Где есть

38 самых атмосферных террас Петербурга: виды на Неву, веранды в центре и уютные дворики

Афиша Daily
21 мин на чтение
Фото: предоставлено рестораном
Гастрономический журналист и ресторанный обозреватель Дарья Кракотец рассказывает о самых красивых террасах, которые точно нельзя игнорировать, если вы оказались в Санкт-Петербурге в сезон белых ночей.

Nevesomost

© Предоставлено рестораном

Начинаем наш гастромаршрут с Петроградки. При отеле «Введенский», который располагается в сердце Петроградской стороны, есть ресторан Nevesomost с видом на Петропавловскую крепость. Недавно здесь открылась летняя терраса с панорамным видом на главные достопримечательности города. За кухню отвечает шеф-повар Игнат Гаврилов, который удивляет самыми нетривиальными сочетаниями: в меню оренбургская индейка со спаржей гриль и взбитым маслом с икрой сельди (1730 р.), мини-чебуреки с угрем и сыром (790 р.) и борщ с говядиной и брусникой (790 р.).

Адрес
Большой просп. П.С., 37
Станция метро
«Чкаловская», «Петроградская», «Горьковская»
Время работы
вт-чт, вс 13.00–23.00, пт-сб 13.00–0.00

Brasserié by Academia

© Brasserié by Academia

Идеальное утро начинается на террасе Brasserié by Academia, которая работает при бутик-отеле «Академия». Настоящий вайб Франции прямо на Васильевском острове, где особенно просто проникнуться философией art de vivre. Завтраки на террасе здесь подают с 8.00 — обязательно выбираем свежую выпечку и кофе. А вечером возвращаемся за бокалом вина и блюдами французской классики: картофельным гратеном с черной икрой и трюфелем (1450 р.), бёф-бургиньон (2150 р.) и крем-брюле (800 р.). Инсайдерская информация: по субботам атмосфера дополняется кинопоказами под открытым небом во внутреннем дворике брассери, превращая обычный вечер в особенный городской ритуал.

Адрес
3-я линия В.О., 6
Станция метро
«Василеостровская»
Время работы
пн-вс 8.00–23.00
Brasserié by Academia
Ресторан / 3-я линия В.О., 6
Подробнее

Eggsellent

© Eggsellent

В кафе завтраков на набережной Мойки нужно идти за легендарными пашотами, «Черничными ночами» (750 р.) или собрать свой завтрак-конструктор (от 390 р.). Сделать это можно с 8.00 до 18.00, поэтому торопиться покидать свою постель точно не стоит. Если хочется начать день красиво, стоит обратить внимание на супер-люкс бутерброд (1100 р.), попробовать трюфельно-апельсиновый бенедикт (850 р.) или тост с креветками (980 р.). А скрыться от солнца в знойные дни можно на веранде, которая очень удачно расположилась в тени.

Адрес
наб. реки Мойки, 102; Большой просп. В.О., 16
Метро
«Театральная площадь»; «Василеостровская»
Время работы
пн-пт 8.00–17.00, сб-вс 8.00–19.00
Eggsellent
Ресторан / наб. реки Мойки, 102
Подробнее

«Текстура»

© «Текстура»

Гастропекарня со спешелти-кофе приглашает в уютный двор на качественную слойку, сбалансированные завтраки и танцы по субботам. Если думаете, что выпечкой в Санкт-Петербурге вас не удивить, попробуйте пышный фисташковый маритоццо (440 р.), а для кофейных экспериментов выбирайте черри-тоник на основе вишни и граната (450 р.).

Адрес
Измайловский б-р, 1, корп. 2, главный вход апарт-отеля Well
Метро
«Балтийская»
Время работы
пн-вс 8.00–21.00
Текстура
Ресторан / Измайловский б-р, 1, корп. 2, апарт-отель Well
Подробнее

AGA

© Предоставлено рестораном

С мая у нас у всех появилось еще два весомых аргумента приехать в Санкт-Петербург: открытие одной из самых главных летних террас ресторана AGA с панорамным видом на город от Стрелки Васильевского острова до купола Князь-Владимирского собора и обновленное меню завтраков здесь же. Особенно хорошо одно совмещать с другим. Однозначно идем за драниками из кабачка с лососем, фирменным завтраком AGA с прошутто-котто и сырниками из топленого творога с яблочным джемом и кремом из вареной сгущенки. Панорамная терраса AGA рассчитана на 120 гостей и разделена на несколько зон: открытую, посадку под перголами на диванах и высокую посадку у летнего бара. А вечером здесь ждут на диджей-сеты на закате.

