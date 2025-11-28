Концертный зал

Xzibit, Gucci Mane, «АК-47» и TGK, Anna Asti, Saluki, Куок: главные концерты декабря

Провожать год надо красиво и под любимые песни: вместе с Романом Имполитовым, автором телеграм-канала «Слезы моей юности», собрали главные московские выступления, которыми артисты завершают 2025-й.

Xzibit

3 декабря, VK Stadium

© Xzibit

Рэпер, актер, ведущий: Xzibit известен не только музыкой: он же ведущий популярного шоу на MTV «Тачка на прокачку». Выпустив релиз «Kingmaker Album», музыкант отправился в мировой тур.

Palc

3 декабря, «Урбан»

© @rvanceva

Группа с солисткой Таей Пальцевой, начинавшая путь с переосмысления популярных треков, ждет фанатов на концерте с уже полностью авторской программой.

Saluki

4 декабря, Atmosphere

© @nesatyi.jr

Надевайте bolshie kurtki и приходите на большой концерт яркого мультижанрового экспериментатора.

Хмыров

4 декабря, Base Club

© Хмыров

Летом петербургский артист выпустил первый за четыре года альбом — «Нотки-строки» — а теперь презентует его в разных городах страны.

Петр Налич

4 декабря, Magnus Locus

© Влада Обласова

В джаз-клубе артист выступит с программой городских романсов.

Шоукейс лейбла SPRL

4 декабря, «Урбан»

© @mytishchi_v_ogne

Под началом лейбла SPRL из андеграунда выбрался не один десяток молодых артистов. На шоукейсе выступят флагманы отечественной альтернативной сцены: рейв-панки «Мытищи в огне» и ярославские хулиганы «Хохма». Ближе к дате организаторы обещают раскрыть еще нескольких участников лайнапа.

«Дуучимээ»

5 декабря, «Склад № 3»

© «Дуучимээ»


Откатав мини-тур по европейской части России, эмо-панки возвращаются в родную столицу с новыми песнями и туровыми историями. Кстати, в переводе с монгольского «дуучимээ» означает «шум», что в целом хорошо коррелирует со звучанием группы.
 

Baby Melo

5 декабря, «Графит»

Юный артист выпустил в этом году множество синглов и мини-альбом «Melo Not Melo», а потом отправился в первый полноценный тур. 

Yerkatt

5 декабря, Stereo People

© Yerkatt

Артист, в этом году выпустивший несколько ярких фитов (в том числе с ЛСП, Basic Boy и Найком Борзовым), подготовил концерт-перформанс «Сон круглого отличника».

Катя Милтей

6 декабря, Stereo People

© Катя Милтей

В ноябре исполнительница опубликовала альбом «2170» для любителей экспериментальной поп-электроники, а теперь презентует его на сольном концерте. Специальные гости —  Kochneva и Umirai.

7000$

6 декабря, «16 тонн»

© 7000$

Ежегодная праздничная программа «Предновогодний хардкор» — традиция, которой «Баксы» не изменяют вот уже более десяти лет. Но если раньше группа ассоциировалась исключительно с тяжелым рэпкор-звучанием, то последние релизы сами музыканты относят к жанру рейв-метал. 
 

«Суперолег»

6 декабря, «Свобода»

© «Суперолег»

Группа «Суперолег» дебютировала в прошлом году как сольный проект гитариста группы «Лилу» Олега Байбакова и уже успела впечатлить слушателей нетривиальным подходом к звучанию: нотки постпанка, эмо, древнеславянские мотивы, настоящая русская гармонь. На концерте группа представит обновленный состав и презентует новые треки.

Хаски

7 декабря, «МТС Live Холл»

© Хаски

В этом году артист выпустил несколько сольных треков, последний из которых — «Танцы на снегу». На концерте можно ждать и их, и хиты прошлых лет.

Therr Maitz и Антон Беляев

7 декабря, «Пространство Tau»

© Therr Maitz х LAB

Хедлайнеры прошлогоднего Пикника «Афиши» в Москве каждое выступление делают незабываемым — группа во главе с Антоном Беляевым знает толк в неожиданных аранжировках.

