Сэди Синк снимется в сериале «Брачный сюжет»

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк снимется в мини-сериале «Брачный сюжет» («The Marriage Plot»), который выпустит канал FX. Об этом сообщил The Holywood Reporter.
Актриса сыграет главную роль и выступит исполнительным продюсером проекта. Шоу будет основано на одноименном романе Джеффри Евгенидиса, вышедшем в 2011 году. Адаптацией займется Уилл Арбери, сценарист сериала «Наследники».
Режиссером сериала выступит Хиро Мураи, известный по работе над «Атлантой» и «Бухтой вдов». Производством займутся А24 и FX Productions. Для Арбери это будет уже второй проект для FX: он выпустит также драму «Семь сестер» с Элизабет Олсен.
«Брачный сюжет» расскажет о трех недавних выпускниках колледжа, попавших во всепоглощающий любовный треугольник. Герои пытаются примирить свои юношеские романтические мечты с приближающейся взрослой жизнью, принимая судьбоносные решения в вопросах любви и самоидентификации.
Продюсерами сериала, помимо Синк и Арбери, станут Мураи, Стивен Принц и Рэйчел Джейкобс из Borderless Pictures, Майкл Костиган и Джейсон Бейтман из Aggregate Films, Евгенидис, Карвер Карашевски и Клаудия Шин из Сhum Films и Ийи Хуан.