком или свежими ягодами.
Radio Greenhouse
В масленичное меню вошли блины с утиной ножкой конфи с пряным соусом хойсин и блины с томленой щекой и фермерской сметаной (920 р.). Помимо этого, подают пшеничные блины с запеченным картофелем и тремя видами грибов — вешенками, шампиньонами и белыми грибами. Есть вариация в азиатском стиле — гречневые блины с угрем унаги с цитрусовой сметаной. На десерт — блины с фермерским творогом и брусникой (570 р.). Кроме авторских блинов предлагают классические гречневые и пшеничные, к которым можно заказать различные топинги.
Touché
В винном гастробаре до 22 февраля каждый день пекут блины. В специальном масленичном меню — любимые кружевные блины шефа с лососем гравлакс и сметаной, блинчики с томлеными щечками, кремом из пармезана и оладушки из черемуховой муки, с кремом из шоколада и вишневым конфи. Все блины — по 800 рублей.
Kalabasa
В спешел-меню попали блины по-итальянски — с мортаделлой и нежным голландским соусом с песто и пармезаном (860 р.) или с вешенками, яйцом пашот и копчено-сливочным соусом (1100 р.). Русская версия — блины с камчатским крабом, которые подают с зеленым маслом и домашней красной икрой (1200 р.). На десерт — блинный торт тирамису (690 р.), который уже стал визитной карточкой из постоянной десертной линейки кафе.
Sangre fresca
B Sangre fresca на Патриарших Прудах к Масленице подготовили специальное меню с датскими блинами. Среди сытных позиций — блин с гуакамоле, глазуньей, слабосоленым лососем и пико-де-гайо (1270 р.) и блин с грибами, чеддером, пармезаном и трюфельным маслом (1000 р.). На сладкое — блин с ананасом, апельсиновым соусом и ванильным мороженым (900 р.), а также вариант с малиной и муссом из вареной сгущенки (850 р.).
Underdog
В Underdog всю неделю готовят пухлые оладушки со взбитым маслом и горкой красной икры (990 р.), блинчики с авокадо, беконом, яйцом пашот и соусом голландез (890 р.). Еще можно взять набор из мини-маття-блинчиков с начинкой из творога с юдзу-вареньем и сметаной (890 р.).
Rusty Rat & Pizza
В новой пиццерии Rusty Rat & Pizza всю неделю готовят ближайших родственников блинов — пухлые панкейки. Есть с лососем, творожным сыром и каперсами (1090 р.); с яйцом, беконом, бананом, орехом пекан и кленовым сиропом (890 р.); тонкие кружевные креп-сюзетт с лимончелло и красными сицилийскими апельсинами (890 р.).
La Virgen Taqueria
В мексиканской такерии ради Масленицы сделали исключение и добавили в меню блины — конечно, с приколом. Пекут буррито в блинчике с томленой говядиной и карамелизованным луком (890 р.), буррито в блинчике с гуакамоле и креветками (890 р.) и десертные тонкие блинчики в сиропе с карамелизованными кольцами ананаса, мороженым и текилой (690 р.).
«Оригинал»
Всю неделю в ресторане на «Курской» доступно спешел-меню: блин из черемухи с говядиной и соусом качо-пепе (800 р.), гречневые блины с лососем и перепелиным яйцом (1500 р.), блины с мортаделлой и страчателлой (890 р.), оладьи с муссом из лосося и красной икрой (1400 р.). Из сладкого — блинный торт тирамису (700 р.). Можно как попробовать эти авторские интерпретации, так и собрать собственные комбинации.