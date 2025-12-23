Новый год-2026

От салфеток с конским принтом до охапки пшеницы и морковки: накрываем стол к году Лошади

Как украсить праздничный стол, что готовить и каким образом сервировать, чтобы не разгневать огненную лошадь, символ наступающего года? В этом материале собрали все подсказки по наведению лошадиной атмосферы на кухне, а в прошлом — рассказали, как высокорангово-парнокопытно одеться на торжество.

Текстиль с лошадиными акцентами

Самый простой прием, чтобы праздничный стол выглядел актуально, — добавить скатерти и салфетки с вышитыми лошадьми. Бюджетный вариант — полотенца с конями и салфетки, которые можно раздать всем гостям. В качестве главного акцента рассмотрите лошадиный чехол на бутылку — это настоящая конная имба.

1/4
Подушка Doodls, 9000 р.
2/4
Полотенца Kuchenland, 1190 р.
3/4
Чехол на бутылку Friend & Function, 2000 р. 
4/4
Салфетки с вышивкой, 550 р. 

Праздничная посуда

Конский сервиз или пара десертных тарелок со скромными пони — тут все зависит от ваших предпочтений и размаха торжества. Хорошо, если посуда будет радовать и после праздника, так что выбирайте то, чем будете пользоваться и в повседневной жизни. Тарелку «Императорского фарфорового завода» со сказочным конем или арт от Zorca и вовсе хочется повесить на стену.

1/7
Тарелка Zorca, 3600 р.
2/7
Тарелка Miracle, 1320 р.
3/7
Стакан «Лукоморье», 5500 р.
4/7
Тарелка "Дулевский фарфор", 480 р.
5/7
Закусочная тарелка Kuchenland, 990 р.
6/7
Графин и стаканы Kuchenland, 4 990 р.
7/7
Тарелка «Императорский фарфоровый завод», 3 500 р.

Тематический декор

Украсить стол можно небольшими фигурками лошадей или елочными игрушками с главным символом года: расставьте несколько ваз с лапником и закрепите в ветвях украшения. И помните: огненная лошадь любит изобилие и богатство, так что не скупитесь ни на декор, ни на угощения для гостей.

1/7
Елочная игрушка Reveri, 7100 р.
2/7
Статуэтка Kuchenland, 799 p.
3/7
Упаковочная бумага O Paper Paper, 300 р. 
4/7
Музыкальная карусель Tkano, 2874 p.
5/7
Поднос «Антон тут рядом», 2500 р.
6/7
Декоративная лошадка «Гусевской хрусталь», 7950 р.
7/7
Елочная игрушка Александры Мавриной, 6800 р.

Растительные акценты

Что любят лошади? Зеленую травку, которую можно пощипать, хрустящие яблоки и пастись на лугу. Тематический декор стола можно сделать растительным: поставить сухоцветы в вазы, разложить яблоки и колосья пшеницы. Свежую траву ищите в зоомагазинах — если расставить пучки в небольшие горшки на столе, получится неизбитый фудстайлинг с намеком на скорую весну.

1/5
Колосья пшеницы, 906 р.
2/5
Лапник из пихты «Господин Ёлкин», 690 р.
3/5
Трава пророщенная «Мур», 72 р.
4/5
Хвойный букет «Эклерная Клер», 7000 р.
5/5
Букет сухоцветов из пшеницы и лаванды «Лемана ПРО», 1100 р.

Что поставить на стол

Готовить в праздничную ночь советуем то, что оценила бы сама огненная лошадь: легкие салаты, ассорти овощей, запеченные яблоки и морковь (например, приготовленную с мягким сыром, зеленью и зернами граната). Другой очевидный ход — блюда в оттенках красного: осьминог, гранатовый салат, сельдь под шубой и фаршированные перцы. А вот других парнокопытных — говядину, телятину, ягненка и барашка — в этом году не едим (хотя бы в праздничную ночь!). Лучше заменить их рыбой и морепродуктами, уткой, перепелкой или фаршированной курицей.

1/5
Виноград «шайн мускат», 508 р. за кг
2/5
Сельдь под шубой Gastromoments, от 790 р.
3/5
Овощное крудите с сырным соусом Novikov Group, 2590 р.
4/5
Щупальца осьминога «Азбука вкуса», 12 392 р.
5/5
Печеные перцы Masa madre, 500 р.

На десерт

Алый торт, пряники в форме лошадок, шоколадные фигурки-пони — кондитерские и булочные в преддверии Нового года вовсю эксплуатируют конскую эстетику. Кстати, украсить приготовленный дома десерт символом года можно и самостоятельно — понадобится проверенный рецепт, ловкость рук и трафарет с головой лошади.

1/7
Имбирный пряник «Эклерная Клер», 365 р.
2/7
Фигурка шоколадная French Kiss, 1190 р.
3/7
Десерт «Кофемания», 45 000 р.
4/7
Торт с новогодним кремовым венком Kalabasa, 5750 р.
5/7
Пирог яблочный «Любовь Пирогова», 1730 р.
6/7
Яблочный шоколад в форме лошади «Конфаэль», 1575 р.
7/7
Кулинарный трафарет, 85 р.
Расскажите друзьям