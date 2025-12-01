Москвичам пообещали очень теплый декабрь
Автор «Злой» Грегори Магуайр в 2026 году выпустит книгу о детстве Глинды

Фото: Universal Pictures

Грегори Магуайр, который в 1995 году написал роман «Злая: Жизнь и приключения злой ведьмы Запада», готовит приквел о детстве Глинды под названием «Galinda: A Charmed Childhood». Книгу выпустит издательство HarperCollins 29 сентября 2026 года, пишет Deadline.

Произведение расскажет о происхождении Волшебницы Юга. В этом году в книжных магазинах появилась книга Магуайра о злой ведьме Эльфабе.

В 2023 году на основе книги автора состоялась премьера бродвейского мюзикла. Экранизация произведения с Синтией Эриво и Арианой Гранде вышла в 2024 году. Премьера продолжения истории — мюзикла «Злая: Навсегда» — состоялась 21 ноября. Действие фильма разворачивается спустя годы после событий первой части. Эльфаба стала изгоем страны Оз и скрывается в лесах, а Глинда превратилась в марионетку Волшебника и мадам Морбли.

Во второй части есть отрывки из детства Глинды (Ариана Гранде). Там показана сцена ее рождения, когда девочка получает в подарок волшебную палочку, но, услышав настойчивые просьбы друзей произнести заклинание, понимает, что не может этого сделать. Загнанная в угол, Глинда лжет и говорит, что случайная радуга — результат ее магических способностей. Когда позже она делится своими страхами с родителями, они не обращают на нее внимания и советуют ей сосредоточиться на своем врожденном обаянии и улыбке.

Недавно выяснилось, что Universal Pictures уже работает над продолжением франшизы «Злая». Пока неизвестно, в каком оно выйдет формате ― сериала или фильма.

