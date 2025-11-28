Xzibit, Gucci Mane, «АК-47» и TGK, Anna Asti, Saluki, Куок: главные концерты декабря



Коллектив прошел длинный путь от метала до поп-рока (именно в таком порядке) и сумел не только не растерять слушателей, но и стать одной из самых популярных рок-групп страны. Сегодня за их спиной пять полноформатных альбомов и совсем недавно вышел шестой — именно его они презентуют на декабрьском концерте в Москве.