Адрес
просп. Добролюбова, 16, корп. 2
Метро
«Спортивная»
Время работы
пн-вс 10.00–23.00
AGA
Ресторан / просп. Добролюбова, 16, корп. 2, литера А, БЦ «Арена-холл», 7 этаж
Подробнее

Mon Chouchou

© Mon Chouchou

Отправляемся на традиционное чаепитие на террасе ресторана французской кухни пробовать бриошь «Русская рулетка» с красной икрой и шафрановым маслом, варенье из ревеня и шоколад с чертополохом. Каждое блюдо подается на костяном фарфоре бренда Artvia.

Адрес
Караванная, 3/35
Метро
«Гостиный Двор»
Время работы
пн-вс 11.00–23.00

Bellevue

© «Гранд Отель Мойка 22»

Терраса в центре Петербурга, на которой можно встретить целый огород! Речь о панорамном ресторане Bellevue «Гранд Отеля Мойка 22», который расположился на девятом этаже. В винных ящиках здесь растут ячмень, шнитт-лук и горошек, зреют садовая земляника и красная смородина и благоухают тимьян, мята, розмарин и медовый алиссум. Кстати, в посадке огорода принимала участие светская публика Санкт-Петербурга, а курируется он «Петергофом». Обязательная рекомендация: пончики с копченой форелью, икрой и сметаной (1100 р.) и равиоли с осьминогом в соусе из ферментированных томатов (1500 р.).

Адрес
наб. реки Мойки, 22
Метро
«Адмиралтейская»
Время работы
пн-вс 13.00–0.00

Laganaci

© Cosmos Selection Italyanskaya

В ресторане при отеле Cosmos Selection Italyanskaya с этого года тоже появилась веранда! А значит традиционные воскресные бранчи станут еще более атмосферными и неспешными. Обязательно нужно затестить предложение всей семьей и насладиться блюдами итальянской кухни и безлимитным игристым. Также гостей ждут на сет-меню «Русское чаепитие Гжель» от бренд-шефа Александра Аристова, на кулебяку с томленой телятиной, расстегай с форелью и пирожки с белыми грибами и капустой.

Адрес
Итальянская, 8
Метро
«Невский проспект»
Время работы
пн-вс 7.00–23.00
Laganaci
Ресторан / Итальянская, 8, отель Cosmos Selection St.Petersburg Italyanskaya
Подробнее

Jam Café

© Предоставлено рестораном

На террасу Jam Café идем за расслабляющей атмосферой под сводами бывшего Морского ведомства 1870 года постройки. В меню представлена классика французской кухни: тартар, бёф-бургиньон, а также около 90 винных этикеток, коктейли и завтраки с 8.30.

Адрес
просп. Римского-Корсакова, 22, стр. 3
Метро
«Садовая»
Время работы
пн-чт, вс 8.30–0.00, пт-сб 8.30–1.00

Bist

© Предоставлено рестораном

Завтраки в Bist — отличный повод устроить неспешное свидание в одном из самых красивых дворов Васильевского острова. На уютной террасе Андреевского двора особенно приятно начинать день за чашкой кофе и итальянским завтраком: с круассанами, скрэмблом с крабом или большим мясным сетом. Атмосфера здесь располагает к долгим разговорам, а сама локация будто создана для неспешных летних встреч.

Адрес
Большой просп. В.О., 18, ТЦ «Андреевский двор»
Метро
«Василеостровская»
Время работы
пн-чт 9.00–23.00,  пт 9.00–0.00,  сб 10.00–0.00, вс 10.00–23.00
Bist
Ресторан / Большой просп. В.О., 18, литера А, ТЦ «Андреевский двор»
Подробнее

«Ателье Tapas & Bar»

© Предоставлено рестораном

В тапас-баре в центре Петроградской обновили меню: усилили раздел с блюдами из испанской печи Josper, добавили больше рыбы и морепродуктов, расширили раздел с тако. А с приходом тепла знаковая яркая терраса ресторана снова готова стать центром притяжения петербуржцев и гостей города.

