Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию

Фигуранты дела о продаже квартиры Долиной получили реальные сроки
ЕГЭ по истории стал обязательным для поступления на социогуманитарные направления
Ученые: «эффект Долиной» может попасть в словари
Песня из «Ложкой снег мешая» возглавила список любимых колыбельных россиян
На Болотной площади в Москве откроется бесплатный каток
Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
Бенедикт Камбербатч снялся в рождественском ролике World of Tanks
В России вырос спрос на уходовую косметику для животных
ТЦ в России из‑за падения спроса стали переформатировать в склады
4-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» получил самую высокую оценку за историю сериала — 9,8
Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Beat Film Festival открыл прием заявок на программу «Док-индустрия-2026»
Аналитики: 33% россиян отмечают День матери
Филиалы усадьбы Деда Мороза откроются 1 декабря в трех парках Москвы
Бьорк объявила о новом иске к правительству Исландии в день своего 60-летия
Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»

Победивший на выборах намибийский политик Адольф Гитлер решил сменить фамилию

Фото: Oshana Regional Council

Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона, который в пятый раз одержал победу на региональных выборах в округе Омпунджа, хочет сменить фамилию. Теперь мужчина хочет, чтобы его называли просто Адольф Уунона, сообщает Namibian.

«Адольф Гитлер Уунона убрал фамилию „Гитлер“ из своего удостоверения личности. Он говорит, что больше не хочет, чтобы к нему обращались по имени, данному ему при рождении», — пишет издание.

Политик отметил, что прежнее имя не отражает его характер и амбиции. Ранее он говорил, что ни в коем случае не поддерживает нацистскую идеологию и не стремится к мировому господству. «Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — пояснил Уунона.

«Меня зовут не Адольф Гитлер. Я Адольф Уунона. В прошлом я слышал, как люди называли меня Адольфом Гитлером и пытались связать меня с человеком, которого я даже не знаю», — добавил он.

Как отмечали в местной прессе, Уунону хвалят за работу «на земле» и борьбу против апартеида. Тезка лидера нацистской Германии представляет Организацию народов Юго-Западной Африки (СВАПО), которой принадлежат 63 из 104 мест в намибийском парламенте. В прошлый раз Адольф победил на региональных выборах в 2020 году. 

Расскажите друзьям