16 лучших музыкальных клипов 2025 года: Эддисон Рей, Playboi Carti, Geese и другие

Обнаружен чуть ли не самый идеальный метал-клип за всю историю жанра. И что, в нем можно найти рекордное количество кожанок, шипов, демонов и гитарных соло? Нет, нет, нет и нет! Зато здесь есть кое-что более важное для хеви-метала, а именно монофоническая эмоция неприкаянности, равномерно интенсивная по всей своей длине, но при этом чудом не теряющая в мелодичности. Герой клипа — насупленный молодой человек в галстуке (вокалист группы Джордж Кларк) — одинаково отрешенно попивает в баре, тащится по коридору и моет руки, пока не встречается взглядом с такой же мрачной незнакомкой с доберманом, стоящей на холме. Есть во всем этом трогательная романтика — примерно та же, что и в ревущей стене звука и экстремальном вокале самих Deafheaven. Ради нее и слушают метал.