Ваня Дмитриенко, Mayot, «Космонавтов нет», Lizer, МакSим: главные концерты января в Москве

С момента выхода хита «Венера-Юпитер» прошло уже четыре года, и в 2025-м в карьере молодого артиста начался новый этап: звук стал тяжелее, а тексты — вдумчивее и взрослее. Звезда соцсетей и любимец женской аудитории исполнит главные песни, среди которых «Цветаева», «Шелк» и «Настоящая», а также «Силуэт» — совместный с Аней Пересильд трек из фильма «Алиса в Стране чудес».