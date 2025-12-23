От салфеток с конским принтом до охапки пшеницы и морковки: накрываем стол к году Лошади

Готовить в праздничную ночь советуем то, что оценила бы сама огненная лошадь: легкие салаты, ассорти овощей, запеченные яблоки и морковь (например, приготовленную с мягким сыром, зеленью и зернами граната). Другой очевидный ход — блюда в оттенках красного: осьминог, гранатовый салат, сельдь под шубой и фаршированные перцы. А вот других парнокопытных — говядину, телятину, ягненка и барашка — в этом году не едим (хотя бы в праздничную ночь!). Лучше заменить их рыбой и морепродуктами, уткой, перепелкой или фаршированной курицей.