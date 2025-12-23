От салфеток с конским принтом до охапки пшеницы и морковки: накрываем стол к году Лошади

Текстиль с лошадиными акцентами
Самый простой прием, чтобы праздничный стол выглядел актуально, — добавить скатерти и салфетки с вышитыми лошадьми. Бюджетный вариант — полотенца с конями и салфетки, которые можно раздать всем гостям. В качестве главного акцента рассмотрите лошадиный чехол на бутылку — это настоящая конная имба.
Праздничная посуда
Конский сервиз или пара десертных тарелок со скромными пони — тут все зависит от ваших предпочтений и размаха торжества. Хорошо, если посуда будет радовать и после праздника, так что выбирайте то, чем будете пользоваться и в повседневной жизни. Тарелку «Императорского фарфорового завода» со сказочным конем или арт от Zorca и вовсе хочется повесить на стену.
Тематический декор
Украсить стол можно небольшими фигурками лошадей или елочными игрушками с главным символом года: расставьте несколько ваз с лапником и закрепите в ветвях украшения. И помните: огненная лошадь любит изобилие и богатство, так что не скупитесь ни на декор, ни на угощения для гостей.
Растительные акценты
Что любят лошади? Зеленую травку, которую можно пощипать, хрустящие яблоки и пастись на лугу. Тематический декор стола можно сделать растительным: поставить сухоцветы в вазы, разложить яблоки и колосья пшеницы. Свежую траву ищите в зоомагазинах — если расставить пучки в небольшие горшки на столе, получится неизбитый фудстайлинг с намеком на скорую весну.
Что поставить на стол
Готовить в праздничную ночь советуем то, что оценила бы сама огненная лошадь: легкие салаты, ассорти овощей, запеченные яблоки и морковь (например, приготовленную с мягким сыром, зеленью и зернами граната). Другой очевидный ход — блюда в оттенках красного: осьминог, гранатовый салат, сельдь под шубой и фаршированные перцы. А вот других парнокопытных — говядину, телятину, ягненка и барашка — в этом году не едим (хотя бы в праздничную ночь!). Лучше заменить их рыбой и морепродуктами, уткой, перепелкой или фаршированной курицей.
На десерт
Алый торт, пряники в форме лошадок, шоколадные фигурки-пони — кондитерские и булочные в преддверии Нового года вовсю эксплуатируют конскую эстетику. Кстати, украсить приготовленный дома десерт символом года можно и самостоятельно — понадобится проверенный рецепт, ловкость рук и трафарет с головой лошади.