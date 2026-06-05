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Ладо Кватания снял клип для Muse

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: из соцсетей Ладо Кватании

Режиссер Ладо Кватания снял клип для британской рок-группы Muse к песне «Nightshift Superstar». Он указан в титрах как режиссер и автор сценария ролика, который был опубликован на ютуб-канале группы 5 июня.

«Nightshift Superstar» — это новый сингл группы. Он войдет в десятый студийный альбом под названием «The Wow! Signal», релиз которого запланирован на 26 июня.

Источник: Muse

Muse появилась в 1994 году. В состав группы входит Мэттью Беллами (вокал, гитара, клавиши), Крис Уолстенхолм (бас-гитара, бэк-вокал) и Доминик Ховард (ударные). Коллектив играет альтернативный и прогрессивный рок. Среди самых известных треков: «Supermassive Black Hole», «Starlight» и «Uprising».

Режиссер Ладо Кватания, родившийся в Москве, известен работой над клипами для Cardi B, Оксимирона*, Монеточки**, Манижи, Noize MC***, масла черного тмина и других артистов. В 2022 году вышел его дебютный полнометражный фильм «Казнь».

*Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) внесен Минюстом в реестр иноагентов.

**Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом в реестр иноагентов.

*** Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев) внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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