Арнольд Шварценеггер и Лиам Хемсворт сыграют в новом боевике от режиссера «Атласа»

В центре сюжета окажется Джек Келли — опальный полицейский из Нью-Йорка. Его жену Молли берут в заложники террористы в старом здании арсенала. Чтобы спасти ее, герою придется объединиться с людьми, которых он боится больше всего, — со своей семьей.