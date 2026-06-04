Россияне стали разговаривать по телефону на 25% дольше

Рост голосового трафика происходит на фоне регулярных ограничений мобильного интернета в России. В последние годы власти все чаще временно отключают или замедляют мобильный интернет в регионах, объясняя это соображениями безопасности и угрозой атак беспилотников. В 2026 году в России полноценно заработал «белый список» сайтов и сервисов, которые должны сохранять доступность при отключениях интернета.