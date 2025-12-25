16 лучших музыкальных клипов 2025 года: Эддисон Рей, Playboi Carti, Geese и другие

16. Jerskin Fendrix «Beth’s Farm»
Режиссер Йоргос Лантимос
Отличается ли чем-нибудь режиссура музыкального клипа от режиссуры большого кино? Может ли лауреат «Золотого льва» Йоргос Лантимос, заручившись поддержкой оскароносной актрисы Эммы Стоун и своего постоянного оператора Робби Райана, снять музыкальный клип, затыкающий за пояс работы конкурентов, не обладающих и долей этих ресурсов и талантов? Ответ на этот вопрос не тривиален.
В смешном и жутком видео «Beth’s Farm» (барочный поп исполняет Джерскин Фендрикс — постоянный композитор Лантимоса) фермер (сам артист) и падающая с дерева девушка (Стоун) объединяют усилия, чтобы удобрить дышащие земляные бугры, которые постепенно захватывают ферму. Это очень живописный, жуткий и смешной — но не клип, а скорее все-таки короткометражный фильм под необычный саундтрек. В клиповых шедеврах союз музыки и изображения порождает нечто, превосходящее сумму этих двух частей по отдельности, — и это главное подтверждение тезиса, что клипы и фильмы все-таки являются разными видами искусства.
15. Addison Rae «Headphones On»
Режиссер Митч Райан
Пример выдающегося поэтического союза музыки и видео: расслабленный танец напротив грязного, как в детстве, сугроба идеально сочетается с ностальгическим трип-хоп-битом, а ода проводным наушникам в припеве рифмуется с такими классическими клипмейкерскими находками, как поездка верхом на лошади в розовом парике и замедленное ползание по проезжей части в трусах.
Экс-тиктокерша Эддисон Рей собаку съела на том, чтобы убедительно косплеить одновременно всех поп-звезд нулевых (к слову, сама она родилась в 2000 году), и в этом случае превосходит саму себя, вызывая глубокое чувство тоски по никогда не существовавшему эфиру музыкального канала, где этот шедевр крутили бы целыми днями. Увы, прошлое не вернуть: на ютубе у клипа просмотры, которые любой уважающий себя трэпер превосходит раз в месяц.
14. Lorde «What Was That»
Режиссеры Терренс О’Коннор и Lorde
Обратная сторона упоительного поклонения поп-музыке предыдущего поколения — культ юности, свежести переживаний и эстетической сырости как самоочевидных достоинств. Камбэк-клип певицы Лорд снят на пьянящую камеру айфона — трясущуюся, мутноватую, в отдельные моменты проникающую чуть ли не прямиком в рот артистки и падающую на асфальт. Сама Лорд мчится по Нью-Йорку на велосипеде, толкает прохожих, а в кульминации вылезает из канализации ради спонтанного выступления перед фанатами со своей синти-поп-кричалкой «Это что вообще было?». Лоуфайная съемка здесь — не способ сэкономить бюджет и не следствие рекламного контракта (как у The Weeknd или Оливии Родриго), а сознательный эстетический прием — может, и не самый глубокий, зато интуитивно понятный всем.
13. Oneohtrix Point Never «Cherry Blue»
Режиссер Поль Табюре
В поэзии и клипах притягательна не разгадка, а тайна. Под фантомно-ностальгические ноты (вроде и слышал их уже где-то, но не можешь вспомнить, где именно) Дэниела Лопатина французский художник Поль Табюре оживляет процессию скорбных официантов, призраков одинокого особняка и одну заводную балерину — то ли нацарапанную углем, то ли слепленную из фарфора. Совсем ничего не понятно, но почему-то в этой вселенной, напоминающей разом все странные мультфильмы, увиденные в детстве под температурой, хочется потеряться навсегда.
12. Deafheaven «Winona»
Режиссер Нико
Обнаружен чуть ли не самый идеальный метал-клип за всю историю жанра. И что, в нем можно найти рекордное количество кожанок, шипов, демонов и гитарных соло? Нет, нет, нет и нет! Зато здесь есть кое-что более важное для хеви-метала, а именно монофоническая эмоция неприкаянности, равномерно интенсивная по всей своей длине, но при этом чудом не теряющая в мелодичности. Герой клипа — насупленный молодой человек в галстуке (вокалист группы Джордж Кларк) — одинаково отрешенно попивает в баре, тащится по коридору и моет руки, пока не встречается взглядом с такой же мрачной незнакомкой с доберманом, стоящей на холме. Есть во всем этом трогательная романтика — примерно та же, что и в ревущей стене звука и экстремальном вокале самих Deafheaven. Ради нее и слушают метал.
11. «Золотые зубы» «Лошади спят стоя» (реакция)
Режиссер Денис
Не секрет, что традиционные музыкальные видео привлекают с каждым годом все меньше внимания: среди ста самых популярных на ютубе клипов лишь один (Бруно Марса и Розе на 91-м месте) был выпущен в течение последних пяти лет. И даже тот факт, что вы сейчас читаете этот топ, — своего рода аномалия: ведущие музыкальные издания (NME, Rolling Stone и Pitchfork) подводили свои итоги года в этой категории последний раз в 2018, 2019 и 2020 году соответственно.
