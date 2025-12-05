«Зловещая Долина»: как певица стала «лицом обмана» на сделках с недвижимостью

«Эффект Долиной»: что это такое и почему все в ярости
Как выглядела сделка
Термин «эффект Долиной» появился в русскоязычной «Википедии» осенью 2025 года. Авторы статьи определяют его как популярную среди мошенников схему, в которой продавец после продажи недвижимости заявляет, что совершил сделку не по своей воле, и обращается в суд с требованием вернуть собственность обратно. Как правило, свою мотивацию истцы в таких случаях объясняют тем, что на продажу недвижимости их подтолкнули мошенники.
Певица Лариса Долина — самая известная пострадавшая от таких сделок россиянка. Летом 2024 года она рассказала СМИ, что мошенники обманом заставили ее продать квартиру в московских Хамовниках, стоимость недвижимости составляла 112 млн рублей. По словам певицы, с ней связались якобы представители ФСБ и Росфинмониторинга: они прислали видео, снятое на фоне портрета Владимира Путина и флага России, в котором заявили, что ее недвижимость находится «под угрозой». Злоумышленникам удалось убедить Долину, что кто-то пытался оформить кредит под залог ее квартиры, и, чтобы обезопасить себя, эту квартиру теперь нужно продать, а вырученные средства поместить на «безопасный счет».
Лариса Долина поверила их словам и, испугавшись, продала квартиру 35-летней Полине Лурье. Деньги от сделки певица отправила на «специальный счет», который предоставили мошенники. Когда Долина поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в суд. Полина Лурье, в свою очередь, подала встречный иск против певицы за то, что та отказалась освобождать жилплощадь.
Что решил суд
Спустя почти год после сделки суд постановил, что квартира должна быть возвращена Ларисе Долиной. Кроме того, тюремные сроки от 4 до 7 лет и штрафы получили так называемые дропы — люди, которые участвовали в мошеннической схеме. Среди них — курьер Анжела Цырульникова, получившая деньги от Долиной, а также Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий, обналичившие полученные средства.
При этом обвиняемые признались, что не знали об обмане и мошеннической схеме, в которой они участвовали. Сама Полина Лурье осталась без купленной квартиры и без денег, которые на нее потратила. СМИ со ссылкой на юристов предполагали, что даже в будущем у нее мало шансов получить компенсацию от Ларисы Долиной, даже если дело будет пересмотрено в Верховном суде.
5 декабря появилась новость, что Лариса Долина предложила урегулировать конфликт — вернуть Полине Лурье деньги. Однако отдавать сумму в 112 млн рублей она хочет в течение трех с лишним лет равными платежами — это не устраивает покупательницу, сообщает ее адвокат Светлана Свириденко.
Кроме того, юрист рассказал, что Долина не платила налог на имущество физлиц с июня по декабрь 2024 года, когда жила в квартире. Более 100 тыс. рублей ФНС выплатила Полина Лурье, которая сама при этом не пользовалась недвижимостью.
«Обманутые дольщики»
Решение суда стало резонансным и вызвало шквал критики в соцсетях. Пользователи интернета посчитали несправедливым, что покупательница квартиры, предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье, осталась и без квартиры, и без денег. Лариса Долина быстро стала мемом: ее превращают в Гринча, укравшего квартиру вместе с Рождеством, а песня «Погода в доме» и вовсе превратилась в саундтрек любой сделки о купле-продаже недвижимости.
Пользователи соцсетей шутливо хотят воспользоваться «лайфхаком»: вернуть деньги за дорогие покупки, ссылаясь на то, что в момент совершения траты не осознавали свои действия и находились под влиянием мошенников. В этот список добавляют билеты на Бали и Мальдивы, заказы на маркетплейсах, чеки в барах и ресторанах. Ксения Собчак присоединилась к флешмобу: она иронично просит возместить средства, потраченные во время отпуска с мужем Константином Богомоловым.
О ситуации высказались и некоторые знаменитости. Певица Слава, к примеру, поделилась в блоге, что «терпеть не может» Долину. «Сейчас из-за созданной ею обстановки мне нужно обойти все наркологические клиники, сходить фиг знает куда фиг знает зачем, — рассказала Слава. — А вдруг покупатели узнают, что я артистка, и подумают, что я могу их развести». С критикой Ларисы Долиной высказались также Никита Джигурда и Вика Цыганова вместе с мужем.
