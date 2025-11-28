Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию

Политик отметил, что прежнее имя не отражает его характер и амбиции. Ранее он говорил, что ни в коем случае не поддерживает нацистскую идеологию и не стремится к мировому господству. «Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — пояснил Уунона.