Очевидно, что клипы в качестве инструмента промо по большей части оказались вытеснены короткими вертикальными видео из соцсетей. Но вдруг другие расхожие видеоформаты с ютуба тоже способны их заменить? Кажется, именно этот вопрос задали себе эмари «Золотые зубы», после чего решили сделать премьеру трека «Лошади спят стоя» не в виде клипа, а виде купленной (за 650 рублей) видеореакции на канале «Денис реакция». Получилось и правда что-то более цепляющее, чем среднестатистический клип: похожий на потерянного участника школьной рэп-группы Bad Boys ведущий генерирует ненарочную комедию, называя группу «Губами», а не «Зубами», на ходу проводит собственное расследование того, как спят лошади, и наконец искренне проникается мелодичностью композиции.
Режиссеры Сабрина Карпентер и Шон Прайс Уильямс
Настоящее наслаждение ирония приносит тогда, когда настаивается до нужной степени горечи. В прошлом году хохотушка Сабрина Карпентер выпустила мелодраматический клип «Please Please Please», в котором встречала своего бойфренда Барри Кеогана из тюрьмы, а в этом — буффонаду «Manchild», где ее многочисленные недалекие парни гибли при причудливых обстоятельствах. Но самые сильные эмоции вызывает альтернативный клип на версию «Please Please Please», спетую дуэтом с Долли Партон: здесь та же самая мысль (мужчины неисправимы) обрамлена впечатляющим количеством слоев умудренности. Мольбы быть человеком, не позориться и не скандалить на сей раз направлены не в адрес несносного партнера, а в сторону его же, но уже связанного в багажнике. При этом Сабрина так широко улыбается, а Долли так хрупко тянет свой кантри-вокал, что глубочайшее разочарование, отпечатанное на их лицах, становится почти незаметным. Наконец, крутейший инди-режиссер Шон Прайс Уильямс выстраивает ретроантураж с такой любовью к классике кино, что в какой-то момент заставляет и зрителей забыть, какой на дворе год.
9. Playboi Carti «Like Weezy»
Режиссер joy_divizn
Незамутненное воплощение в лаконичной визуальной форме чистого экстатического счастья постоять с пацанами, потереть за жизнь. Исполнение самой песни настолько не важно, что для экранизации бэнгера «Like Weezy» Плейбой Карти взял видеоряд от клипа на невыпущенную композицию «Buddha Man», в котором читает что-то совершенно иное, открывая рот невпопад. Зато вайб сходок и тусовок, где никто никуда не спешит, так идеально подходит песне, что кажется, будто энергия качания на корточках и тряски купюрами вот-вот просочится вместе с дымом на эту сторону экрана и приведет к пандемии сваги.
8. Threshold «Dream All Night»
Режиссер Дана Гринлиф
Чистая поэзия, возможная лишь в кинематографе, освобожденном от литературы и театра: юные гонщики дрифтуют на пустырях и ночных серпантинах без какой-либо предыстории и драматургии, импрессионистскими мазками чередуются все виды текстур киноизображения — зернистая пленка, четкое эйчди, зашумленный вид из глазка телефона. В такие моменты кажется, что увидел божественное видение идеальной формы кино — нежный инди-рок Threshold с ангельским вокалом это впечатление только усиливает.
7. Anna Calvi feat. Perfume Genius «I See a Darkness»
Режиссер Александр Браун
Редчайший случай, когда буквальная иллюстрация — самое удачное художественное решение. Анна Кальви перепевает своим оперным вокалом величайшую фолк-балладу 1990-х (которую в 2000-е уже перепевал Джонни Кэш) со строчками «Столько раз мы ходили выпивать и столько раз делились мыслями. Но ты вообще хоть раз замечал, какие мысли у меня в голове?». В это время на экране один короткий ночной эпизод (девушка провожает слегка перебравшую подругу от бара до такси) переснимается пять раз подряд в попытке вглядеться в экзистенциальную темноту внутри героинь.
Начинается все с непринужденной съемки на трясущийся телефон, продолжается кинематографично-нуарно (раздраженный случайный прохожий и лиса в лунном свете начинают пугать зрителей и героинь), заканчивается сюрреалистичным расплавленным слоу-мо, идеально передающим бездонную печаль песни. В большом фильме такой повествовательный прием смотрелся бы тяжеловесно и претенциозно, зато в коротком клипе срабатывает по-настоящему душераздирающе.
