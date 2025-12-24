Игриво и без последствий: лучшие безалкогольные игристые на Новый год

Наверняка вы пробовали бутылку «с мишкой на велосипеде» в алкогольной версии — это всегда добротное вино в бюджетном сегменте. «Нулевую» версию из Германии можно описать так же: просто и понятно. Бензольность искать не стоит, а вот минеральность — вполне. Правда, после нескольких бокалов тоже чувствуется, как повышается кислотность. Важный момент, который поможет этого избежать: его надо очень хорошо охладить. Однажды мне советовали в баре смешать его с каким-нибудь охлажденным, крепко заваренным зеленым чаем без лишней ароматики: листья дадут сухость за счет чайных танин, которой не хватает. Ну, если вдруг захочется экспериментов.