The Limba

7 декабря, «Пространство Arbat 21»

© The Limba

«X.O», «Coco L’Eau», «Флиртуй», «Смузи» — треки этого R’n’B-исполнителя из Казахстана все слышали в чартах.

Uxknow 

7 декабря, Eclipse

© Uxknow

У ростовского артиста, активно выпускавшего в этом году синглы и мини-альбомы, запланирован самый крупный столичный концерт.

Whole Lotta Swag

8 декабря, Atmosphere

© Whole Lotta Swag

Яркий рэпер из Тамбова ориентируется в своей музыке на западный рэп, но привносит в него что-то свое — можно убедиться на концерте.

«Грязь»

12 декабря, «Урбан»

© Денис Астапов

Беларусская группа во главе с Денисом Астаповым представит на сцене новые аранжировки знакомых треков.

May Wave$

12 декабря, Eclipse Moon

Артист из Ростова-на-Дону в последнее время редко выпускает новый материал, но обещает исполнить на концерте хиты прошлых лет.

Петар Мартич & Live Band

12 декабря, «Море музыки»

© Петар Мартич

Выступление в океанариуме с лайв-бендом — барабанщиком Витей Глазуновым и саксофонистом Сергеем Храмцевичем.

«Влажность»

12 декабря, «Склад № 3»

© «Влажность»


Одна из самых заметных панк-команд столичного андеграунда после перерыва возвращается с большим акустическим концертом. Группа уже пообещала фанатам исполнить более трех десятков любимых песен.

Gucci Mane

13 декабря, «MTC Live Холл»

© Wicimedia Commons France3c0

Один из крупнейших американских рэперов обещает впервые выступить в российской столице. Хитмейкер из Атланты, в дискографии которого 16 альбомов, исполнит «Lemonade», «Wake Up In the Sky» и другие известные во всем мире треки.

«АК-47» и TGK

13 декабря, VK Stadium

© АК-47

АКТГК — картель! Легенды старой школы на одной сцене — Витя АК, Максим АК, Jahmal TGK и VibeTGK. Под живые барабаны и скретч-шоу от DJ Chell они исполнят и старые хиты, и свежие треки.

«Стоунд»

13 декабря, «Море музыки»

© «Стоунд»

Группа, недавно выпустившая мини-альбом «Между тобой и кроватью», сыграет на площадке «Море музыки» — многие треки впервые прозвучат вживую.

«Вертушка Газманова»

13 декабря, «Свобода»

© Денис Чичако


Звезда питерского андеграунда Денис Чичако возвращается в столицу со всеми своими никнеймами, а это значит, что гостей концерта ждет не только абстрактный рэп от «Вертушки Газманова», но также треки, написанные под именами «МЦ Жесткое ограничение» и «Чичако». А компанию Денису составит земляк и коллега по сцене Борг Ликсодий.

Scumback

13 декабря, «Мо[три]»

© Scumback

После больших сентябрьских презентаций альбома в столицах от метал-хардкорщиков Scumback практически ничего не было слышно. Теперь стало ясно: парни готовились и набирались сил, чтобы вновь ворваться на сцену и напомнить, что такое настоящий хардкор. Саппорт им обеспечат Sick Dick, Will to Win и Time4Aggression.

Букер

14 декабря, Base

© Booker

В столице состоится предпоследний концерт тура, в который артист отправился с панк-рок-группой Mockumentary после выхода альбома «Время колокольчиков».

Boulevard Depo

14 декабря, TAU

© Boulevard Depo

Рэпер обещает «специальное зимнее шоу». Наверняка прозвучат треки с «Футуроархаики» — альбому как раз в декабре исполняется год.

«Элли на маковом поле»

14 декабря, Atmosphere

© @enmp_music

«Немерено», «Любовь моя», «Где ты?» — вы наверняка встречали эти песни в лентах соцсетей и уже знакомы с узнаваемым голосом исполнительницы

Instasamka

14 декабря, VK Stadium

© @instasamka

Большой концерт одной из самых скандальных героинь российской сцены.

Hehehe

14 декабря, «Урбан»

© Hehehe

Романтичный и искренний инди-рок из Владивостока, в этом году покорявший столичных слушателей на фестивалях, а теперь добравшийся до отдельной сцены.

