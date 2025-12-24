Игриво и без последствий: лучшие безалкогольные игристые на Новый год

Abrau Light Zero
5 новогодних пузырей из 10
Кажется, «Абрау» был одним из первых отечественных производителей, кто нацелился на безалкогольные версии игристого. Получилось спорно. С одной стороны, это полусладкое вино, так что оно вполне может позволить себе быть похожим на лимонад. С другой стороны, пузыри такие активные и большие, что усиливают ощущение, что пьешь газировку. Да и виноградный аромат кажется немного ненатуральным. Для фанатов Asti (игристого, не певицы) — вполне, но если любите каву и креманы, то лучше присмотреться к другим вариантам.
Abrau Light Rose
4 новогодних пузыря из 10
Казалось бы, розовая версия могла быть деликатнее, но, к сожалению, запах сыграл злую шутку. Он в целом приятный, но очень химозный и далек от натуральной ягодной ароматики розовых игристых. Даже по вкусу вино кажется чуть суше, чем белое, но все впечатление смазывается мыльными нотами. Получается что-то среднее между ягодным тоником и ароматизированной минералкой со вкусом граната — интересная газировка, но точно не безалкогольное игристое.
Vina Albali
6 новогодних пузырей из 10
Настоящая отрада для тех, кто любит совиньон блан. Когда открывается эта бутылка из Испании, то сразу в нос прыгают тропические ноты маракуйи и меда. Деликатный перляж с мелкими пузырями напоминают, что это все же дальний родственник игристого, а не лимонада. Но у него есть одна явная проблема, присущая многим безалкогольным пузырям, — высокая кислотность с первой же минуты. В момент декабрьского застолья это может не быть проблемой, потому что подобные напитки отлично балансируют жирные майонезные салаты и закуски. Но если пить всю новогоднюю ночь, то желание освежить рецепторы водичкой растет в геометрической прогрессии после каждого глотка.
Hans Baer Riesling Sparkling
7 новогодних пузырей из 10
Наверняка вы пробовали бутылку «с мишкой на велосипеде» в алкогольной версии — это всегда добротное вино в бюджетном сегменте. «Нулевую» версию из Германии можно описать так же: просто и понятно. Бензольность искать не стоит, а вот минеральность — вполне. Правда, после нескольких бокалов тоже чувствуется, как повышается кислотность. Важный момент, который поможет этого избежать: его надо очень хорошо охладить. Однажды мне советовали в баре смешать его с каким-нибудь охлажденным, крепко заваренным зеленым чаем без лишней ароматики: листья дадут сухость за счет чайных танин, которой не хватает. Ну, если вдруг захочется экспериментов.
Вина Арпачина
8 новогодних пузырей из 10
Да, это вино придется поискать в винотеках или на маркетплейсах, но оно того точно стоит. Российское виноделие не стоит на месте: «Вина Арпачина» из Долины Дона сделали розовую и белую версию безалкогольного игристого. Попробовала вторую: в ароматике раскрывается букет полевых трав, а во вкусе — такой лимонный леденец. Чуть-чуть, конечно, мимо проходил лимонад «колокольчик», если пить сразу после алкогольного, но без этого момента — очень даже! В нем тоже есть кислинка, но она умеренная и не такая агрессивная.
Oddbird Blanc de Blanc No Alcohol
9 новогодних пузырей из 10
Это игристое — завсегдатай винных карт в ресторанах. И неспроста: оно очень утилитарно. В нем чувствуется тело, что значительно отодвигает его от определения «да это несладкий лимонад для взрослых». В аромате —яблоки и деликатная карамель, присущие Шардоне. Точно суше и гармоничнее, чем Spumante этого же бренда. Единственный недостаток — на втором бокале снова вылезает вездесущая кислотность, поэтому минус один новогодний пузырик.
Cava Codorniu Zero
10 новогодних пузырей из 10
Можно даже провести эксперимент с активно пьющими игристое — есть шанс, что разницу мало кто заметит. В ароматике чувствуются сочные плодовые фрукты — персики и хрустящие груши. Это действительно сухое вино из Испании, с едва заметно сладкой нотой, но вполне уместной. И главное — без навязчивой кислотности после второго бокала. Аккуратный перляж и никакого призрачного чувства, что пьешь «Дюшес» или «Буратино», как иногда пишут на маркетплейсах. Конечно, после алкогольной кавы разница почувствуется, но если праздники проходят при нулевом градусе в бокале — это ваш идеальный кандидат.