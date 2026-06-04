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Стивен Спилберг не задумывался о том, сколько еще фильмов он снимет

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Netflix

Стивен Спилберг признался, что не задумывался о том, сколько еще картин он срежиссирует. Об этом он сказал в новом интервью для Associated Press.

«Я никогда не задумываюсь о том, сколько [фильмов] еще будет. Я просто надеюсь, что смогу получить вдохновение, когда что-то будет намечаться, как это было с „Днем раскрытия“, „Фабельманами“, „Вестсайдской историей“», — поделился он. 

В этом году кинематографисту исполнится 80 лет. Всего за последние 10 лет он снял шесть картин. Мировая премьера «Дня раскрытия» состоится 12 июня.

Недавно Стивен Спилберг сказал, что верит в инопланетную жизнь. По его словам, обратное «математически и научно невозможно». Режиссер отметил, что экс-президент США Барак Обама был прав, когда также говорил, что верит в существование жизни за пределами Земли.

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