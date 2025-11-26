У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение

Universal Pictures уже работает над продолжением франшизы «Злая». Пока неизвестно, в каком оно выйдет формате ― сериала или фильма. Об этом сообщил один из руководителей студии Майкл Моррис.
«Благодаря успеху „Злой“ и популярности фильма у фанатов мы обязаны решить: как мы можем продолжить эту вселенную? Разобрались ли мы с этим? Нет. Но работа уже идет», — сказал Моррис в интервью Vulture.
Автор всех песен для мюзикла Стивен Шварц ранее рассказал изданию The Ankler, что у него уже есть идея нового проекта, связанная с развитием франшизы. Он придумал ее вместе с автором книги к мюзиклу Винни Хольцман.
«Думаю, история Глинды и Эльфабы кажется завершенной, но есть и другие аспекты, которые можно было бы раскрыть. У Грегори Магуайра, автора оригинальной серии „Злая“, например, есть несколько книг. Но есть и другая идея, которую мы обсуждаем с Винни, — не продолжение, а дополнение», — добавил он.
Мюзикл «Злая: Навсегда» с Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях вышел в мировой прокат 21 ноября. Действие фильма разворачивается спустя годы после событий первой части. Эльфаба стала изгоем страны Оз и скрывается в лесах, а Глинда превратилась в марионетку Волшебника и мадам Морбли.