Милли Бобби Браун составила рейтинг любимых сезонов «Очень странных дел»

Фото: Netflix

Актриса Милли Бобби Браун, исполнившая роль Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», в интервью Vanity Fair составила рейтинг сезонов шоу от самого любимого к наименее любимому.

На первое место она пометила первый сезон: «[Я сделала это] из соображений ностальгии. Для меня это любимый сезон, потому что это было самое захватывающее время в моей жизни». На второе место Браун поставила последний, пятый сезон, выходящий прямо сейчас.  «То, как он выглядит, как воспринимается, его сюжет — он мой любимый», — пояснила актриса.

Видео: Vanity Fair

Далее в рейтинге идут третий и четвертый сезоны. Наконец, замыкает список второй: «Я не очень хорошо его помню. Воспоминания довольно смутные», — поделилась Браун.

Рейтинг сезонов «Очень странных дел» от Милли Бобби Браун:

  1. Сезон 1;
  2. Сезон 5;
  3. Сезон 3;
  4. Сезон 4;
  5. Сезон 2.
