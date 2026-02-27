Flo Rida, «Каспийский груз», Toxi$, «Макулатура», Slava Marlow: концерты в марте в Москве

Toxi$
1 марта, в концертном зале VK Stadium
В сет-листе концерта — треки с альбомов «Изнутри», «Hotshot» и «Jazz Do It», а также совместные работы, ставшие хитами: «Ameli», «Culture» и другие. Заявлены и приглашенные гости.
«Досвидошь»
2 марта, в клубе «16 тонн»
Электроакустический концерт дуэта из Саратова, на котором, среди прочего, прозвучат песни из недавнего альбома «Патологическая неизбежность».
Хаски
5–6 марта, в пространстве Tau
Два больших концерта подряд: любитель перформансов и ярких шоу презентует альбом «Партизан».
Sted.D
7 марта, в клубе Pravda
Артист надолго пропал с радаров слушателей, но предлагает вместе встретить весну — и намекает, что прозвучат не только хиты, но и свежие работы.
«Макулатура»
8 марта, в клубе Base
В преддверии десятилетия «Пляжа» группа обещает исполнить треки с этого легендарного для поклонников альбома. На сцену выйдет лайв-бенд с Феликсом Бондаревым.
Flo Rida
8–9 марта
Американский рэпер летит в Россию, а значит, время вспомнить хиты: «Low», «Club Can’t Handle Me», «Wild Ones». Некоторые из них мы знаем с детства как саундтреки к фильмам «Шаг вперед-2» и «Мальчишник в Вегасе».
«Замок by Hangov3r»
8 марта, в ДК «Оригинал»
Музыкальный лейбл Томаса Мраза превратит пространство «Оригинала» в замок: в этот вечер на сцену выйдут сам Thomas Mraz, Лауд, Rozalia, Kid Sole, Souloud и другие артисты.
«Буерак»
8 марта, в клубе «Урбан»
В Международный женский день новосибирские герои постпанка и одни из главных коллективов так называемой «новой русской волны» сыграют особенную программу, состоящую из самых романтических песен и самых главных хитов.
«Гудтаймс»
8 марта, в пространстве Tau
В Международный женский день группа обещает устроить яркую, но душевную вечеринку под саундтрек из любимых песен.
«Сироткин»
9 марта, в концертном зале VK Stadium
«Неистовый тур» группы продолжается: фанаты впервые услышат вживую мини-альбом «Олень» и вспомнят давно полюбившиеся песни, среди которых «К водопадам», «Навсегда», «Выше домов».
«Два обреза»
10 марта, в клубе «16 тонн»
В программу этого концерта попало много треков с прошлогоднего альбома «Шабаш Радио», где мультижанровая группа подчеркивает абсурдность токсичной маскулинности.
«Деревянные киты»
13 марта, в ДК «Альфа Кристалл»
Травма
14 марта, в клубе Gipsy
Хитмейкер, чья популярность началась с переосмысления «Плохой девочки», а продолжилась треками «Закричу на весь мир» и «Самолет», на большом сольном концерте презентует альбом «[нулевая частота]».
«Хлеб»
14 марта, в пространстве Tau
Ностальгия, энергия, юмор и немного абсурда — главные составляющие лайв-выступления группы. Готовьтесь кричать тексты «Эба», «Плачу на техно», «Шашлындос», «Бывший».
Slava Marlow
14 марта, Base
Большой сольный концерт Славы Мэрлоу, не выступавшего много лет. Время вспомнить закрепившиеся хиты и прошлогодний альбом «Эльф 1».
Mirèle
14 марта, в «Москвариуме»
Лайв в океонариуме, где под живые инструменты прозвучат новые аранжировки песен Мирель.
«Озера»
14 марта, в ДК Альфа Кристалл
2016 год действительно вернулся: в марте в Москве и Петербурге пройдут концерты группы Петара Мартича и Лизы Громовой — они занимались этим проектом перед уходом в сольное творчество.
Niletto
14 марта, в «ЦСКА Арене»
Организаторы шоу обещают новую программу и сюрпризы, но главные хиты гарантированы: от «Доброй Лунной» до «Худи».
Дора
15 марта, в пространстве Tau
Фанаты кьют-рока на месте? Хор нестройных мужских голосов в зале вот-вот будет кричать строчки песен «Втюрилась», «Сан Ларан» и «Дора дура».
Найтивыход
15 марта, в клубе Anima
В 2017 году почти у каждого уважающего себя человека на стенке ВК можно было найти загадочную фотографию, сопровожденную треком «Киты умирают в лужах бензина». Автор хита исполнит и его, и свежие работы.
