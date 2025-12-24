Новый год-2026

Игриво и без последствий: лучшие безалкогольные игристые на Новый год

Причин встречать 2026-й без градуса может быть много, но расставаться с любимой традицией сжигать бумажку с желанием в бокале игристого — ни одной. Нашли семь самых интересных бутылок, протестировали и выбрали лучшие, чтобы под куранты вы непременно были игривы.

Abrau Light Zero

5 новогодних пузырей из 10

Кажется, «Абрау» был одним из первых отечественных производителей, кто нацелился на безалкогольные версии игристого. Получилось спорно. С одной стороны, это полусладкое вино, так что оно вполне может позволить себе быть похожим на лимонад. С другой стороны, пузыри такие активные и большие, что усиливают ощущение, что пьешь газировку. Да и виноградный аромат кажется немного ненатуральным. Для фанатов Asti (игристого, не певицы) — вполне, но если любите каву и креманы, то лучше присмотреться к другим вариантам. 

Цена
280 р.
Где купить
в «Перекрестке»

Abrau Light Rose

4 новогодних пузыря из 10 

Казалось бы, розовая версия могла быть деликатнее, но, к сожалению, запах сыграл злую шутку. Он в целом приятный, но очень химозный и далек от натуральной ягодной ароматики розовых игристых. Даже по вкусу вино кажется чуть суше, чем белое, но все впечатление смазывается мыльными нотами. Получается что-то среднее между ягодным тоником и ароматизированной минералкой со вкусом граната — интересная газировка, но точно не безалкогольное игристое. 

Цена
249 р.
Где купить
в «Винлабе»

Vina Albali 

6 новогодних пузырей из 10 

Настоящая отрада для тех, кто любит совиньон блан. Когда открывается эта бутылка из Испании, то сразу в нос прыгают тропические ноты маракуйи и меда. Деликатный перляж с мелкими пузырями напоминают, что это все же дальний родственник игристого, а не лимонада. Но у него есть одна явная проблема, присущая многим безалкогольным пузырям, — высокая кислотность с первой же минуты. В момент декабрьского застолья это может не быть проблемой, потому что подобные напитки отлично балансируют жирные майонезные салаты и закуски. Но если пить всю новогоднюю ночь, то желание освежить рецепторы водичкой растет в геометрической прогрессии после каждого глотка. 

Цена
1390 р.
Где купить
Simple Wine, "Яндекс Лавка", "Перекресток"

Hans Baer Riesling Sparkling

7 новогодних пузырей из 10 

Наверняка вы пробовали бутылку «с мишкой на велосипеде» в алкогольной версии — это всегда добротное вино в бюджетном сегменте. «Нулевую» версию из Германии можно описать так же: просто и понятно. Бензольность искать не стоит, а вот минеральность — вполне. Правда, после нескольких бокалов тоже чувствуется, как повышается кислотность. Важный момент, который поможет этого избежать: его надо очень хорошо охладить. Однажды мне советовали в баре смешать его с каким-нибудь охлажденным, крепко заваренным зеленым чаем без лишней ароматики: листья дадут сухость за счет чайных танин, которой не хватает. Ну, если вдруг захочется экспериментов. 

Цена
1447 р.
Где купить
Ozon, Simple Wine

Вина Арпачина

8 новогодних пузырей из 10

Да, это вино придется поискать в винотеках или на маркетплейсах, но оно того точно стоит. Российское виноделие не стоит на месте: «Вина Арпачина» из Долины Дона сделали розовую и белую версию безалкогольного игристого. Попробовала вторую: в ароматике раскрывается букет полевых трав, а во вкусе — такой лимонный леденец. Чуть-чуть, конечно, мимо проходил лимонад «колокольчик», если пить сразу после алкогольного, но без этого момента — очень даже! В нем тоже есть кислинка, но она умеренная и не такая агрессивная. 

Цена
1615 р.
Где купить
«Купер», «Алкоплаза»

Oddbird Blanc de Blanc No Alcohol

9 новогодних пузырей из 10

Это игристое — завсегдатай винных карт в ресторанах. И  неспроста: оно очень утилитарно. В нем чувствуется тело, что значительно отодвигает его от определения «да это несладкий лимонад для взрослых». В аромате —яблоки и деликатная карамель, присущие Шардоне. Точно суше и гармоничнее, чем Spumante этого же бренда. Единственный недостаток  — на втором бокале снова вылезает вездесущая кислотность, поэтому минус один новогодний пузырик. 

Цена
1647 р.
Где купить
Simple Wine, Ozon

Cava Codorniu Zero

10 новогодних пузырей из 10

Можно даже провести эксперимент с активно пьющими игристое — есть шанс, что разницу мало кто заметит. В ароматике чувствуются сочные плодовые фрукты — персики и хрустящие груши. Это действительно сухое вино из Испании, с едва заметно сладкой нотой, но вполне уместной. И главное — без навязчивой кислотности после второго бокала. Аккуратный перляж и никакого призрачного чувства, что пьешь «Дюшес» или «Буратино», как иногда пишут на маркетплейсах. Конечно, после алкогольной кавы разница почувствуется, но если праздники проходят при нулевом градусе в бокале — это ваш идеальный кандидат. 

Цена
2700 р.
Где купить
Ozon
