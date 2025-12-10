«У нас есть месяц»: фонд «Алиса» может закрыться из‑за отсутствия финансирования

Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live In 3D)»
Hermes выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей
Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности
В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша
В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями

«У нас есть месяц»: фонд «Алиса» может закрыться из‑за отсутствия финансирования

Фото: предоставлено фондом «Алиса»

Благотворительный фонд «Алиса», открывший реабилитационный центр имени Дмитрия Маркова для подростков с зависимостями, может закрыться из‑за нехватки финансирования. Об этом «Афише Daily» рассказала его директор Катя Молчанова.

Организация оказалась в критической ситуации: если за месяц она не соберет 6,4 млн рублей, то с января не сможет поддерживать своих подопечных. «Мы переживаем кризис», — поделились в фонде и открыли срочный сбор средств.

«Мы всегда были противниками жалостливых постов и никогда не кричали, что нас нужно спасать, но сейчас делаем именно это. Пожалуйста, помогите нам продолжить нашу работу в наступающем году», — написали сотрудники «Алисы» в соцсетях.

Они предложили желающим подписаться на регулярное пожертвование и сделать разовые донат. Также они попросили рассказать в соцсетях и на других площадках о проблемах «Алисы».

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

«Мы верим, что это не финал, и изо всех сил будем бороться за наши ценности и развитие профессиональной и системной помощи», — пообещали представители фонда.

По словам команды, из‑за отсутствия финансирования они столкнулись с риском того, что им придется свернуть важные программы помощи. Пострадать могут в том числе региональная Школа приемных родителей, реабилитационный центр имени Дмитрия Маркова и Дом для мам, принимающий семьи в трудных жизненных ситуациях.

Благотворительный фонд «Алиса» работает в Нижнем Новгороде и Нижегородской области с октября 2020 года. Он помогает детям и сиротских учреждений, выпускникам детских домов, приемным родителям и семьям в кризисных обстоятельствах, у которых органы опеки могут забрать ребенка. Благодаря деятельности «Алисы» за пять лет 1221 ребенок остался в родных семьях.

«Афиша Daily» писала о некоторых проектах фонда. В 2024 году Катя Молчанова рассказала нам о вкладе фотографа Дмитрия Маркова в работу организации. В 2025 году она поделилась, как работает открытый в апреле социально-реабилитационный центр для подростков с химическими зависимостями, названный в честь Маркова. Он помогает не только уже зависимым детям, но и с тем, кто находится в зоне риска — например, показывает суицидальное и самоповреждающее поведение.

Расскажите друзьям