Против Ларисы Долиной выступили даже популярные заведения и сервисы доставки (или воспользовались шансом на маркетинговый ход). Российский Burger King опубликовал в телеграм-канале пост, в котором объявил о решении отменить все доставки по адресу квартиры Долиной до тех пор, пока она не возместит убытки Полине Лурье. «Пока деньги покупательнице не будут полностью возвращены, наши сочные вопперы и хрустящая картошечка туда не поедут», — говорится в сообщении. К таким же мерам прибегнул ресторан «Ацтек» в Ставрополе. В московском кафе «Пушкин» отменили новогоднее выступление певицы.
Кроме того, сцены с участием Долиной могут вырезать из новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика» — режиссер фильма Миша Семичев не стал опровергать слухи об этом.
Некоторые медийные лица считают это перебором. «Долина не моя приятельница и не моя любимая певица, но вот этот адский хейт, как вы считаете, справедлив? Перебора в нем не чувствуется? — написала Ксения Бородина. — Еще чуть-чуть, и если бы разрешен был костер посреди площади, то она бы там уже горела! Это как?!» Телеведущая считает, что артистка «виновата» и «поступила несправедливо», а Полине Лурье должны вернуть жилье или деньги, но шутки считает излишними — по ее мнению, это может «довести Долину до инфаркта».
Тысячи «Долиных» по всей стране
В России «эффект Долиной» существует уже несколько лет — начался он задолго до дела артистки. По информации «Ведомостей», с 2021 года мошенникам по такой схеме удалось обмануть россиян на 1,8 млрд рублей.
Пользователи соцсетей считают, что суд с участием Ларисы Долиной станет прецедентным и приведет к росту случаев, когда продавец недвижимости спустя некоторое время решает обратиться в суд, чтобы вернуть себе права и аннулировать сделку. Некоторые называют такую практику «бабушкиной схемой» и даже уверены: сохранить право на новую собственность не получится даже при наличии всех необходимых справок, свидетельств и иных документов.
В ноябре в СМИ распространилась информация о других случаях применения этой схемы. Например, телеграм-канал Shot опубликовал новость о москвиче, который купил квартиру у пенсионерки в Москве. После того как он сделал ремонт, женщина обратилась в суд и потребовала вернуть ей недвижимость, которую она продала «из-за обмана мошенников». Похожим образом поступила и жительница Волгоградской области, которая заявила, что злоумышленники заставили ее продать квартиру, и также решила добиваться отмены сделки в суде.
О рисках обвала рынка недвижимости говорить рано, но президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин утверждает, что покупатели после кейса с Долиной стали вести себя настороженнее. «Наблюдается снижение доверия к сделкам с участием пожилых продавцов. Но ощутимого влияния на динамику рынка вторичной недвижимости мы не подтверждаем», — резюмирует он.
В Госдуме обсуждают способы борьбы с мошенничеством на вторичном рынке. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» подготовили проект поправок в закон «О государственной регистрации недвижимости». Он среди прочего предполагает введение периода охлаждения при продаже квартир — семь дней. На это время деньги покупатели замораживаются, а у продавца появляется время на принятие взвешенного решения.
Схема из кейса Долиной распространилась и на сделки с авто. Число мошеннических действий с автомобилями россиян выросло на 40% по сравнению с 2024 годом.
Как выглядит «бабушкина схема» на практике: взгляд юриста
«Мошенники находят доверчивого человека (как правило, пожилого, но бывают и исключения), которому предлагают поучаствовать в спецоперации ФСБ, МВД и не только. Он должен найти того, кто приобретет его недвижимость. Цена выставляется гораздо ниже рынка, поэтому покупатель быстро находится, а далее проводится обычная сделка купли-продажи.
Через какое-то время выясняется, что продавец все вырученные с продажи деньги перевел на „безопасные“ счета мошенников или передал курьеру. Пострадавший пишет заявление о мошенничестве, идет в суд и просит признать сделку купли-продажи недействительной. Суд, видя, что по документам из полиции пенсионер действовал под влиянием мошенников, встает на сторону потерпевшего.
Далее по решению суда деньги от продавца должны быть возвращены покупателю, а в Росреестре в качестве владельца указывают прежнего собственника. Но деньги он вернуть якобы не может, потому что все перевел мошенникам. Отобрать жилье у него часто нельзя, потому что оно у пенсионера единственное и защищено по закону от взысканий. Так покупатель остается и без денег, и без недвижимости».
Что заставляет людей доверять мошенникам
В основе мошеннического обмана, в том числе в контексте сделок с недвижимостью, лежит социальная инженерия. С точки зрения психологии это вид манипуляций, использующий уязвимости для злонамеренных целей.
«Чаще всего мошенники используют социальную инженерию для наживы, но у нее огромный спектр применения — от выяснения конфиденциальной информации до терроризма. Главная ее задача — обойти критическое мышление, чтобы человек сам, добровольно, совершил нужное преступнику действие».
