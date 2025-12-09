А еще Долина была первой исполнительницей песни «Страна Лимония» в 1989 году — она звучит как немного опереточный восьмидесятнический хаер-рок. Долиной песня не то чтобы сильно нравилась, потом ее забрала группа «Дюна» — а дальше вы знаете. Конец 1980-х — рок-эра Долиной, в которой нашлось место и ее джазовому бэкграунду. Песня «Половинка» — яркая иллюстрация. И она, и «Страна Лимония» вошли в альбом «Новый день» — в треклисте которого есть еще, например, песни с названиями «Русский народ» и «Я не люблю холененьких собак».