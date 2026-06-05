Режиссер «Закулисья реальности» мечтает снять экранизацию игры Portal

Кейн Парсонс, режиссер фильма «Закулисье реальности», в интервью The New York Times признался, что мечтает снять экранизацию видеоигры Portal.
«Я не смотрю много фильмов», — сказал 20-летний режиссер. Парсонс считает, что его подход сформирован скорее веб-сериалами и видеоиграми — в первую очередь Portal и Half-Life. Впрочем, кино он тоже любит: пересмотрел «Мистера Робота» минимум восемь раз.
Portal — это головоломка от первого лица, вышедшая в 2007 году на Windows, macOS, Linux, PlayStation 3, Xbox 360 и Nintendo Switch. Игрок стреляет из пушки, которая создает порталы двух цветов — оранжевого и синего. Через них могут проходить люди и предметы. Задача игрока — добраться до выхода, создавая сложные конструкции и обходя роботов-пулеметов.
В США «Закулисье реальности» вышло 29 мая. Он уже заработал 100 млн долларов и стал самым кассовым фильмом студии A24 во внутреннем прокате. За российский прокат отвечает «Вольга» — премьера состоялась вчера, 4 июня.
Закулисьем — или бэкрумс — называют зародившийся на 4Chan жанр хоррора с бесконечным лабиринтом пустых лиминальных помещений, которые вызывают у зрителя тревогу. Их отличительные черты — желтые обои, гудящие лампы, старый ковер. У пространства несколько уровней, у каждого из которых свои особенности и обитатели.
По сюжету фильма мужчина (Чиветель Эджофор, «12 лет рабства») обнаруживает в магазине мебели странное пространство, полное тайн. В пустых комнатах бродят неизвестные фигуры и слышны голоса. Герой рассказывает о находке своему психотерапевту (Рената Рейнсве, «Сентиментальная ценность»), но та не слишком верит ему. Тогда мужчина решает доказать, что он не сумасшедший. Он берет камеру и отправляется вглубь таинственных коридоров.