«Сова»

16 декабря, Base

© «Сова»

Подпевали екатеринбургскому дуэту на Пикнике Афиши x Сбер в этом году? Приходите на сольный концерт, если хотели бы быть героем главным — хотя бы фильма, хотя бы романа.

Mzlff

19–20 декабря, Base

© Mzlff

Сразу два столичных концерта подряд завершают тур «Phantasmagoria», названный в честь сентябрьского альбома.

Pyrokinesis

20 декабря, «МТС Live Холл»

© Pyrokinesis

В конце зимы артист выпустил альбом «Mea maxima culpa», а осенью по традиции отправился в тур, чтобы вживую увидеться со знатоками созданной им вселенной.

Антоха МС

20 декабря, «16 тонн»

© Антоха МС

Предновогодняя камерная встреча, настолько домашняя, что организаторы предлагают приходить в свитерах с оленями или вообще в пижамах. Прозвучат главные хиты в сопровождении клавиш, саксофона, акустической гитары и трубы.

Anna Asti

20 декабря, TAU

© @asti

Царицы, общий сбор! Он еще будет пьяным по твоей вине, а пока время планировать поход на большое шоу певицы.

«Мегамозг»

20 декабря, Pravda

© @megamozg_official

Группа устраивает «секретный концерт» с эксклюзивной программой. Сет-лист неизвестен, но наверняка должны прозвучать треки с сентябрьского альбома «Реквием».

OG Buda

21 декабря, TAU

© @budaog

Предновогодний концерт с презентацией свежего альбома «Скучаю, но еще работаю».

Wildways

21 декабря, VK Stadium

© Wildways


Коллектив прошел длинный путь от метала до поп-рока (именно в таком порядке) и сумел не только не растерять слушателей, но и стать одной из самых популярных рок-групп страны. Сегодня за их спиной пять полноформатных альбомов и совсем недавно вышел шестой — именно его они презентуют на декабрьском концерте в Москве.

«Очаг»

21 декабря, «Склад № 3»

© «Астронавты»

Мини-фестиваль «Очаг» объединит на одной сцене артистов не только разных жанров, но и из разных городов и даже стран. Волгоградская группа «Астронавты» ответит за инди-рок со вкраплениями альтернативы и постпанка, москвичи Atåma добавят вечеру меланхоличного шугейза, а Rasputniki примчатся из Казахстана, чтобы разбавить все это стоунером, постпанком, фолком и кантри.

«Обстоятельства»

25 декабря, «Урбан»

© «Обстоятельства»

В этом году дуэт из Чебоксар не возвращался с новыми работами, но концерт станет для фанатов возможностью услышать уже хорошо знакомые песни.

Pompeya

25 декабря, «16 тонн»

© Pompeya

Подарок для меланхоличных натур: выступление отечественного коллектива, известного и за рубежом благодаря англоязычному репертуару.

Brazzaville

26 декабря, «Урбан»

© Brazzaville

На улице — зима-холода и скорый Новый год, но группа обещает, что в этот вечер каждый гость ощутит себя в Лос-Анджелесе 90-х.

Markul

27 декабря, VK Gipsy

© Markul

Чувствуете Great Depression в связи с наступлением зимы? Превратите ее в праздник на ночном шоу артиста.

Ploho

27 декабря, «Урбан»

© Ploho

Новосибирская группа с долгой историей знает о холоде все — и может погрузить в него слушателей.

Куок

28 декабря, VK Stadium

Очередной продуктивный для артиста год: вышли «17/25 ADHD», «Qtopia», «Qtopia (Director’s cut)» и «Quvi 2». Ждите любимые треки на крупном концерте, которым музыкант завершит масштабный тур.

«Хадн дадн»

29 декабря, «Свобода»

© «Хадн дадн»

Группа зовет на предновогодний бал «Незамерзайка», где обещает праздничные номера и появление специальных гостей.

Rocket

30 декабря, Base

© Rocket

Special New Year Show, главным гостем которого станет автор «Swag Season», «Supreme Swings» и других альбомов.

