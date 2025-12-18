Благотворительная организация «Ночлежка»

«Мандаринка и тушенка» — ежегодная акция, которая помогает бездомным людям в Москве и Петербурге. В пункты сбора можно принести продукты, предметы гигиены и одежду. Перед Новым годом их упакуют в подарочные наборы и подарят тем, кто в них нуждается.