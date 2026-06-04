Сэди Синк снимется в сериале «Брачный сюжет»

Режиссером сериала выступит Хиро Мураи, известный по работе над «Атлантой» и «Бухтой вдов». Производством займутся А24 и FX Productions. Для Арбери это будет уже второй проект для FX: он выпустит также драму «Семь сестер» с Элизабет Олсен.