Cold Carti
15 марта, в клубе Base
В конце января артист выпустил альбом «Я не могу не писать музыку», а теперь презентует его в городах России.
Элджей
20 марта, в концертном зале «Live Арена»
Артист открывает эру Gameboy Arena Show — так Элджей называет новый концепт выступлений, где обещает показать новый уровень визуального продакшена.
лампабикт
20 марта, в клубе Atmosphere
Инди-артист, получивший широкую популярность благодаря песне «Немерено» (записанной совместно с Элли на маковом поле), презентует декабрьский альбом «Пни».
«Пневмослон»
20–21 марта, в клубе Base
Андеграундная группа собирается провести «сеансы массовой пневмотерапии», настоящие фанаты могут пойти на оба концерта, ведь программы уникальны: повторится только пятерка главных хитов.
Bird Bone и «Ножевая драка в телефонной будке»
20 марта, в клубе Pravda
На одной сцене окажутся представители ярославского мидвест-эмо и воронежского скримо — музыканты обещают много эмоций и советуют подготовить голосовые связки.
Beautiful Boys
21 марта, в пространстве Tau
Песни «Нежная любовь» и «Где бы я ни был» прошлым летом слышали, кажется, все. Группа во главе с фронтменом — солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгородневым — на концерте исполнит и полюбившиеся хиты, и совсем новые треки.
Слава КПСС
21 марта, в концертном зале VK Stadium
Концерт одного из самых продуктивных и провокативных представителей российской музыкальной сцены. В конце года он выпустил альбом «Оттенки барда 2» и отправился презентовать его в городах России.
гнилаялирика
22 марта, в пространстве «Свобода»
Концерт при поддержке GNG, на котором артист выступит с лайв-бендом. Среди специальных гостей — Роки, Aikko и Renzen.
Темный принц
22 марта, в пространстве Tau
Выходец с саундклауда, артист стал одним из главных фрешменов 2025-го. Сейчас он в туре «Мрачные треды» — в честь прошлогоднего альбома.
Masha Hima
22 марта, в клубе Eclipse
Восходящая звезда питерского андеграунда запала в сердца поклонников благодаря мрачной подаче материала где-то на стыке инди-попа и хип-хопа.
«Мытищи в огне»
26 марта, в клубе «16 тонн»
Шумная группа продолжает размывать границы жанров, не стесняясь смешивать в своей музыке все — от дэнс-панка до габбера и электрорейва.
Markul
27 марта, в пространстве Tau
Акустическое шоу, которое поможет фанатам артиста по-новому взглянуть на его творчество: знакомые песни прозвучат в непривычных аранжировках.
Юг 404
27 марта, в центре городской культуры «Графит»
При поддержке 22 Раза и Gazik 202, беларусский артист отправился в тур по России, чтобы напомнить о старых бэнгерах и презентовать новые.
«ЛСП»
28 марта, в «ЦСКА Арене»
Стадионный концерт группы, где среди прочего прозвучат треки с прошлогоднего релиза «Судный день» — слушатели как раз окончательно его расслушали и вывели в топ песню «Шиншиллы».
i61
28 марта, в пространстве «Свобода»
Первая за долгое время возможность погрузиться во вселенную изобретательного уфимского артиста — получится и вспомнить раннее творчество, и услышать новое.
«Каспийский груз»
28 марта, в «ВТБ Арене»
Табор уходит в небо, а «Каспийский груз» возвращается на сцену: вместе с Брутто и ВесЪ зрители с помощью декораций площадки перенесутся в атмосферу морского порта 1990-х.
Рудольф Страусов
28 марта, в ДК «Оригинал»
По задумке артиста, в день его концерта «Оригинал» превратится в бункер, который спасет гостей от инопланетного вторжения.
Thrill Pill
28 марта, в центре городской культуры «Графит»
Концерт для фанатов трэпа и «грязного» звука — бывший участник объединения «Закат 99.1» на протяжении многих лет не изменяет выбранному музыкальному направлению.
тима ищет свет
29 марта, в клубе Atmosphere
Тима продолжает искать свет: артист сейчас работает над пятым альбомом, а на концерте устроит театрализованный перформанс с неожиданными аранжировками уже вышедших треков.
Heronwater
29 марта, в концертном зале VK Stadium
Рэпер в туре «Вечно молодой»: презентует прошлогодний альбом «1000 bars» и исполняет другие треки — их в карьере артиста много.