Flo Rida, «Каспийский груз», Toxi$, «Макулатура», Slava Marlow: концерты в марте в Москве

Рассказываем, куда сходить в столице в первый месяц весны, чтобы покричать хорошо знакомые треки и познакомиться с новым творчеством артистов. За андеграунд в подборке отвечал Роман Имполитов, автор телеграм-канала «слезы моей юности».

Toxi$

1 марта, в концертном зале VK Stadium

© Toxi$

В сет-листе концерта — треки с альбомов «Изнутри», «Hotshot» и «Jazz Do It», а также совместные работы, ставшие хитами: «Ameli», «Culture» и другие. Заявлены и приглашенные гости.

«Досвидошь»

2 марта, в клубе «16 тонн»

© «Досвидошь»

Электроакустический концерт дуэта из Саратова, на котором, среди прочего, прозвучат песни из недавнего альбома «Патологическая неизбежность».

Хаски

5–6 марта, в пространстве Tau

© Хаски

Два больших концерта подряд: любитель перформансов и ярких шоу презентует альбом «Партизан».

Sted.D

7 марта, в клубе Pravda

© Sted.D

Артист надолго пропал с радаров слушателей, но предлагает вместе встретить весну — и намекает, что прозвучат не только хиты, но и свежие работы.

«Макулатура»

8 марта, в клубе Base

© «Макулатура»

В преддверии десятилетия «Пляжа» группа обещает исполнить треки с этого легендарного для поклонников альбома. На сцену выйдет лайв-бенд с Феликсом Бондаревым.

Flo Rida

8–9 марта

© Alex Kirzhner

Американский рэпер летит в Россию, а значит, время вспомнить хиты: «Low», «Club Can’t Handle Me», «Wild Ones». Некоторые из них мы знаем с детства как саундтреки к фильмам «Шаг вперед-2» и «Мальчишник в Вегасе».

«Замок by Hangov3r»

8 марта, в ДК «Оригинал»

© Thomas Mraz

Музыкальный лейбл Томаса Мраза превратит пространство «Оригинала» в замок: в этот вечер на сцену выйдут сам Thomas Mraz, Лауд, Rozalia, Kid Sole, Souloud и другие артисты.

«Буерак»

8 марта, в клубе «Урбан»

© «Буерак»

В Международный женский день новосибирские герои постпанка и одни из главных коллективов так называемой «новой русской волны» сыграют особенную программу, состоящую из самых романтических песен и самых главных хитов.

«Гудтаймс»

8 марта, в пространстве Tau

© «Гудтаймс»

В Международный женский день группа обещает устроить яркую, но душевную вечеринку под саундтрек из любимых песен.

«Сироткин»

9 марта, в концертном зале VK Stadium

© «Сироткин»

«Неистовый тур» группы продолжается: фанаты впервые услышат вживую мини-альбом «Олень» и вспомнят давно полюбившиеся песни, среди которых «К водопадам», «Навсегда», «Выше домов».

«Два обреза»

10 марта, в клубе «16 тонн»

© Shabash Records

В программу этого концерта попало много треков с прошлогоднего альбома «Шабаш Радио», где мультижанровая группа подчеркивает абсурдность токсичной маскулинности.

«Деревянные киты»

13 марта, в ДК «Альфа Кристалл»

© «Деревянные киты»
Травма

14 марта, в клубе Gipsy

© Травма

Хитмейкер, чья популярность началась с переосмысления «Плохой девочки», а продолжилась треками «Закричу на весь мир» и «Самолет», на большом сольном концерте презентует альбом «[нулевая частота]».

«Хлеб»

14 марта, в пространстве Tau

© «Хлеб»

Ностальгия, энергия, юмор и немного абсурда — главные составляющие лайв-выступления группы. Готовьтесь кричать тексты «Эба», «Плачу на техно», «Шашлындос», «Бывший».

Slava Marlow

14 марта, Base

© Slava Marlow

Большой сольный концерт Славы Мэрлоу, не выступавшего много лет. Время вспомнить закрепившиеся хиты и прошлогодний альбом «Эльф 1».

Mirèle

14 марта, в «Москвариуме»

© Mirèle

Лайв в океонариуме, где под живые инструменты прозвучат новые аранжировки песен Мирель.

«Озера»

14 марта, в ДК Альфа Кристалл

© «Озера»

2016 год действительно вернулся: в марте в Москве и Петербурге пройдут концерты группы Петара Мартича и Лизы Громовой — они занимались этим проектом перед уходом в сольное творчество. 

Niletto

14 марта, в «ЦСКА Арене»

© Niletto

Организаторы шоу обещают новую программу и сюрпризы, но главные хиты гарантированы: от «Доброй Лунной» до «Худи».

Дора

15 марта, в пространстве Tau

© Дора

Фанаты кьют-рока на месте? Хор нестройных мужских голосов в зале вот-вот будет кричать строчки песен «Втюрилась», «Сан Ларан» и «Дора дура». 