Адрес
Лахтинская, 8
Станция метро
«Чкаловская»
Время работы
пн-чт, вс 13.00–0.00, пт-сб 13.00–2.00

Aster

© Aster

На веранде Aster хорошо устроиться в сопровождении чашки американо и щедро усыпанного орехами миндального круассана, который вы будете вспоминать еще очень долго. День здесь принято начинать по-французски, а на обед и ужин возвращаться за более основательными позициями в виде тартара из говядины (950 р.) и трески с зеленым горошком и картофелем (1250 р.).

Адрес
просп. Римского-Корсакова, 22
Станция метро
«Садовая»
Время работы
пн-вс 9.00–23.00

Fresa

© Предоставлено рестораном

В ресторане у подножия Исаакиевского собора дольче вита отлично сочетается с классической итальянской кухней. Завтракать на террасе здесь можно с 9.00 до 13.00. В меню — как простые итальянские сочетания, так и более основательные блюда: например, домашний круассан, запеченный под чугунным прессом с сыром грюйер, вареным яйцом и трюфелем, или глазунья с соусом из камамбера и прошутто из утки. В основном меню особое внимание уделено шоу-подаче у стола: приготовление салата «Цезарь», тартара или пасты ригатони с лососем превращается для гостей в настоящее гастрономическое представление — так что на этой террасе можно получить не только хлеба, но и зрелищ.

Адрес
Вознесенский просп., 6
Станция метро
«Адмиралтейская»
Время работы
пн-вс 9.00–0.00

Tsunami

© Tsunami

В азиатский ресторан-бар и граффити-двор на Лиговском у площади Восстания идем за суши и коктейлями! Обязательно пробуем новинки: филадельфия с черешней терияки, татаки из лосося с клубникой и персиковый шприц — идеальное комбо, чтобы прочувствовать это лето по полной программе. Блюда выглядят ярко и сочно, как и сама терраса ресторана.

Адрес
Лиговский просп., 39
Станция метро
«Площадь Восстания»
Время работы
пн-вс 13.00–0.00

Saviv

© Предоставлено рестораном

На террасе Saviv особо хорошо начинать день с большого ближневосточного завтрака с насыщенными вкусами и разнообразием текстур, гриль-чиза с тягучим сыром и хрустящей корочкой, а также драников с яйцом и трюфельным соусом. Кроме того, на свежем воздухе продолжается серия барных гастролей с участием петербургских и приглашенных проектов.

Адрес
Большая Конюшенная, 9
Станция метро
«Невский проспект»
Время работы
пн-чт 11.00–23.00,  пт 11.00–0.00, сб 10.00–0.00, вс 10.00–23.00

Tel Aviv by Saviv

© Предоставлено рестораном

Летом в проекте с ближневосточным характером открылась терраса с озеленением на солнечной стороне — пространство на территории «Новой Голландии» с большим количеством посадочных мест, рассчитанное на долгие завтраки и неспешные встречи в течение дня. Если идете компанией, обязательно попробуйте фирменный шницель «Тель-Авив» (2190 р.) и лопатку ягненка с печеным картофелем (8900 р.).

Адрес
наб. Адмиралтейского канала, 2и
Станция метро
«Адмиралтейская»
Время работы
пн-чт, вс 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00

L Terrasa

© Lotte Hotels

Терраса, на которой Петербург раскрывается с нового ракурса: золотой купол Исаакиевского собора оказывается почти на расстоянии вытянутой руки, а сам город — как идеально выстроенный кадр. Сюда идем за свежими морепродуктами, изящными антипасти и бокалом игристого. Отдельное внимание нужно уделить коктейльной карте — шеф-бармен Владимир Смольков строит ее вокруг корейских и японских слов, описывающих тонкие эмоциональные состояния. В основе — азиатские дистилляты и многослойные вкусовые конструкции.

