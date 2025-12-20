Может, баобаб? 10 подарков для тех, кому не знаешь, что дарить

Годовая подписка на образовательную платформу «Синхронизация» дает доступ более чем к 160 курсам по искусству, литературе, кино, психологии, архитектуре, музыке и другим гуманитарным наукам. «Мы хотим, чтобы после работы как можно больше людей обсуждали не только свой день, но и „голубой“ период Пикассо или отсылки в фильмах Тарантино», — так свою миссию описывают создатели проекта. В подписку входят заранее записанные курсы в видеоформате, а еще у платформы есть удобное приложение. Среди альтернатив — подписка на «Радио Арзамас», «Правое полушарие интроверта» и «Лекториум» (идеально для школьников).