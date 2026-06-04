Россияне стали разговаривать по телефону на 25% дольше

За последний год средний объем голосового трафика на одного абонента увеличился на четверть (25%). Об этом говорится в совместном исследовании Rambler&Co и «СберМобайл», с результатами которого ознакомилась «Афиша Daily».
Согласно ему, за последний год 40% участников опроса чаще звонили близким по мобильному телефону. При этом 36% сохранили прежнюю частоту общения, а 24% не заметили изменений в своем поведении.
Телефонные звонки остались самым популярным способом связи. С помощью них общаются 44% респондентов.
У участников также спросили, планируют ли они возвращаться к использованию домашних телефонов. Такую возможность рассматривают лишь 4%, подавляющее большинство не задумывались об этом (76%), остальные 20% уже им пользуются.
Опрос проводился с 21 по 27 мая 2026 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. В нем приняли участие 2005 респондентов.
Рост голосового трафика происходит на фоне регулярных ограничений мобильного интернета в России. В последние годы власти все чаще временно отключают или замедляют мобильный интернет в регионах, объясняя это соображениями безопасности и угрозой атак беспилотников. В 2026 году в России полноценно заработал «белый список» сайтов и сервисов, которые должны сохранять доступность при отключениях интернета.