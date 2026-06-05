В «Музеоне» 6 июня пройдет фестиваль прыжковых видов спорта

По всей территории установят батуты (как для детей, так и для взрослых), надувную полосу препятствий, яму для прыжков в длину, VR-развлечения. Организуют также эстафеты, прыжки на фитболах, классики и мастер-классы по воздушной гимнастике. Первые 10 тыс. посетителей бесплатно получат брендированные скакалки.