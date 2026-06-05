Ладо Кватания снял клип для Muse
Купленная под аренду однушка в Москве окупается почти 25 лет
Косметический бренд из России Mixit начнет выпускать одежду
В «Музеоне» 6 июня пройдет фестиваль прыжковых видов спорта
Первая российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в сентябре 2026 года
Лысеющий Вуди в новом отрывке «Истории игрушек-5»
В Москве в выходные ожидается солнечная и теплая погода
«Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом A24 в США
Сет Роген снимет новую версию «Самого маленького бродяги»
Исследование: удаленная работа ухудшает психическое здоровье
В Бразилии 37-летняя женщина больше года выдавала себя за ребенка
В «Яндекс Музыке» появился ИИ-компаньон для управления «Моей волной» с помощью текста
Стивен Спилберг не задумывался о том, сколько еще фильмов он снимет
Шэрон Стоун сказала, что «Эйфорию» нужно показывать всем старшеклассникам
Сэди Синк снимется в сериале «Брачный сюжет»
Квентин Тарантино разочаровался в современном кино
Международный день йоги отметят в «Царицыно» 21 июня
«Почта России» возобновила доставку посылок из США
В Мариинском театре прошел концерт «Музыка театра». Его визуал создали нейросети
Вышел первый трейлер фильма «Вышка-2»
Появился тизер «Ледникового периода-6»
Кошка Карла Лагерфельда так и не получила наследство
Майкл Джексон планировал создать фэнтези-видеоигру
В Петербурге стартовали съемки лирической комедии «Петроградка»
В Нью-Йорке назовут улицу в честь рэпера DMX
Россияне стали разговаривать по телефону на 25% дольше
Ученые призвали не наказывать птиц за мастурбацию
FIFA представила официальный музыкальный альбом чемпионата мира 2026 года

Режиссер «Закулисья реальности» мечтает снять экранизацию игры Portal

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Electronic Arts

Кейн Парсонс, режиссер фильма «Закулисье реальности», в интервью The New York Times признался, что мечтает снять экранизацию видеоигры Portal.

«Я не смотрю много фильмов», — сказал 20-летний режиссер. Парсонс считает, что его подход сформирован скорее веб-сериалами и видеоиграми — в первую очередь Portal и Half-Life. Впрочем, кино он тоже любит: пересмотрел «Мистера Робота» минимум восемь раз.

Portal — это головоломка от первого лица, вышедшая в 2007 году на Windows, macOS, Linux, PlayStation 3, Xbox 360 и Nintendo Switch. Игрок стреляет из пушки, которая создает порталы двух цветов — оранжевого и синего. Через них могут проходить люди и предметы. Задача игрока — добраться до выхода, создавая сложные конструкции и обходя роботов-пулеметов.

В США «Закулисье реальности» вышло 29 мая. Он уже заработал 100 млн долларов и стал самым кассовым фильмом студии A24 во внутреннем прокате. За российский прокат отвечает «Вольга» — премьера состоялась вчера, 4 июня.

Закулисьем — или бэкрумс — называют зародившийся на 4Chan жанр хоррора с бесконечным лабиринтом пустых лиминальных помещений, которые вызывают у зрителя тревогу. Их отличительные черты — желтые обои, гудящие лампы, старый ковер. У пространства несколько уровней, у каждого из которых свои особенности и обитатели.

По сюжету фильма мужчина (Чиветель Эджофор, «12 лет рабства») обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту (Рената Рейнсве, «Сентиментальная ценность»), но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший. Он берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.

Расскажите друзьям