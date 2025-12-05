«Зловещая Долина»: как певица стала «лицом обмана» на сделках с недвижимостью

Также будьте внимательны, когда собеседник представляется сотрудником госструктур, — достаточно просто вежливо вести диалог. Узнайте данные: ФИО, должность и суть вопроса, запишите их. После чего быстро назовите предлог, почему не можете говорить, и резко положите трубку — если не сделаете этого, то вас могут быстро запугать и вы окажетесь на крючке. Не перезванивайте по номеру звонившего, даже если высветилось название организации, — это тоже может быть подделка. Найдите номер этого учреждения в официальных справочниках, перезвоните туда напрямую и узнайте, мог ли кто-из их сотрудников вам звонить и по какому поводу. Если действительно звонили они, то 5–10 минут перерыва вряд ли что-то изменят, но это может спасти вас от мошенников.



Помните, что «серьезные» дела по телефону или в мессенджерах не решаются. Если за вами не приехали лично, не пригласили в отделение, но уже в чем-то обвиняют, это большой «красный флаг». Новые схемы мошенничества можно отслеживать в официальном телеграм-канале УБК МВД России — «Вестник Киберполиции России».