Адрес
пер. Антоненко, 2, гостиница Lotte, 5 этаж
Станция метро
«Адмиралтейская»
Время работы
пн-вс 13.00–21.00

«Мона»

© «Комитет»

Место на террасе здесь лучше бронировать за сутки, в ином случае столик в тени деревьев, скорее всего, придется подождать. Но казаречче с лососем (850 р.) и салат с клубникой, пармой и козьим сыром (890 р.) явно стоят томительного ожидания.

Адрес
Каменноостровский просп., 47
Станция метро
«Петроградская»
Время работы
пн-вс 9.00–0.00
Мона
Ресторан / Каменноостровский просп., 47
Подробнее

Ist

© «Комитет»

Сюда приходят за азиатскими вкусами, которые можно попробовать на летней веранде. Ознакомьтесь с обновленным меню, чтобы получить новый гастрономический опыт: шеф презентовал гостям омлет с лососем и трюфельным крем-чизом, скрэмбл с цыпленком, томатами, шпинатом и кунжутным соусом и чиа-пудинг с матчей, малиной и голубикой.

Адрес
Большая Зеленина, 28
Станция метро
«Чкаловская»
Время работы
пн-вс 9.00–23.00

«Сыроварня»

© Предоставлено рестораном

Ресторан «Сыроварня» в Ковенском переулке, 5, тоже порадовал своих гостей террасой. Пространство во внутреннем дворе превратилось в зеленый сад в центре города. Меню, как и прежде, построено вокруг собственной сыроварни и понятной еды. Здесь готовят свежие сыры — моцареллу, страчателлу, буррату, и подают домашнюю пиццу из дровяной печи. Отдельный раздел занимают десерты, включая классические и авторские позиции: точно заслуживают внимания брауни с клубникой (1050 р.) и лавандовый торт (710 р.).

Адрес
Ковенский пер., 5
Станция метро
«Маяковская»
Время работы
пн-чт, вс 11.00–23.00,  пт-сб 11.00–0.00
Сыроварня Санкт-Петербург
Ресторан / Ковенский пер., 5
Подробнее

Café Claret и Marius

© Предоставлено рестораном

Веранда ресторана создана в классических традициях европейских ресторанных террас. Она уютно расположилась в петербургском дворе-колодце в историческом особняке XIX века при пятизвездочном отеле «Гельвеция».

Сделать заказ можно сразу из обоих ресторанов — из Café Claret, где представлена новая концепция меню «руссиато» от бренд-шефа Александра Богданова (гастрономическая коллаборация русской и итальянской кухни с фокусом на локальные сезонные продукты), и из классического пивного ресторана Marius, который работает круглосуточно. Сейчас веранда утопает в цветах и зелени вьющихся виноградных лоз, создавая атмосферу летнего сада.

Адрес
Марата, 11
Станция метро
«Маяковская»
Время работы
пн-вс 12.00–23.00

Kuznyahouse

© Kuznyahouse

Еще одна веранда в «Новой Голландии» для тех, кто хочет с головой погрузиться в атмосферу ХХ века и попробовать блюда из локальных сезонных продуктов. В меню печеный баклажан с креветками из печи и лечо (820 р.), лопатка ягненка с молодыми овощами (2600 р.) и камбала с морковным пюре (990 р.).

Адрес
наб. Адмиралтейского канала, 2м
Станция метро
«Адмиралтейская»
Время работы
пн-чт, вс 10.00–23.00,  пт-сб 10.00–1.00

B-Side

© @bside.bistrot

В новом B-Side нас порадовали затененной террасой с видом на зеленый оазис в центре города на территории все той же «Новой Голландии». Идем за тартаром из оленя с костным мозгом и ржаным хлебом (790 р.), потрясающим цыпленком с тархуном, фенхелем и лимонным маслом (990 р.) и мороженым с оливковым маслом и солью (390 р.).

Адрес
наб. Адмиралтейского канала, 2, литера М
Станция метро
«Адмиралтейская»
Время работы
пн-вс 10.00–23.00

Cruise

© Предоставлено рестораном

Cruise в Санкт-Петербурге — лучшее решение, чтобы сделать свой уик-энд в северной столице действительно запоминающимся. За кухню на борту отвечает Александр Богданов, он же и порадовал гостей первыми новыми блюдами, которыми можно насладиться прямо на Неве: паштетом из индейки с финиками, крокетами с креветкой и угрем и гребешком с томатной сальсой.