6. Chiara Savasta «Cross Control Patrol»
Режиссеры Алекс Эйси и Крис Йеллен
Серия видеопортретов подростков в естественной среде обитания — казалось бы, что может быть проще? На самом деле нет ничего сложнее хорошей живописи. На идеальном портрете школьники должны выглядеть не так, как они видят себя сами, и не так, как их видят взрослые, а такими, какие они есть. Портрет обязан поражать воображение, стимулировать мечты, но при этом не быть фантастическим. Его герои не должны принадлежать ни прошлому, ни настоящему, ни будущему, а должны оставаться вне времени. Режиссерам клипа «Cross Control Patrol» удалось создать именно такой идеальный оживший портрет, достойный стен любого национального музея живописи в мире.
5. Blood Orange «The Field»
Режиссер Дев Хайнс
В послевоенной Германии был популярен жанр хайматфильма, то есть сентиментального кино о возвращении домой, к природе, на малую родину. В этом году британский музыкант Дев Хайнс выпустил умиротворяющий альбом «Essex Honey» именно в этом жанре и в довесок к нему клип «The Field», изображающий очень уютную поездку на дачу в компании друзей. Самое восхитительное здесь то, что речь идет о специфическом уюте с точки зрения интроверта: пока друзья дурачатся на обочине, Хайнс просто наблюдает, лежа на капоте, и вскоре зовет их назад из-за моросящего дождя; на большой ночной тусовке в чистом поле, где все курят, пьют и веселятся, музыкант очень меланхолично засматривается на пламя костра. Хорошо, что и у таких тусовщиков-одиночек, и у дачных костров наконец-то есть экранная репрезентация.
4. FKA Twigs «Cheap Hotel»
Режиссеры FKA Twigs и Джордан Хемингуэй
Порой достаточно лишь небольшого смещения пары деталей, для того чтобы какой-нибудь жанр превратить в его противоположность. FKA Twigs замедляет R’n’B-бит в полтора раза, заставляет танцующих моделей общаться телепатическими субтитрами, не открывая рта, а своего ухажера нервно висеть на проводе во время тщетных попыток отыскать нужный номер мотеля. В результате на костях клипа в жанре «улетная вечеринка с полуголыми девушками» возникает чистейший хоррор, пускающий холодок по спине, — финальный скример спойлерить не будем. Пожалуй, со времен Афекса Твина ни один британский артист не обходился с тропами американской поп-культуры так безжалостно.
3. Ye «Cousins»
Режиссер не указан
Рэпер Йе, ранее известный как Канье Уэст, в прошедшем году сделал множество ужасных вещей, но не обошлось без как минимум одной прекрасной — сингла и клипа «Cousins». Под очень грустный инди-рок-семпл Йе болезненным фальцетом рассказывает историю своих инцестных отношений, пока в малопиксельном видеоряде мелькают едва различимые тени дерущихся мальчиков, подростков с пистолетами, отрывков из старой рекламы и случайных эротических образов, когда-то впечатавшихся в детскую психику. Быстрый импрессионистский монтаж обрывается, после чего вторая половина песни, в которой Йе предлагает жене сбежать от всего и вся, сопровождается фигуркой-кривулей артиста, все быстрее летящего с высоты на асфальт. Безо всякой иронии мощнейшая работа большого страдающего художника, который, впрочем, уже успел ее отовсюду удалить.
Режиссеры Джексон Рей и Gab3
Историю визуальных трендов второго и третьего десятилетия XXI века когда-нибудь можно будет изучать исключительно по клипмейкерским работам Гейба — от моды на VHS до эры самодельных видеоэффектов и зашумленного лоуфая. Как же эти исследователи обожгутся о «Fashion», ведь это такая постмодернистская конструкция, в которой оказываются намешаны признаки разных эпох: бейсболки образца 2010 года и септум-пирсинг, сигареты и вейпы, мутная вебка и сверхчеткая камера телефона, наконец, мемная походка девственника в сочетании с рейдж-звуком «под Плейбоя Карти». Дело не в том, что Гейб ошибается и не улавливает трушный вайб моды 2010 года, просто он так легко чувствует эстетику, что даже во время создания пастиша по мотивам поп-культурных столпов своей юности не перестает свободно фантазировать.
1. Geese «Taxes»
Режиссер Ноэл Пол
Взрыв популярности инди-рок-группы Geese в 2025 году — определенно событие такого масштаба, которое случается раз в поколение. Тем большей удачей кажется то, что у этого взрыва сразу же появилась идеальная визуализация: клип на лид-сингл Taxes поставил Ноэл Пол — один из немногих поистине великих клипмейкеров современности. Первая половина видео с акустическим вступлением состоит из неловкой проходки трущегося камерой о зрителей оператора от барной стойки к сцене клуба. Вторая половина под взрывной припев — это захватывающий дух монтаж, в котором выступление по-ангельски отрешенных восходящих звезд перемежается с реакцией публики, начинающей с эпилептических припадков и выпученных в экстазе глаз и заканчивающей буквальной каннибальской вакханалией.
Согласитесь, перед нами идеальная метафора взлета рок-группы, снятая режиссером, которому хватает мудрости видеть, что главный герой здесь не только Кэмерон Уинтер, но и его коллективный юный слушатель.