Тяп-ляп, и готово: как сделать хайповый японский чизкейк из пары ингредиентов

Ингредиенты
Чтобы сделать классический японский йогуртовый чизкейк, помимо йогурта и печенья требуются сливки, сахарная пудра, желатин и сливочное масло. Для приготовления популярного среди блогеров варианта достаточно лишь двух ингредиентов — греческого йогурта и печенья.
Йогурт подойдет любой, но чем выше процент жира в нем, тем насыщеннее и вкуснее будет текстура и вкус десерта. Можно также добавить немного какао-порошка или сливочного сыра, тогда кисломолочный продукт станет гуще и слаще. Печенье подойдет любое — без сахара, рассыпчатое или шоколадное Oreo.
Как приготовить трендовый японский йогуртовый чизкейк
Рецепт десерта невероятно прост. На приготовление уйдет всего 3–5 минут плюс несколько часов в холодильнике.
Смешайте греческий йогурт со сливочным сыром или другими подсластителями, если их используете.
Поместите 3–6 печений вертикально, оставив немного пространства между ними.
Накройте все это крышкой, поставьте в холодильник, и подождите пока масса застынет (обычно на это требуется 6–8 часов).
Переверните десерт и аккуратно перенесите его на тарелку. Чизкейк можно дополнить медом, шоколадом или свежими ягодами. Лакомство хранится в холодильнике 3–4 дня, если его переложить в герметичный контейнер и плотно закрыть крышкой.
Какие варианты предлагают блогеры
Популярность десерта объясняется легкостью его приготовления. Пользовательница с ником @jerica.feasts использует греческий йогурт бренда Siggis и бельгийское печенье Biscoff.
Жительница Токио Lisa Kitahara любит добавлять в греческий йогурт сливочный сыр. Девушка тоже предпочитает Biscoff, но еще советует добавить в чизкейк какао-порошок: так он станет больше похож на тирамису.
@feelgoodfoodie в конце добавляет к лакомству свежую клубнику. В комментариях к видео одна из подписчиц, у которой диагностирован диабет, посоветовала смешать сок лайма и лимона, перед тем как положить печенье.
Фитнес-тренер из Воронежа Анастасия @nastyanice13100 для приготовления популярного угощения взяла греческий йогурт «Простоквашино» и печенье Oreo. По ее словам, в одной такой порции содержится всего 265 калорий. Для ПП-варианта подойдет йогурт Teos и любое протеиновое шоколадное печенье: такое лакомство содержит всего 233 калории.
«Самое сложное в рецепте — это не съесть все сразу, а убрать в холодильник на ночь. Получилось довольно вкусно, но мне в этом десерте непонятно только одно: зачем мне этот посредник в виде греческого йогурта между мной и печеньем», — отметила Анастасия.
Блогерша Даша @raidnensy из Минска сделала чизкейк из йогурта Teos и печенья «Любятово» с топленым молоком. Ее подписчица предположила, что если добавить в десерт топинг «Пломбир», то будет вообще отвал.
В рецепте фуд-блогера из Дагестана @hayatkitchens — йогурт «Чудо» со вкусом клубники и земляники и печенье «Юбилейное». Одна из читательниц поделилась, что тоже сделала такое лакомство, только с детским печеньем «Бегемотик Бонди» со вкусом банана.
Тренер Сергей Куимов предлагает смешать с йогуртом 3 чайные ложки семян чиа. К ним нужно выложить печенье, предварительно пропитанное какао или кофе. В итоге выйдет полезный десерт, который «всегда спасает, когда хочется сладкого».