Адрес
Английская наб., 56а
Станция метро
«Василеостровская»
Время работы
пн-вс 12.00–2.30

«Прошуттерия»

© Предоставлено рестораном

Терраса «Прошуттерии» на Озерном, 7, точь-в-точь как в Италии, но в петербургском переулке. Обязательно занимаем столик на улице (здесь на них стабильный аншлаг) и заказываем фирменный вителло-тоннато, моцареллу с клубникой и игристое!

Адрес
Озерной пер., 7
Станция метро
«Площадь Восстания»
Время работы
пн-вс 12.00–23.00
Прошуттерия
Ресторан / Озерной пер., 7
Подробнее

River

© Предоставлено рестораном

В ресторане на Петровском острове, с видом на историческую набережную, летом открылась терраса с собственным пирсом! Кухня здесь строится вокруг итальянских традиций в авторской интерпретации шеф-повара: в меню — паста, пицца, морепродукты и европейская классика. Как бонус продуманная винная карта и авторские коктейли.

Адрес
Петровский просп., 5
Станция метро
«Спортивная»
Время работы
пн-чт 11.00–23.00, пт-вс 11.00–0.00

«География»

© Предоставлено рестораном

«География» сменила курс на Средиземноморье! Изменения касаются как меню кухни, так и коктейлей, интерьера и даже событий — все вдохновлено регионами Средиземного моря. Можно расположиться на стильной летней террасе, откуда открывается отличный вид на улицу Рубинштейна. Главная зона притяжения — знаменитое и единственное в городе барное окно, где можно наблюдать за увлекательной работой бармена.

Адрес
Рубинштейна, 5
Станция метро
«Достоевская»
Время работы
10.00–2.00

Glinz Bistro

© Glinz Hotel

На первом этаже бутик-отеля Glinz by Ginza работает ресторан Glinz Bistro — гастрономический проект со средиземноморской кухней, основанной на морепродуктах, сезонных овощах, фермерских продуктах и авторской интерпретации классических рецептов. Идем завтракать на террасе салатом с томатами и авокадо (790 р.), глазуньей со страчателлой и трюфелем (790 р.) и фермерским творогом с сезонными ягодами (790 р.)

Адрес
Казарменный пер., 2/42
Станция метро
«Выборгская»
Время работы
пн-вс 8.30–23.00

Flori

© «Комитет»

В итальянском бистро снова открыли террасу, на которой можно наслаждаться любимыми завтраками и любоваться Петербургом. Проект славится яйцом бенедикт с лососем (850 р.), тостом вителло-тоннато (650 р.) и фирменной маковой булкой (250 р.).

Адрес
Суворовский просп., 47
Станция метро
«Чернышевская»
Время работы
пн-вс 9.00–0.00
Flori
Ресторан / Суворовский просп., 47
Подробнее

Rimski

© «Комитет»

Еще одно место с качественной кухней и зеленой террасой. В Rimski стоит обратить внимание на окрошку с мортаделлой (650 р.), нисуаз со спаржей и тунцом конфи (1050 р.) и ризотто с белыми грибами и трюфелем (1100 р.).

Адрес
Большой просп. В.О., 18
Станция метро
«Василеостровская»
Время работы
пн-вс 9.00–0.00
Rimski
Ресторан / Большой просп. В.О., 18, литера А, ТЦ «Андреевский двор»
Подробнее

«Перемена»

© Duo Band

Новый проект актуальной русской кухни от Duo Band впервые открыл собственную террасу, а значит наслаждаться фаршированным блином с уткой и фуа-гра (1500 р.) и варениками с белыми грибами и грудинкой (950 р.) на свежем воздухе будет особенно приятно!

Адрес
Петроградская наб., 18
Станция метро
«Горьковская»
Время работы
пн-чт, вс 12.00–0.00,  пт-сб 12.00–1.00

Harvest

© Harvest

В ресторане, который с особенным трепетом относятся к овощам, начала работу открытая терраса — уютное пространство, скрытое от шумного бульвара. Уединение вне городской суеты позволяет лучше прочувствовать необычные сочетания в авторских позициях: чего стоит один свекольный мильфей с вяленой вишней на десерт или голубец из цыпленка с лесными грибами.