Лето обращает внимание: часто эти методы оказываются гораздо эффективнее, чем обычные способы взлома. Например, подделав письмо от начальника, можно получить пароль, который обычной системой дешифровки пришлось бы подбирать очень долго.
Путей воздействия социальной инженерии несколько. Основные из них — использование человеческой невнимательности, спешки, доверчивости, страха, преклонения перед авторитетами и даже чувств долга, жалости или жадности. «Это не означает, что на все эти крючки попадется любой человек, — обращает внимание психолог. — Кто-то более устойчив к одному виду воздействия, кто-то — к другому, но сам по себе широкий арсенал техник социальной инженерии позволяет в итоге подобрать подход почти к любому человеку».
«Методы могут быть массовыми — в надежде, что кто-нибудь да клюнет», — добавляет Владислав Лето, приводя в качестве примера рассылки вредоносных писем якобы от лица коллег или ЖЭКа. Но, как правило, это спланированные и продуманные «театральные представления», состоящие из нескольких частей:
- Сначала идет этап разведки, в котором мошенники изучают выбранную жертву, конкретного человека или даже организацию, узнают как можно больше информации о них, за которую в будущем можно будет зацепиться и придумать правдоподобную легенду.
- После начинается этап вовлечения, во время которого в ход идут все доступные психологические приемы: представление сотрудниками госорганов, имитация голосов родственников через программы, запугивание и многое другое.
- Когда удается найти нужный крючок к человеку, его начинают раскручивать по максимуму, расшатывая эмоционально. И в итоге сподвигают жертву на необходимые мошенникам действия: перевод денег, продажу имущества, участие в другой афере — человек может не подозревать об этом.
Новые инструменты обмана
В последние годы инструментом обмана все чаще становится искусственный интеллект. Нейросети значительно упрощают работу злоумышленников: с одной стороны, преступник использует психологическое давление, с другой — прибегает к ИИ для того, чтобы обман звучал и выглядел максимально убедительно.
Как пишет РБК, нейросети в случае сделок с недвижимостью могут, например, использоваться для подделки документов: с их помощью мошенники создают бумаги, якобы подтверждающие, что они признаны владельцами квартиры. Покупатель ошибочно предполагает, что передает деньги за недвижимость ее собственнику, но на самом деле сумму получают мошенники, оставляя покупателя и без средств, и без новой собственности.
Аналогичными наблюдениями делятся и эксперты «Циана»: по словам гендиректора компании Дмитрия Григорьева, мошенники с помощью ИИ могут создавать интерьеры несуществующих квартир и добавлять их в объявления о продаже или аренде. Иногда преступники идут еще дальше и создают через нейросети дипфейки настоящих владельцев недвижимости, с которыми покупатель общается по видеосвязи, потому что те якобы находятся в отъезде. Итог обоих обманов тот же, что и при «эффекте Долиной»: покупатели (или арендаторы) остаются без жилья и без денег.
Как создается обман при помощи нейросетей
«Одной из самых распространенных тактик стало использование нейросетей для клонирования голоса. То, что раньше казалось фантастикой, теперь решается за считаные минуты. Языковые модели обучаются на стилистических особенностях речи, воспроизводя тональность, темпоритм и интонацию любого человека. Это позволяет создавать голосовые и даже видеосообщения, которые звучат голосом близкого или знакомого.
Особенно цинична схема, когда нейросеть воспроизводит голос ребенка, который просит у родителей срочно перевести деньги якобы после ДТП или другой критической ситуации. Технологии voice cloning и deepfake уже позволяют вести диалог в реальном времени, создавая убедительную иллюзию живого разговора и вызывая необходимый уровень тревоги.
Перечисленные схемы — лишь вершина айсберга. Существуют десятки, если не сотни вариаций подобных сценариев мошенничества, которые постоянно совершенствуются и адаптируются под новые технологические возможности.
Попасться на удочку мошенника — вопрос не глупости или недостатка информированности, а фундаментальных особенностей работы нашего мозга. Мы часто принимаем решения на эмоциональном уровне, забывая о логическом анализе. Когда вы устали, спешите или переживаете, критическое мышление попросту блокируется. Мошенники об этом знают и обычно действуют именно в такие периоды — например, в рабочие часы.
Услышав голос авторитетного для вас человека, например начальника, учителя или близкого родственника, наш мозг автоматически активирует режим доверия и слепого повиновения. То же самое происходит, когда мошенник представляется полицейским или сотрудником госслужбы, который пытается убедить вас „продать квартиру и тем самым сохранить ее“.