Найтивыход

15 марта, в клубе Anima

© Найтивыход

В 2017 году почти у каждого уважающего себя человека на стенке ВК можно было найти загадочную фотографию, сопровожденную треком «Киты умирают в лужах бензина». Автор хита исполнит и его, и свежие работы. 

Cold Carti

15 марта, в клубе Base

© Cold Carti

В конце января артист выпустил альбом «Я не могу не писать музыку», а теперь презентует его в городах России.

Элджей

20 марта, в концертном зале «Live Арена»

© Элджей

Артист открывает эру Gameboy Arena Show — так Элджей называет новый концепт выступлений, где обещает показать новый уровень визуального продакшена. 

лампабикт

20 марта, в клубе Atmosphere

© лампабикт

Инди-артист, получивший широкую популярность благодаря песне «Немерено» (записанной совместно с Элли на маковом поле), презентует декабрьский альбом «Пни». 

«Пневмослон»

20–21 марта, в клубе Base

© «Пневмослон»

Андеграундная группа собирается провести «сеансы массовой пневмотерапии», настоящие фанаты могут пойти на оба концерта, ведь программы уникальны: повторится только пятерка главных хитов. 

Bird Bone и «Ножевая драка в телефонной будке»

20 марта, в клубе Pravda

© Bird Bone

На одной сцене окажутся представители ярославского мидвест-эмо и воронежского скримо — музыканты обещают много эмоций и советуют подготовить голосовые связки.

Beautiful Boys

21 марта, в пространстве Tau

© Пресс-материалы

Песни «Нежная любовь» и «Где бы я ни был» прошлым летом слышали, кажется, все.  Группа во главе с фронтменом — солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгородневым — на концерте исполнит и полюбившиеся хиты, и совсем новые треки. 

Слава КПСС

21 марта, в концертном зале VK Stadium

© Слава КПСС

Концерт одного из самых продуктивных и провокативных представителей российской музыкальной сцены. В конце года он выпустил альбом «Оттенки барда 2» и отправился презентовать его в городах России. 

гнилаялирика 

22 марта, в пространстве «Свобода»

© гнилаялирика

Концерт при поддержке GNG, на котором артист выступит с лайв-бендом. Среди специальных гостей — Роки, Aikko и Renzen.

Темный принц

22 марта, в пространстве Tau
 

© Темный принц

Выходец с саундклауда, артист стал одним из главных фрешменов 2025-го. Сейчас он в туре «Мрачные треды» — в честь прошлогоднего альбома.

Masha Hima

22 марта, в клубе Eclipse

© Masha Hima


Восходящая звезда питерского андеграунда запала в сердца поклонников благодаря мрачной подаче материала где-то на стыке инди-попа и хип-хопа. 

«Мытищи в огне»

26 марта, в клубе «16 тонн»

© @mytishchi_v_ogne

Шумная группа продолжает размывать границы жанров, не стесняясь смешивать в своей музыке все — от дэнс-панка до габбера и электрорейва.

Markul

27 марта, в пространстве Tau

© Екатерина Коростей

Акустическое шоу, которое поможет фанатам артиста по-новому взглянуть на его творчество: знакомые песни прозвучат в непривычных аранжировках.

Юг 404

27 марта, в центре городской культуры «Графит»

© Юг 404

При поддержке 22 Раза и Gazik 202, беларусский артист отправился в тур по России, чтобы напомнить о старых бэнгерах и презентовать новые. 

«ЛСП»

28 марта, в «ЦСКА Арене»

© «ЛСП»

Стадионный концерт группы, где среди прочего прозвучат треки с прошлогоднего релиза «Судный день» — слушатели как раз окончательно его расслушали и вывели в топ песню «Шиншиллы».

i61

28 марта, в пространстве «Свобода»

© i61

Первая за долгое время возможность погрузиться во вселенную изобретательного уфимского артиста — получится и вспомнить раннее творчество, и услышать новое.   

«Каспийский груз»

28 марта, в «ВТБ Арене»

© «Каспийский груз»

Табор уходит в небо, а «Каспийский груз» возвращается на сцену: вместе с Брутто и ВесЪ зрители с помощью декораций площадки перенесутся в атмосферу морского порта 1990-х.

Рудольф Страусов

28 марта, в ДК «Оригинал»

© Рудольф Страусов

По задумке артиста, в день его концерта «Оригинал» превратится в бункер, который спасет гостей от инопланетного вторжения. 

Thrill Pill

28 марта, в центре городской культуры «Графит»

© Артур SKB

Концерт для фанатов трэпа и «грязного» звука — бывший участник объединения «Закат 99.1» на протяжении многих лет не изменяет выбранному музыкальному направлению. 

тима ищет свет

29 марта, в клубе Atmosphere

© Пресс-материалы

Тима продолжает искать свет: артист сейчас работает над пятым альбомом, а на концерте устроит театрализованный перформанс с неожиданными аранжировками уже вышедших треков.

Heronwater

29 марта, в концертном зале VK Stadium

© Heronwater

Рэпер в туре «Вечно молодой»: презентует прошлогодний альбом «1000 bars» и исполняет другие треки — их в карьере артиста много. 