Адрес
просп. Добролюбова, 11е
Станция метро
«Спортивная»
Время работы
пн-чт, вс 9.00–0.00, пт-сб 9.00–1.00

«Бистротека»

© Предоставлено рестораном

Терраса с видом на набережную реки Карповки, расположившаяся в новом ЖК «Северная корона», встречает гостей завтраками (яйца бенедикт с форелью, крок-мадам, сырники со сметаной и клубничным вареньем) и блюдами из категории комфорт-фуд от шеф-повара Ильи Бобрика (севиче из гребешка с клубникой и чили, зеленый салат с авокадо и кунжутным соусом, шницель из цыпленка с соусом беарнез).

Адрес
наб. реки Карповки, 31, корп. 1
Станция метро
«Петроградская»
Время работы
пн-вс 12.00–23.00
Бистротека
Ресторан / наб. реки Карповки, 31, корп. 1
Подробнее

Inner

© Предоставлено рестораном

Масштабная терраса и скандинавский сад ресторана Inner с двумя зонами посадки и двумя зонами отдыха: здесь есть и качели, и шезлонги, и газовый камин. Обязательны к дегустации мясной пирог с подосиновиками и сметаной (1100 р.) и палтус с соусом морне и картофельным пюре (1190 р.).

Адрес
Пионерская, 31
Станция метро
«Чкаловская»
Время работы
пн-вс 8.00–19.00
Inner
Ресторан / Пионерская, 31
Подробнее

Futurist

© Предоставлено рестораном

Терраса на улице Большая Зеленина в тени раскидистых деревьев — лучшее решение в поиске места для бранча. Можно начать день классическими завтраками, а продолжить северными креветками с цитрусовым соусом (790 р.), тартаром из гребешка и лангустина с личи и медовым шисо-соусом (1350 р.) и гребешком на гриле с трюфельным пюре и муссом из пармезана (1060 р.).

Адрес
Барочная, 6
Станция метро
«Чкаловская»
Время работы
пн-вс 10.00–23.00
Futurist
Ресторан / Барочная, 6, стр. 1, вход с Б.Зелениной ул.
Подробнее

Sea, signora

© Предоставлено рестораном

В центре внимания — интерьерный аквариум на рекордные 2300 литров, который в свое время заполнил социальные сети, и открытая лавка морепродуктов. Терраса в Sea, signora эталонная — с мягким светом, белыми скатертями и прохладным вином.

Адрес
Большая Морская, 30
Станция метро
«Адмиралтейская»
Время работы
пн-вс 12.00–0.00

«Барная линия» в «Севкабель Порту»

© Промо

В поисках атмосферной веранды в Петербурге стоит отправиться в «Севкабель Порт», а именно — на «Барную линию». Этот гастрономический кластер у Финского залива объединил 11 резидентов в единой стилистике «европейских руинных баров». Среди них — «Мидийные личности» с эстетикой фильмов Уэса Андерсона, «Карелла» с современной северной кухней, турецко-грузинская «Лейла» с панорамными окнами, французское бистро «Сесиль» и бельгийская классика Manneken Pis. Здесь можно отведать блюда со всего мира: от мидий и тапас до форели и домашнего хумуса. Днем это идеальное место для долгих обедов с видом на горизонт, а вечером — танцы у самой воды под музыку.

Адрес
Кожевенная линия, 40
Станция метро
«Горный институт»

Angel Cakes

© Angel Cakes

Любителям безлактозных и безглютеновых десертов точно стоит наведаться на веранду в «Новой Голландии». Здесь как и прежде ждут любимые healthy-десерты, сбалансированные завтраки и освежающие напитки. Пробуем тост с индейкой (1290 р.), утренний боул с киноа (1290 р.) и завтрак Angel (1680 р.).

Адрес
наб. Адмиралтейского канала, 2и
Станция метро
«Адмиралтейская»
Время работы
пн-пт 10.00–21.00, сб-вс 10.00–22.00
Angel Cakes
Ресторан / наб. Адмиралтейского канала, 2, литера И, остров Новая Голландия
Подробнее
Расскажите друзьям