Мошенники создают мощные эмоциональные ловушки, манипулируя страхом, чувством вины, жадностью или ложной срочностью. Если вы верите, что слышите голос любимого человека, любую странность вы интерпретируете как помехи в связи, а не как признак обмана.
Поразительный факт: даже специально обученные люди распознают таких мошенников лишь в 75% случаев. Как показало исследование, в четверти ситуаций они ошибаются — что уж говорить об обычных пользователях?»
Как не попасться на уловки мошенников: советы юриста и психолога
Станислав Свириденко в первую очередь советует не вносить никаких авансов до тех пор, пока не будет заключен хотя бы предварительный договор купли-продажи. Другой важный аспект — убедиться, что перед вами собственники, а не мошенники. «Запросите все необходимые документы, возьмите паузу на 1–2 дня, чтобы все проверить — например, что собственник числится в выписке ЕГРН, а любые QR-коды на выписках подлинны», — говорит руководитель юридической компании «Правбюро».
Есть и другие рекомендации, которые помогут не попасть в ловушку:
- Запросите актуальную справку из ПНД, чтобы проверить, не состоит ли продавец на учете из-за психических расстройств.
- За несколько минут до сделки пригласите специалиста и пройдите психиатрическое освидетельствование — это даст возможность получить справку, что во время заключения сделки ее участники отдавали отчет в своих действиях.
- Предлагайте сложные варианты оплаты и затягивайте этот процесс: используйте депозиты, ячейки и не только, чтобы растянуть время сделки и заставить потенциальных мошенников нервничать и, возможно, выдать себя (угрозами или и вовсе исчезновением).
- Делайте видеофиксацию сделки на случай обращения в суд в будущем.
- Сохраняйте все документы, включая переписки с продавцом и специалистами, а также чаты и чеки.
- Оформляйте сделку нотариально.
- Проверьте кредитную историю продавца — избегайте случаев, если у него обнаружатся финансовые обязательства.
- Выясните, зачем человек продает недвижимость, где он будет жить и так далее, чтобы понять, что это не единственное его жилье.
Психолог Владислав Лето, в свою очередь, отмечает, что жертвой обмана может стать каждый человек. Однако, по словам специалиста, есть определенные «звоночки», знание которых снижает риск попадания в руки преступников.
Если вдруг какой-то человек в интернете или по телефону начинает вас сильно торопить с просьбой его выручить, то с большой вероятностью вы находитесь под угрозой. Если это кто-то незнакомый, то шансы очень велики. Если знакомый, то важно сразу же попробовать связаться с ним другим способом, чтобы проверить, не взломан ли аккаунт.
«На такой случай полезно договориться с близкими о проверочном вопросе, ответ на который невозможно узнать из открытых источников, — предлагает оригинальный способ специалист. — Например: какая твоя любимая картина Казимира Малевича? Любой ответ, кроме „Черного квадрата“, вполне подходит».
Также будьте внимательны, когда собеседник представляется сотрудником госструктур, — достаточно просто вежливо вести диалог. Узнайте данные: ФИО, должность и суть вопроса, запишите их. После чего быстро назовите предлог, почему не можете говорить, и резко положите трубку — если не сделаете этого, то вас могут быстро запугать и вы окажетесь на крючке. Не перезванивайте по номеру звонившего, даже если высветилось название организации, — это тоже может быть подделка. Найдите номер этого учреждения в официальных справочниках, перезвоните туда напрямую и узнайте, мог ли кто-из их сотрудников вам звонить и по какому поводу. Если действительно звонили они, то 5–10 минут перерыва вряд ли что-то изменят, но это может спасти вас от мошенников.
Помните, что «серьезные» дела по телефону или в мессенджерах не решаются. Если за вами не приехали лично, не пригласили в отделение, но уже в чем-то обвиняют, это большой «красный флаг». Новые схемы мошенничества можно отслеживать в официальном телеграм-канале УБК МВД России — «Вестник Киберполиции России».
Также очень важно, чтобы у вас было хотя бы одно доверенное лицо, с которым вы можете поделиться информацией даже в «вопросах жизни и смерти». Как правило, мошенники отсекают жертв от контактов с другими людьми через запугивание и угрозы последствиями, — этот факт уже указывает на них. Тем не менее желательно заранее договориться с кем-то из близких, что если у вас возникнут проблемы и вам будут угрожать, то вы в любом случае поделитесь этим с ним, чтобы он смог попробовать беспристрастно оценить, реальная это угроза или мошенники.
* Антон Долин внесен Минюстом в список иноагентов.