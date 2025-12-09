Джаз, соул и «Три белых коня»
Лариса Долина (в девичестве Кудельман) родилась в 1955 году в еврейской семье в Баку, а детство провела в Одессе, где закончила музыкалку и в 16 лет стала петь в ансамбле «Мы одесситы». Она рассказывала, что другие дети ее называли Кудка — Большая Скрипка (из-за фамилии и игре на виолончели).
Записей с одесского периода не сохранилось, зато в сети есть видео, где восемнадцатилетняя Лариса Долина поет армянскую народную песню «Канчум ем» вместе с армянским народным оркестром при участии Константина Орбеляна. Самое интересное здесь — даже не сам факт того, что еврейская уроженка Баку поет песню на армянском (что невозможно себе вообразить пятьдесят лет спустя), а непонятно откуда взявшиеся фанковый грув и нотки ритм-н-блюза.
В вокале ранней Долиной вообще было много чего совершенно нездешнего, несоветского. Хороший пример — песня «Откликнись», которую Лариса в 1979 году записала с эстонским оркестром. Это яркий оркестровый соул, который сильно контрастировал с эпохой господства ВИА.
К тому моменту Долина стала джазовой певицей не только по существу, но и по трудовой книжке: в 1978 году ее пригласили в эстрадно-джазовый оркестр «Современник» под управлением Анатолия Кролла. В сети сохранилось несколько записей того периода. Например, исполнение баллады «Зеркало» джазового композитора Юрия Саульского. Кстати, если присмотреться, можно узнать в человеке с саксофоном Владимира Преснякова-старшего.
В 1982 году в исполнении Долиной появилась первая песня, которую узнала вся страна. Только мало кто знал, что ее поет Долина. Это «Три белых коня», саундтрек к новогоднему фильму «Чародеи». Эту песню композитора Евгения Крылатова и поэта Леонида Дербенева должна была исполнить другая вокалистка, но в момент записи на студии случайно оказалась Лариса Долина — и ее вариант всем понравился больше. В этой песне у Долиной непривычно высокий голос: неудивительно, потому что в фильме ее «поет» (вернее, просто открывает рот) девятилетняя актриса Анна Ашимова, сыгравшая Нину Пухову.
Рок и «Страна Лимония»
В 1984 году Долина окончила Гнесинку и начала сольную карьеру. А еще у нее произошло еще одно удивительное по нынешним меркам камео в кино. В 1986 году попала в документалку «Диалоги» — на самом деле даже не документалку, а снятый концерт «Поп-механики» Сергея Курехина. В кадре джемят все звезды андеграунда тех лет: Борис Гребенщиков*, Виктор Цой, Сергей Летов, Юрий Каспарян, Григорий Сологуб, Александр Титов, Сева Гаккель. И в середину всей этой авангардной процессии эффектно врывается Лариса Долина со своими джазовыми куплетами.
В том же 1986 году выходит художественный фильм «Танцплощадка» с Евгением Дворжецким в главной роли. В этом фильме, как и в «Чародеях», снова звучит вокал Долиной, но на экране ее нет, ее голосом «поет» актриса Людмила Шевель.
Тогда же у певицы выходит первый «свой» большой альбом — «Затяжной прыжок»: это отличный образец советского джаза, заигрывающего с фанком, который очень удивит тех, кто знает Долину лишь по «Погоде в доме». В то же время Лариса пробует себя в более поп-ориентированной музыке: например, песня «Дельтаплан» на музыку Виктора Резникова (не путать с хитом Валерия Леонтьева!).
А еще Долина была первой исполнительницей песни «Страна Лимония» в 1989 году — она звучит как немного опереточный восьмидесятнический хаер-рок. Долиной песня не то чтобы сильно нравилась, потом ее забрала группа «Дюна» — а дальше вы знаете. Конец 1980-х — рок-эра Долиной, в которой нашлось место и ее джазовому бэкграунду. Песня «Половинка» — яркая иллюстрация. И она, и «Страна Лимония» вошли в альбом «Новый день» — в треклисте которого есть еще, например, песни с названиями «Русский народ» и «Я не люблю холененьких собак».
«Погода в доме», «До свидания» и большой успех
Разворот в сторону той-Долиной-которую-мы-знаем происходил постепенно. В 1993 году Лариса записывает альбом «Прости меня» на музыку Аркадия Укупника. Это переходный релиз, где джазовое прошлое Долиной потихоньку уступает место новой эстраде, одним из архитекторов которой был как раз Укупник (он всегда был в первую очередь композитором, а потом певцом).
В те годы у Долиной уже была известность, она регулярно выступала по ТВ, но всенародной популярности все еще не было. В следующие пару лет у нее вышло еще три альбома: «Привыкай к Ларисе Долиной», «Долина в долине страстей» и «Прощай... Нет, до свидания», где музыка становилась все более эстрадной и местами уверенно заходила в поп-шансон (как вам песня «Ты слишком пьян, парниша»). На последнем из этих альбомов был умеренный хит «До свидания». Еще в те годы Долина появилась в мюзикле «Старые песни о главном», где вместе с Ириной Отиевой (тоже певицей с джазовым бэкграундом) исполнила советскую песню «Хорошие девчата» — забавно, что обе певицы когда-то состязались на передаче «Музыкальный ринг».
Участие в «Старых песнях о главном» в 1990-х — знак того, что ты прошел российскую эстраду. Но настоящее ощущение этого от Долиной появилось в 1997 году, когда она записала «Погоду в доме» на стихи поэта Михаила Танича и музыку композитора Руслана Горобца.
Ирония или нет: «Погода в доме» была мало похожа примерно на все прежнее творчество Долиной, которому можно дать определение «вокальное», — тому, что пришло на смену, подходит слово «душевное». На одноименном альбоме также была песня «Ресторан», которая помогла запустить карьеру Долиной на какую-то недосягаемую орбиту, но открыла массовому слушателю лишь одну ее музыкальную грань.
От «Трех роз» — до дуэтов с Burito и DJ Smash
Набрав высоту, можно найти много способов двигаться дальше: дать волю и пойти в эксперименты, пытаться перепрыгнуть свои же достижения — или просто ничего не ломать, что и так хорошо работает, и продолжать как есть.
Долина выбрала последний — и, как оказалось, самый карьерно оптимальный вариант, навсегда (или уже нет?) прописавшись в элите того, что называют словом «шоу-бизнес». Хотя «Погоду в доме» и «Ресторан» ничего не переплюнуло по популярности, у Долиной были заметные песни: например, «Три розы» и «Не понял».
В последние годы в контексте Долиной обсуждали в основном ее немузыкальную или околомузыкальную деятельность (давайте обойдем сейчас слово «скандалы»), но нельзя сказать, что Долина отбросила творчество на второй план. Если зайти на стриминги, можно увидеть большое число фитов с артистами поколения помладше: например, Burito или DJ Smash, и они находятся в топе ее треков, что тоже о чем-то говорит.
* Борис Гребенщиков признан иноагентом Минюстом РФ.