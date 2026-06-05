Ладо Кватания снял клип для Muse

Muse появилась в 1994 году. В состав группы входит Мэттью Беллами (вокал, гитара, клавиши), Крис Уолстенхолм (бас-гитара, бэк-вокал) и Доминик Ховард (ударные). Коллектив играет альтернативный и прогрессивный рок. Среди самых известных треков: «Supermassive Black Hole», «Starlight» и «Uprising».



Режиссер Ладо Кватания, родившийся в Москве, известен работой над клипами для Cardi B, Оксимирона*, Монеточки**, Манижи, Noize MC***, масла черного тмина и других артистов. В 2022 году вышел его дебютный полнометражный фильм «Казнь».



*Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) внесен Минюстом в реестр иноагентов.



**Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом в реестр иноагентов.



*** Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) внесен Минюстом в реестр иноагентов.