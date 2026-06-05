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Wired: Meta* тайно добавила код для распознавания лиц в приложение для умных очков

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Meta*

Meta* незаметно встроила технологию распознавания лиц для своих умных очков в приложение Meta AI, которое скачали более 50 млн раз. Об этом пишет издание Wired, изучившее код компании.

Функция под названием NameTag должна распознавать людей, попавших в камеру умных очков, и уведомлять владельца устройства, если система кого-то узнает. Сейчас функция еще не включена, однако, по данным Wired, ее ключевые компоненты уже находятся на телефонах пользователей.

Как пишет издание, система будет превращать лица в уникальные биометрические слепки и сверять их с базой, хранящейся на телефоне пользователя. Лица, не распознанные системой, будут обрезаться, индексироваться и сохраняться в папку «ожидающих обработки». 

Wired утверждает, что три ИИ-модели, необходимые для работы NameTag, уже загружены на устройства пользователей. Одна из них определяет лица, вторая обрезает их, третья превращает изображение в биометрические данные. Два независимых эксперта по безопасности подтвердили ключевые выводы издания.

Обнаружение кода свидетельствует, что Meta уже начала распространять его на устройства пользователей, хотя ранее в ней говорили, что только обдумывают такую возможность.

Компания заявила, что речь идет только об изучении подобных функций. Представитель Meta Райан Дэниелс подчеркнул, что функция не была запущена для пользователей, окончательного решения о ее будущем нет, а Meta «не создает централизованную базу лиц».

Защитники приватности уже требовали от Meta отказаться от NameTag. Они предупреждали, что такая технология позволит сталкерам и абьюзерам незаметно идентифицировать незнакомцев в общественных местах.

Meta сталкивалась с претензиями из-за распознавания лиц и ранее. С 2010 года Facebook* начал анализировать фотографии пользователей и предлагать отметить людей на снимках. В 2021-м Meta объявила, что отключит систему и удалит более миллиарда слепков лиц пользователей. До этого компания выплатила в сумме более 2 млрд долларов на урегулирование двух коллективных исков о незаконном сборе биометрических данных. Meta также заплатила пять миллиардов долларов на урегулирование иска от Федеральной торговой комиссии и Минюста, который в том числе касался распознавания лиц.

* Meta — разработчик Facebook — признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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